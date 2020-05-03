Евреи в зарубежной «российской диаспоре»

Автор: Сергей Проваторов, член ВКС - Всемирного координационного совета российских соотечественников

Будучи как-то на МИФИСе* в Иркутске, мы с коллегой по газете «Русская правда», издаваемой нами в Киеве, – Денисом Татарченко – решили по собственной программе дополнительно полюбоваться окрестностями Байкала и попутно посмотреть на жизнь российской глубинки из положения «без галстуков и официоза». С этой целью за два с половиной часа доехали поездом до Слюдянки**, где наняли такси, чтобы быстро осмотреть основные достопримечательности и пообщаться с «аборигенами».

Таксист – «весёлый бурят» по имени Анатолий, слушая наши впечатления о прошедшем соотечественническом мероприятии, заявил, что считает себя русским. И в этом не было для нас ничего удивительного, ведь при проведении предыдущей переписи населения*** 80% граждан Российской Федерации определяли себя именно как «русский» или «русская». Но узнав, что мы приехали из Киева, таксист заявил, что он родом изо Львова, уточнив: «Отец у меня поляк, а мама – еврейка. Но, я русский». А на мой вопрос: «А почему у вас «монгольский» разрез глаз?», Анатолий ответил: «Так у меня дедушка китаец»…

Бытует широко распространенное мнение, что главным критерием принадлежности человека к еврейству есть рождение от матери-еврейки. Но вот вам, и пожалуйста! – Анатолий, в роду которого, по его же словам, отметились и китайцы, и украинцы, и поляки, и который еврей «по маме», называет себя не евреем, не советским, не славянином. Но и не русичем, русаком, россиянином, а русским. Именно такой на сегодня выглядит русскость у большинства идентифицирующих себя русскими.

Строго говоря, с точки зрения на этническую принадлежность, в так называемом «русском зарубежье», как и в самой России, русские представлены огромными людскими массами, возникшими в результате межэтнических браков или смешения кровей вне официальных семейных отношений на протяжении десятилетий и столетий. И уж тем более это явление стало обычным для тех, кого мы называем российскими соотечественниками, то есть – вовсе не обязательно «русскими по крови». Здесь остановлюсь и отмечу: задачей этой статьи не есть определение понятий «русский» и «соотечественник» – это другие непростые вопросы.

Можно сказать, что «Русское зарубежье» в основном было оформлено в ХХ столетии в результате мировых войн, революций и геополитических сдвигов, повлекших за собой массовые миграции во «вселенском» масштабе. Так возникло сообщество, которое принято теперь называть «соотечественниками за рубежом», «русским зарубежьем», «российской диаспорой», «русским миром» и другими словосочетаниями. Явление это складывают из больших и малых сообществ, представленных выходцами из коренных и малых народов Российской империи, СССР, современной Российской Федерации. А также и потомками, родившимися в их семьях, в том числе и созданных с участием иноземцев (не путать с иноверцами).

«Русское зарубежье» сформировали эмиграционные волны с территорий, которые можно обозначить как «историческая Россия», хотя считаю, это словосочетание не корректным.

Эмиграция «первой волны» - в период с 1851 по 1915 годы, когда Россию покинули около 4,5 миллионов евреев, поляков, украинцев (здесь в качестве обобщающего термина) и немцев. В этом количестве число евреев составило около 2-2,5 миллионов – половина или более. И наверняка большинство из них были русскоязычными. Основными территориями, принимавших тогда эмигрантов, были нынешние США, Канада, Аргентина, Бразилия и Австралия.

Вторая волна – «белая эмиграция» в результате революций 1917 года и последовавшей Гражданской войны. И тут отметим: что далеко не вся она была «белая» в том политическом смысле. В период с 1918 по 1923 годы Россию покинули около 1,5 миллиона лиц, несогласных с действиями революционных властей или бегущих от репрессий и других сложностей существования, вызванных событиями тех лет.

Третья волна эмиграции прошла в период с 1941 по 1944 годы – во время Второй Мировой войны. В число эмигрантов этой волны вошли «перемещенные лица», которых вывезли с территорий СССР, попавшие в плен и т.д. Они по разным причинам после завершения войны не вернулись на прежнее место жительства. Количество эмигрантов этой волны составляло около 1 миллиона.

Четвёртая волна – «эмиграция Холодной войны». Началась она в 1948 году и продолжалась до 1987-го. В этот период выехало около 500 тысяч граждан Советского Союза, в основном – евреи или члены их семей, в том числе и не еврейского происхождения или дети от смешанных браков. В те годы выехать из СССР было практически невозможно, но еврей среди родственников в какой-то момент стал «пропуском на Запад». Тогда возникла и поговорка: «еврейская жена – это не роскошь, а средство передвижения».

Пятая волна эмиграции возникла сразу после падения «железного занавеса». С 1987 года и вплоть до развала СССР уезжали те, кто собирался раньше, но по каким-то причинам не смог. И опять же, прежде всего, это были евреи и члены их семей, в меньшей степени этнические немцы. Других национальностей в этом эмиграционном потоке было значительно меньше. По разным оценкам за эту волну эмиграции Россию покинуло тоже около 1 миллиона жителей.

Немцы уезжали потому, что их принимала объявившая репатриацию Германия с её «высоким уровнем развития». Евреи – исходя из множества причин: и воссоединение семей, и переезд в национальное государство – Израиль, и по религиозным соображениям, и в поисках лучшей жизни и высоких заработков, и просто «от бардака подальше», тем более – на фоне хорошо организованной алии (репатриации на историческую родину).

При этом следует отметить, что евреи и члены их семей, и дети, рожденные от смешанных браков, где один из супругов был евреем, – всегда проявляли повышенные способности к мобильности. Это качество, наверное, было предопределено и выпестовано многовековыми факторами вследствие которых представители еврейства вынужденно или осознанно мигрировали по многим странам и континентам.

Конечно, за время каждой из эмиграционных волн потоки людей устремлялись во многие точки планеты. Но основными государствами, в которых оседали эмигранты из России, все же стали США, Канада и Германия, а после образования в 1948 году Израиля, еще и это государство.

Не менее важно отметить и то, что в результате атеистической пропаганды, новых советских норм и традиций жизни, как ранее и в результате сознательной (частично вынужденной) христианизации иудейского населения России, часть евреев перестали считать себя таковыми. И они или их потомки в постсоветский период стали отыскивать в себе еврейские корни, уже выехав за пределы России как истинной «исторической» Родины. А многие не стали обременяться такими поисками, обретя новые ориентиры в «космополитической» версии соотечественничества – атеистической и наднациональной.

После развала СССР с его территорий тоже происходила эмиграция, хотя и в меньшей степени. Только в Израиль ежегодно переезжало до 50 тысяч евреев, что за 10 лет (с 1991 по 2000 годы) составило около 500 тысяч.

Если говорить о цифрах официальной статистики, сегодня в мире насчитывают около 14 миллионов евреев, из которых примерно по 6 миллионов живут в Израиле и США. Остальные, в основном, распределились в Северной и Южной Америке, в Европе и Австралии. Наибольшие еврейские диаспоры (кроме США и Израиля) сегодня сосредоточились в Бразилии, Австралии и Германии – примерно по 100 тысяч; в Аргентине 180 тысяч; в Великобритании 290 тысяч; в Канаде 380 тысяч и во Франции 480 тысяч. В других государствах численность евреев колеблется от менее чем 100 тысяч до нескольких сотен лиц. Организованные общины евреев есть в 110 государствах мира. В собственно Российской Федерации по официальным данным проживают около 190 тысяч евреев. И во всех этих данных речь идет о тех, кто самоидентифицирует свою причастность к еврейству

.Что же касательно статуса «российский соотечественник», как он изложен в законе 99-ФЗ, евреи – выходцы из России / СССР до возникновения Государства Израиль, а также их потомки – все имеют по российскому законодательству полное право считать себя российскими соотечественниками при наличии факта самоопределения. И вряд ли кто-то оспаривает право евреев, покинувших территории «исторической» России после 1948 года, на такую самоидентификацию. Тем более что понятия «российский соотечественник», «русский» и «россиянин» вовсе не тождественны. Хотя, при определенных «расшифровках» и пояснениях, они не имеют каких-либо глубоких различий. Сегодня эти различия в тонкостях, не более.

По данным некоторых исследователей за сто с небольшим лет с территории Российской империи, СССР и Российской Федерации эмигрировало около 5 миллионов евреев. Следовательно, можно предположить, теперь по всему миру живет на один-два порядка больше выходцев из России – еврейских эмигрантов или их потомков в 1-2-3-4 поколениях. Не будет «неточностью», если учитывать всех родственников в семьях с интернациональными браками, детей, внуков, правнуков, а также беря во внимание и тех, кто не удосуживается «извлечением своих древних корней» и публичным еврейским самоопределением.

Израиль – отдельная тема. Это государство можно считать частично русскоязычным, советско- и даже русскокультурным.

Если вдруг кто-то, «задетый за живое», захочет поспорить о понятии русскокультурный, пусть вспомнит художника Валентина Серова, братьев Рубинштейнов, Даниила Френкеля, Леонида Утесова, Исаака Дунаевского; и так далее – без края. Если начать разделять, то, что нам известно из истории ближайших двух столетий, уже трудно будет найти концы: где российская, где советская, а где русская культура в том понимании, как их воспринимает ныне абсолютное большинство наших соотечественников, и в России, и в зарубежье.

В отличие от многих других иммигрантских языков, русский язык в Израиле демонстрирует тенденцию к устойчивому сохранению и к передаче молодому поколению. В Израиле русским языком владеет более 20% населения.

Жителей Израиля условно делят на «коренных» и «новых репатриантов». Коренные – переселившиеся до «большой алии» – массовой репатриации евреев в Израиль из СССР и постсоветских республик в 1989-2000 годах. Соответственно «новые» – евреи, переселившиеся во время «большой алии». Так вот, только новых репатриантов в Израиле проживает порядка миллиона. А учитывая, что только около половины браков происходит среди русскоязычных пар, то число условно русскоязычных семей постоянно растёт. В Израиле выпускают множество ежедневных газет, еженедельников и журналов на русском языке, работают русскоязычные радиостанции и телеканалы.

Численность «русской диаспоры» в США на сегодня составляет более 3,1 миллиона. Это, те, кто в той или иной мере идентифицирует себя с Россией, с русскостью, с Русским миром. На самом деле иммигрантов из России было намного больше, но многие из них поменяли фамилии, утратили язык, другими словами – ассимилировались в американское общество и утратили связь со своей «исторической» Родиной. Из числа членов этой русской (российской) диаспоры значительную часть составляют евреи и члены их семей, или люди из смешанных браков, их потомки. Это связано с тем, что в США для евреев были преференции на получение гражданства. Поэтому иногда даже не этнические евреи «становились» евреями, меняя имена, фамилии и национальность для получения гражданства США.

Да и вообще, нужно отметить, что еще в начале XX века крупнейшая в мире еврейская диаспора (около 5 миллионов) пребывала в черте Российской империи, а сейчас – вначале XXI-го – она базируется именно в США.

Национальным языком большинства евреев, прибывавших в США на рубеже XIX-XX веков, был идиш, в том числе и среди евреев, эмигрирующих с территории Российской империи. Но языком повседневного общения, или родным по факту – был, и во многих случаях остался, русский. То есть, многие эмигранты из СССР и Российской Федерации продолжают говорить в США по-русски. Русский язык доминирует среди евреев в районах Брайтон-Бич, Нью-Йорк, Майами и Санни Айлс. Также на русском разговаривают евреи в округе Ричмонд в Сан-Франциско.

В США немало средств массовой информации на русском языке. Чтобы убедиться в этом, достаточно в интернете запросить что-то вроде «Русская Америка» или «Русские в Америке». А если начать внимательно смотреть сшанские русскоязычные СМИ, сразу отметите, что евреи и там доминируют. В качестве яркого примера того, что американские русскоязычные евреи ассоциируют себя, образно говоря, с Русским миром, можно привести «Газету русскоязычной Америки «Еврейский Мир».

Если обратится к обозрению жизни еврейских русскоязычных сообществ, проживающих в других государствах, то картина будет сравнимая с США, только цифры – меньшие. Во время эмигрантских волн из Советского Союза наиболее частой целью евреев было перебраться именно в США. Прежде всего из-за высокого уровня жизни и множества преференций. Но не всем это удалось в связи с различными преградами политического и социального характера. На «пути» в Америку многие осели в Аргентине, Бразилии и Канаде, но еще большему числу не вышло покинуть Европу.

Сегодня русская (или русскоязычная, российская) диаспора (русское сообщество за пределами России) или Русское зарубежье насчитывает в так называемом «дальнем зарубежье» порядка 30 миллионов русских, русскоязычных и их потомков. Это приблизительное официализированное число, которое часто упоминают, когда речь заходит о российских соотечественниках, проживающих за рубежом.

Важно отметить: к русской диаспоре подавляющее большинство ученых, экспертов, политиков и общественных деятелей причисляют всех, кто говорит на русском языке или знает русский язык, независимо от этнического происхождения и предпочтений в области культуры. В это число попадают и евреи, считающие русский язык своим родным языком или одним из родных. А таких, на сегодняшний день, более 2 миллионов, что составляет порядка 7% всей указанной «российской диаспоры» (термин такой же некорректный, как и «историческая Россия»). Это «официальные» данные. Но, на мой взгляд, удельный вес евреев, членов их семей, членов смешанных семей с «еврейским участием» значительно выше. И это – естественные последствия тех миграционных процессов, которые имели место в нашем «историческом» Отечестве на протяжении по меньшей мере 19-21 столетий в известной нам официальной версии мировой истории.

Чаще всего, когда ведут подсчет евреев, учитывают скорее тех, кто относит себя публично к тем или иным течениям иудейского вероисповедания. На самом же деле, многочисленное сообщество выходцев из еврейской народной среды давно стали членами христианских общин, и многие себя сегодня не идентифицируют с еврейским народом, полагая, что еврейство равно иудаизму. Даже в самом Государстве Израиль весьма заметны трения между членами иудейских общин и евреями, не являющимися религиозными в значительной мере или вообще. Однако мы забываем тот факт, что и христианство тоже «авраамическая» религия, пребывающая в мировоззренческом круге иудейского Танаха (христианское близкое – Ветхий Завет).

Поэтому, если рассматриваем не религиозное самосознание, и не этническую, а цивилизационную и культурно-языковую самоидентификацию, то в русской (российской) зарубежной диаспоре «прямое» и «косвенное» влияние еврейской составляющей одно из самых влиятельных и объективно отражающих те сложные религиозные, этнокультурные и культурно-языковые процессы, которые происходили в теле «исторической» России в 19-21-м веках. И естественным образом, при высоком уровне социальной и культурной лабильности, с учетом высокого уровня вероисповедной и этнической терпимости русского населения, еврейский фактор теперь стал одним из наиболее влиятельных не только в российской цивилизации в целом, но и в российской зарубежной «общине» в частности.

Итак, исторически вышло, что по сравнению с большинством других народов евреи более мобильны. У них крепче родственные, этнические, религиозные, деловые связи, чем у пресловутых «восточных славян», которых иногда еще называют «русскими», путаясь не только в вопросе «что было раньше: курица или яйцо?»

Сколько бы мы ни называли евреев, равно как и немцев, и представителей других народов, живших на территории России, и теперь идентифицирующих себя с этими народами, русскими, они не перестанут быть евреями или немцами, пока полностью не откажутся от своих корней, от бикультурности. И да, в отличие от выходцев из «восточных славян», они тоже могут быть называемы русскими евреями, русскими немцами и даже… русскими украинцами (не путать с русскими Украины и «украинскими русскими»).

Также было бы нечестным не признать, что в значительной части советские (а по накатанной колее – и нынешние российские) культура, искусство, наука, традиции и многое другое впитали в себя существенные элементы еврейской и иудейской социокультурных традиций и вклад в них представителей евреев или «метисов с еврейскими кровями» невозможно недооценивать. После не совсем ясной теперь «русской» традиции, ни одна этническая, религиозная и компактная социальная группа, веками существовавшая на территории «исторической» России, так сильно не повлияла на всё советское и российское, как сделало это еврейство. Как бы мы ни называли разработчика отечественных вертолётов Михаила Леонтьевича Миля советским, российским или русским конструктором летательной техники, еврейских корней у него этим не поубавить. А примеров таких приводить можно тысячи.

Можно было бы сказать, что после «русского» наиболее значительным было влияние украинства. Но это была бы своего рода «подмена», так как на украинских территориях влияние еврейских и иудейских традиций еще значительнее, чем во всероссийских масштабах. Именно поэтому среди современных украинских «верхушек» – в государственном управлении, политике, искусствах, бизнесе, науке – очень много евреев, а в некоторых сферах – едва ли не подавляющее большинство. Многие себя никогда публично и не признавали евреями (а что там у них «внутри» не всегда ясно). Они называют себя украинцами так же, как в Российской Федерации давно стало модным всех именовать россиянами.

Учитывая, что обобщенный «еврейский протест» стал одним из ключевых движителей революционных сломов в Российской империи начала ХХ столетия, он и наложил определенный фундаментальный отпечаток на всё постреволюционное столетие, и его сила не ослабла и сейчас.

По обозначенным выше причинно-следственным связям, равно как и по многим другим, евреи – выходцы из Российской империи, СССР и современной Российской Федерации – играют значительную роль в делах и судьбах зарубежной «российской диаспоры» и Всемирного движения соотечественников (ВДС), а в некоторых его сегментах даже роль решающую. При этом чтобы быть объективными, следует не смешивать «российскую диаспору» и ВДС, выдавая эти два явления за «одно и то же». Первая – образно выражаясь – питательная среда для Всемирного движения соотечественников. Но далеко-далеко не все, что есть в «диаспоре», проявляет участие в Движении соотечественников.

Как далеко не все евреи (даже из русскоязычных) в мире являются друзьями для России, так же глупо было бы считать (как это заявляют некоторые радикалы), что «большинство евреев – недруги всего русского».

Они живут среди нас, мы существуем рядом с ними. Они давно вписаны в Русский мир, основой котрого есть не только русский язык, но и вся совокупность культурно-исторических и цивилизационных понятий, сформированных за века на территории России и современной Российской Федерации.

*МИФИС – Международный информационный форум «Интеграция соотечественников» в Иркутске был проведен в октябре 2013 года.

** Слюдянка – город в Иркутской области, крупный железнодорожный узел, расположенный на западной оконечности Байкала в 110 км от Иркутска.

***В ходе Всероссийской переписи населения 2010 года русскими самоопределились 80,9%.

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