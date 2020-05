ФОТО ⟩ Дефицит масок способствует творческому подходу. Полет фантазии поражает

Mitmel pool maailmas tuleb maskipuuduse tõttu olla loominguline.

ФОТО: twitter

Люди во всем мире вынуждены привыкать к новой реальности, когда ношение маски стало залогом собственной безопасности. К сожалению, повсюду масок не хватает, поэтому люди отбрасывают ложный стыд и начинают делать маски из подручных средств, пишет Postimees.

Поскольку многие страны обязали население закрывать лицо в общественном месте, людям необходимо найти творческий способ защитить себя, несмотря на дефицит масок, будь то банановые листья или бюстгальтеры, главное, чтобы они делали свою работу по предотвращению распространения вируса.

Совершенно обычной стала ситуация, когда люди дома сами шьют маски себе и своим близким. Так, в Индии мусульманки-шииты массово сели за швейные машинки.

The Dawoodi Bohras

@Dawoodi_Bohras

Dawoodi Bohra women across different parts of India and from overseas are pulling out their sewing machines to stitch face masks from home, and distributing them to neighbours & essential service workers for free.@HTMumbai reports.

https://

bit.ly/2RHB16s

#StrongerTogether

23:38 - 16 апр. 2020 г.

Если в основном маски делаются из ткани, то в Италии журналистка Барбара Паломбелли учит, как сделать маску из бумаги для выпечки.

denise;

@believeinmusic_

Barbara Palombelli ha fatto il tutorial su come creare una mascherina fai da te con la carta da forno. Non penso vedremo niente di più iconico mi spiace

17:01 - 10 мар. 2020 г.

Однако есть те, кто не хочет тратить много времени на рукоделие. Одной из таких, несомненно, является женщина, которая ехала в общественном транспорте в Великобритании с большой пластиковой коробкой на голове.

Elphège Kolingba

@Elphege2020

The most innovative face mask #coronavirus #CODVID19

Hygienic haircuts, psychic Skype readings and a black cab boom: Britain responds to the coronavirus crisis.

06:31 - 5 мар. 2020 г.

На Кубе одна женщина начала делать маски из бюстгальтеров. Поскольку носить маску в стране обязательно, царит серьезный дефицит масок, и тех, кто не не носит маску, может ожидать штраф до 65 евро. По словам женщины, которая шьет маски из бюстгальтеров, это отличный исходный материал, потому что корзиночная часть белья идеально подходит для прикрытия лица, в то же время ремни бюстгальтеров можно легко прикрепить.

DW News

✔

@dwnews

Can’t find a facemask? These Cubans have a creative solution

20:57 - 3 апр. 2020 г.

Маски для бюстгальтеров делают также в Японии.

朝比奈 夢乃

@asahinayumeno

使わなくなったブラジャーでマスク作ってみたw

必要なの針と糸だけ

08:57 - 3 мар. 2020 г.

В Гонконге можно увидеть людей, которые хотят прикрывать не только нос и рот, но и лицо полностью, и поэтому взяли на вооружение пластиковые бутылки.

Miu Yip

@MiuYip1

In Hong Kong everyone crazy for mask. All mask are sold out. Some people use plastic bottle to replace mask. #武汉肺炎 #savehongkong

16:39 - 31 янв. 2020 г.

Филиппинцы привыкли делать маски из подручных предметов, так как дефицит масок наблюдался и в январе, когда произошло сильное извержение вулкана. Уже тогда в качестве масок стали использоваться подгузники и трусики.

Kalekye Kasina

@KalekyeMoments

Business smart, survival skills/tragically stupid? Muranga residents move over! Filipino govt. endorsed wearing of diapers, bras/underwear if citizens couldn’t procure N95 face mask. This was however done for protection against ash fall from an erupted volcano mid January, 2020.

12:57 - 15 апр. 2020 г.

Некоторые филиппинские работники больниц используют для защиты мешки для мусора.

Kalekye Kasina

@KalekyeMoments

Staff of a Philippines hospital improvise garbage bags to protect themselves against #Covid_19 Some of their colleagues have already been exposed. Hope mass production of PPEs KICOTEC & Rivatex promised is on course. We don't want our medical workers put at risk! #CoronaLessons

05:59 - 7 апр. 2020 г.

Коренные жители Перу, которые не получили правительственной помощи, защищают себя с помощью масок для лица, сделанных из банановых листьев. Банановые листья моют и затем помещают возле огня, чтобы сделать их более мягкими. Затем они могут быть использованы в качестве маски.

«Мы используем то, что доступно нам во время пандемии. Мы используем банановые листья, чтобы защитить себя от вируса, - сказал AFP Хулио Кусуричи, глава Организации коренных народов Перу. - Пока что мы не получили никакой помощи от правительства. Нам уже не хватает еды, нет денег, чтобы покупать масло или сахар, а и уж тем более нет денег на маски».

Francisco Jara

@FranciscoJara3

Indígenas amazónicos peruanos usan mascarillas de hojas de plátano para protegerse del coronavirus #AFP

13:20 - 18 апр. 2020 г.

Различные листья деревьев, а также мусор, используются в качестве масок в Кении.

Solomon Kimani

@solomonkimani_

All in the name of #KomeshaCorona

09:00 - 18 апр. 2020 г.

Kalekye Kasina

@KalekyeMoments

This is a statement. It might be a joke to you but for him it's a matter of life or.... GoK and county governments use the Covid-19 funds to distribute adequate facemasks free to far flung areas. #komeshacorona

13:11 - 18 апр. 2020 г.

Hal

@halimahillow

This picture has pained me. Kindly if there is someone out there willing to donate some masks to mothers in Wajir I will really appreciate. @Asmali77 @FauzKhalid @khalidjoho.

12:39 - 15 апр. 2020 г.

