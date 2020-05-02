Соколов Путина от Латвии будут отгонять французы, англичане и испанцы (ВИДЕО)

BB.LV 1 мая, 2020

В четверг на авиабазе Военно-воздушных сил ВВС Литвы в Шяуляй состоялась церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования – бельгийские военные передали миссию представителям ВВС Испании и Великобритании.

Источник: Scanpix – EPA – LETA

Миссию патрулирования в небе над Балтией с базы в Эстонии будут осуществлять французские военные, сообщило Минобороны Литвы.

53-ую миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии возглавит Испания. Для испанцев — это уже пятая миссия в Литве, а Королевские военно-воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии в шестой раз.

Испанцы будут патрулировать воздушное пространство на шести истребителях F-18 Hornet, британцы — на четырех истребителях Eurofighter Typhoon. ВВС Франции будут выполнять миссию в Эстонии на четырех истребителях Mirage 2000.

«От имени Литвы выражаю уважение Королевским ВВС Бельгии за усилия по охране воздушного пространства Балтийского региона в такой для всех нас напряженный период», – отметил в пресс-релизе командующий ВВС Литвы, полковник Дайнюс Гузас.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования проводится в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса. В прошлом году истребители союзников поднимались в небо 200 раз.





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