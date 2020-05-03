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опубликовано редакцией на Переводике 03.05.20 08:49
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российская военная полиция впервые перехватила и заблокировала американский патруль в Сирии

Al-Qamishly | Russian police intercept U.S. patrol

Аль-Камишлы | Российская полиция перехватывает американский патруль

On May 2, 2020

Источники в Сирийской обсерватории по  правам человека  подтвердили, что на  восточной  окраине  города Аль-Камишлы,  российская полиция заблокировала своими  машинами  дорогу, не позволив американскому патрулю въехать  в город. Между тем в районе,  на фоне полетов над  ним   боевых  самолетов,  чувствуется  напряженность.

Примечательно, что российские военные  впервые перехватывают американский  конвой, не позволив  им  продвинуться  в  какой-либо  район  в Сирии.  Раньше,  как  известно,  именно американские силы блокировали путь российским  патрулям и конвоям.

 28 апреля активисты Обсерватории наблюдали за американскими грузовыми самолетами с военным и логистическим оборудованием, которые приземлялись на базе Касрак в сельской местности Аль-Камишлы и  в  районе нефтяного месторождения Аль-Омар в сельской местности Дейр-Эззор.

 Кроме того, колонна из 300 американских грузовиков с  военной  помощью, оружием и боеприпасами  направилась к базе Таль-эль-Байдар в сельской местности Аль-Хасаке.

Источники SOHR сообщили  что  ещё  23 апреля   колонна из 35 нефтевозов  и грузовиков, груженых материалами для  тылового обеспечения  американских  сил   прошла через Аль-Камышлы, направляясь на базу Хемо в западном секторе города, где часть груза была выгружена. Затем колонна направилась в сторону Тал-эль-Байдар в сельской местности Аль-Хасаке.


For the first time, Russian forces have intercepted and blocked an US military patrol in the countryside of Qamişlo

Впервые российские силы перехватили и заблокировали военный патруль США в сельской местности Камишлы

Conversation

Rojava Network

@RojavaNetwork

# Qamişlo: Впервые российские силы перехватили и заблокировали военный патруль США в сельской местности Камишлы. #Twitterkurds #Rojava #SDF #НАС #Russia


10:01 AM · May 2, 2020·Twitter Web App


Delil souleiman

@Delilsouleman

·9h

Дети из села Tannuriyah, в сельской местности  востоку от Камышлы на северо-востоке сирийской провинции Хасака, бросают  камни в  американский бронеавтомобиль MRAP когда он стоит на  дороге возле села,  неподалеку от российского  БТР. 2 мая 2020 года.

Image

Видео https://twitter.com/i/status/1256635401395208192


Nadia Abid

@NadiaAbidd

Чрезвычайно ироничная смена ролей российско-американского "конкурса мачо" в # Сирия. На этот раз (наконец-то!) #русский  патруль  заблокировал  # американские  оккупационные  силы  от  въезда в город Камышлы на востоке  провинции  #Хасака .

Видео 1:03

https://twitter.com/i/status/1256635401395208192

12K views

From SwankyStas

1:23 PM · May 2, 2020·Twitter Web App


статью прочитали: 41 человек

   
теги: Сирия  
   
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