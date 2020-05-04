«Я спасал жизни во время пандемии COVID-19 в Китае»

Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД или ЮНЭЙДС ( англ. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS сокращенно UNAIDS) — объединение организаций ООН , созданное для всесторонней, скоординированной борьбы в глобальном масштабе с эпидемией ВИЧ СПИДа и её последствиями





28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.

Сяо Ян на работе в больнице Уханя. © ЮНЭЙДС

Зима 2019–2020 гг. в Ухане (Китай) запомнится Сяо Яну на всю жизнь. За те 60 дней, что он проработал во временном лазарете в качестве медбрата в отделении скорой помощи, он повидал многое: жизнь и смерть, радость и скорбь, слезы и смех.

Сяо приехал в Ухань из своего родного Пекина, чтобы стать добровольцем и спасать людей. «Спасать жизни — это обязанность каждого медицинского работника», — уверен он. Это убеждение он вынес из своей семьи: 17 лет назад его отец работал врачом во время эпидемии атипичной пневмонии.

Сяо до конца не говорил своему парню, что собирается ехать в Ухань. «Он не хотел, чтобы я туда ехал, но принял мое решение», — вспоминает молодой человек.

Вечером по прибытии в город всех добровольцев разделили на две группы: интенсивная терапия и уход за пациентами с легкой формой болезни.

Сяо попал в группу интенсивной терапии. В качестве средства защиты он должен был носить пять пар перчаток и две маски. Но большинство перчаток оказались малы ему и при ношении дольше 20 минут начинали вызывать болезненные ощущения. Кроме того, было трудно дышать через маску. «Как будто кто-то постоянно зажимал мне рот», — говорит он.

Ситуацию усугубляло то, что у Сяо астма. Если бы у него случился приступ, он мог бы просто не успеть достать свое лекарство из-за большого количества защитных средств.

«Все мы, медработники, записали тогда на телефон обращения к своим семьям на случай, если не вернемся», — вспоминает он.

Его парень, Линь Фэн, — полицейский. У него тоже прибавилось работы во время пандемии COVID-19. Когда вспышка заболевания дошла до Пекина, ему приходилось выходить на длительные дежурства, патрулировать автомагистрали, улицы и жилые районы.

Во время вынужденной разлуки пара могла общаться только посредством мгновенных сообщений. Приходя с ночной смены, весь в снегу, Линь Фэн получал от Сяо сообщение с напоминанием одеться потеплее. И он отвечал: «Позаботься о пациентах, а я позабочусь о тебе».

Шесть дней спустя после прибытия в Ухань Сяо чуть не стал свидетелем внезапной смерти.

Проходя по больнице, он увидел, что у одного пациента резко упал уровень кислорода в крови и затруднилось дыхание. Он кинулся проводить интубацию — это самый быстрый и действенный способ спасти человеку жизнь в такой ситуации. Но из-за чересчур активных действий его защитный костюм разорвался на спине, и коллеге пришлось заклеить его скотчем, чтобы медбрат мог продолжить работу.

Когда пациента наконец удалось стабилизировать, Сяо с трудом мог дышать, а руки, уши и лицо жутко болели — он слишком долго носил маски, перчатки и костюм. Боль вскоре утихла, но на ее место пришел страх: ведь через порвавшийся костюм мог проникнуть новый коронавирус. Этот случай напомнил ему, какому риску он подвергается каждый день. «Мне оставалось только молиться, — рассказывает он. — В конце концов, собираясь в Ухань, я знал, на что иду, и был готов к худшему».

Многие представители ЛГБТИ-сообщества, такие как Сяо и Линь, внесли большой вклад в сдерживание распространения коронавируса и спасение жизней во время пандемии. 26 добровольцев из Уханьского центра лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц круглосуточно развозили лекарственные препараты людям, живущим с ВИЧ. ЮНЭЙДС охотно поддержала это начинание, наладив связь между центром и местными властями, с тем чтобы оптимизировать доставку лекарств, в том числе помочь с доставкой лекарств китайским гражданам, живущим с ВИЧ и находящимся за границей, и оказать содействие в организации горячей линии для консультирования людей, живущих с ВИЧ. В результате этих действий центру удалось обеспечить лекарственными препаратами более 2600 человек, и около 5500 человек получили помощь, обратившись на горячую линию.

«Я планировал пробыть там неделю, но в итоге моя работа растянулась на три недели, а потом и еще больше», — вспоминает Сяо, стараясь скрыть выступающие слезы.

Он уехал из Уханя в начале апреля, когда пандемия в городе пошла на убыль. По словам молодого человека, он запомнит эту поездку на всю жизнь, но пережить нечто подобное снова не хотел бы. Да и никто бы не захотел.

Сейчас, воссоединившись со своим другом в Пекине, Сяо вспоминает слова командира экипажа, сказанные им во время полета в Ухань: «Это рейс из Пекина в Пекин с промежуточной посадкой в Ухане. Когда вы победите, мы прилетим и заберем вас домой».

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