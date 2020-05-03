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скаут: Игорь Львович;
   
 

Gazeta Wyborcza: Маршрут «Академика Черского» — обман или пропаганда?

28 апреля 2020

Фото: yandex.ru

Почему трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» сообщал неверные данные о маршруте своего движения? Что это — попытка обмануть противников «Северного потока — 2» или, напротив, пропагандистская акция, призванная подогреть интерес к судьбе очередного балтийского газопровода из России в Германию? Об этом сегодня, 28 апреля, пишет польская Gazeta Wyborcza.

Европейские газовщики с интересом следят за передвижениями принадлежащего «Газпрому трубоукладчика «Академик Черский», который предназначен для строительства морских газопроводов. В начале этого года российские политики и аналитики указывали, что это единственное российское судно, которое можно использовать для завершения укладки балтийского газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Германию, отмечает автор публикации Анджей Кублик.

До начала этого года судно «Академик Черский», которое «Газпром» выкупил у китайского судовладельца, находилось в российском порту Находка на Дальнем Востоке и готовилось к укладке газопроводов с местных подводных месторождений концерна, напоминает издание. Однако 10 февраля оно вышло из Находки и направилось в сторону Индийского океана. Все решили, что в действительности оно идет в Европу достраивать «Северный поток — 2».

«25 апреля судно приблизилось к каналу Ла-Манш, объявив, что движется в направлении порта Абердин (центра британской нефтяной и газовой промышленности на Северном море). 26 апреля „Академик Черский“, как информировали сервисы, следящие за передвижением судов, неожиданно сообщил, что возвращается на Дальний Восток, — говорится в статье. — Загвоздка в том, что, несмотря на объявление, „Академик Черский“ отнюдь не развернулся и не отправился в обратный путь к своему порту приписки».

Утром 27 апреля, по данным сайтов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно продолжало движение по каналу Ла-Манш и приближалось к французскому порту Кале, а к вечеру оно оказалось уже на широте голландского Роттердама. Это говорит о том, что судно «Газпрома» все же направляется в Балтийское море для завершения строительства «Северного потока — 2», делает вывод Кублик, добавляя, что ранее «Академик Черский» сообщал «ложные координаты своего маршрута». Так, в марте судно «Газпрома» информировало, что движется в сторону Суэцкого канала, выбирая самый короткий путь из Азии в Европу. Потом оно отказалось от прохода через канал и обогнуло Африку. В апреле, завершая рейс вокруг африканского континента, «Академик Черский» неожиданно сообщил, что идет в египетский Порт-Саид. В итоге однако в Средиземное море он не попал, а, сменив курс перед Гибралтарским проливом, направился в сторону Ла-Манша.

«Возможно, Москва неким непонятным для наблюдателей способом проверяет также, не готов ли Вашингтон на фоне пандемии коронавируса отказаться от борьбы с ее инвестицией. На прошлой неделе сделать это призывал председатель комитета по энергетике нижней палаты российского парламента Павел Завальный», — предположило польское издание.

«Мне кажется, даже чисто экономически блокирование возможности достройки для Америки сейчас не очень актуально, у них столько проблем, которые надо преодолеть. А любые проблемы преодолевать лучше сообща. Заниматься этой занозой для них, не знаю, есть ли в этом даже политический смысл, не только экономический? Я думаю, было бы целесообразно, если бы США отказались от этих неэффективных, неправильных санкций», — цитирует слова Завального Gazeta Wyborcza.

Ранее западная пресса раздумывала, не обещал ли американский лидер Дональд Трамп российскому президенту Владимиру Путину отменить ограничительные меры против «Северного потока — 2» взамен за согласие России на новое соглашение с ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти. Однако министр энергетики США Дэн Бруйетт сообщил, что в ходе переговоров на тему ограничения производства нефти, тема санкций не обсуждалась, заключает издание.

EADaily уже сообщало: сомнений в том, что «Академик Черский» следует в Балтийское море, не остается. Вопрос лишь в том, будет ли оно достраивать «Северный поток — 2» после дооснащения сварочным оборудованием, или этим займется другой российский трубоукладчик, который стоит в немецком порту.

Напомним, трубоукладчики швейцарского подрядчика «Северного потока — 2» прекратили работы 21 декабря, — перед тем как президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, которым вводились санкции против участников проекта.

До конца строительства «Северного потока — 2» осталось уложить около 160 километров газопровода, в основном в датских водах. Президент России Владимир Путин заявил в январе, что проект планируется завершить собственными силами в конце 2020 года — первом квартале следующего.

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