Die Presse (Австрия): Как Россия сделала Крым крепостью

02 Мая,2020

Представляем статью «Как Россия сделала Крым крепостью с 2014 года» Георга Мадера (Georg Mader) и Вольфганга Гребера (Wolfgang Greber) в австрийском издании Die Presse от 22.03.2020г в переводе на русский.

Новые данные из разведывательных источников свидетельствуют о массовом развертывании российских вооруженных сил на полуострове, который был вырван у Украины.

Это также ракеты большой дальности, бомбардировщики и, возможно, ядерное оружие. Интересные документы были распространены в этом году в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, расположенной в Венском Хофбурге. На заседании его так называемого «самого военного» департамента, «Форума по сотрудничеству в области безопасности», появились документы, в которых обобщается увеличение воинских частей и вооружений, которые, как утверждается, Россия разместила на аннексированном Украинском Крымском полуострове с 2014 года.

Кто именно создал внутреннюю 20-страничную презентацию и сопровождающие ее пояснения, которые были доступны в ОБСЄ, официально осталось неясным и без комментариев. В любом случае, они не являются официальными документами самой ОБСЕ. Однако они относятся к Украине и/или другим западным источникам или же службам безопасности. Согласно платформе «Defense One», для сбора информации была задействована как минимум американская спутниковая разведка.

Достоверная проверка чисел на их точность затруднена. * Независимо от точности данных, в документе показано, как Россия — в нарушение международного права — превратила этот южный курортный регион на Черном море, в большой военный лагерь, действительно, в крепость. Российское военное присутствие трансформируется, и, согласно свидетельствам, там готовится даже размещение ядерного оружия. Считается, что последнее подразумевается не в последнюю очередь, когда в документе в целом говорится, что Россия продолжает устанавливать или эксплуатировать различные системы вооружения, оборудование и боеприпасы для крупногабаритного оружия в аннексированном районе с «явным нарушением соответствующих международно-правовых документов».

Крымский гарнизон утроился

К концу 2019 года / началу 2020 года численность войск, принадлежащих российской объединенной оперативной группе в Крыму, увеличилась до 31 500 человек. Это почти в три раза больше сил, которые были размещены там до российского вторжения в феврале / марте 2014 года, в основном составе российского Черноморского флота, в соответствии с российско-украинскими соглашениями. Ожидается, что к 2025 году это число возрастет в 1,5 раза и составит более 45 000 человек.

Раздаточный документ в кругах ОБСЕ, источник официально неизвестен

Как видно на графике справа, количество боевых самолетов в Крыму значительно увеличилось (с 22 до 122), бронетехники (с 92 до 583), основных боевых танков (с 0 до 40), артиллерийских систем (с 24 по 162). Количество подводных лодок увеличилось с двух до семи, военных кораблей с 26 до 34 (последние, вероятно, не включают десантные суда, небольшие сторожевые катера и прибрежные тральщики).

На рисунке слева показано расположение наиболее важных баз, а также тактические символы отдельных крупных объединений. Например, на “символе в виде алмаза” в Симферополе, изображен 22-й корпус (механизированная пехота) или его штаб-квартира. Над Севастополем вверху виден “символ” 31-й дивизии противовоздушной обороны, а сразу же над ним — 810-й морской бригады, батальон которой находится на севере Крыма на границе с Украиной.

Примечание

Эти и последующие графики были продемонстрированы без изменений и не переведены и, как правило, в этой статье «прессой» более подробно не объясняются. Они должны быть продемонстрированы, так, как они есть.

В другом сообщении упоминается, что в 2013 году — за год до вторжения — помимо сил Черноморского флота, в Крыму находились четыре батальона русской армии (три мотострелковых, один артиллерийский). А в конце 2019 года уже насчитывалось: 1 армейский корпус, 27 батальонов (13 пехотных, пять артиллерийских, пять ракетных, три танковых, один противотанковый — организационно входящие в состав армии). Однако в этом списке не указаны батальоны и другие соединения, такие как противовоздушной обороны, разведки, армейская авиация и войска РХБЗ.

Раздаточный документ в кругах ОБСЕ, источник официально неизвестен

Основными местами базирования российских гарнизонов являются: территория вокруг старого военного порта Севастополя, Перевального и Феодосийского на юго-восточном побережье, столица полуострова – Симферополь — в центре, и места на равнинном севере Крыма, недалеко от границы с Украиной.

Как следует из аббревиатуры JTF, крымская оперативная группа состоит из основных компонентов: сухопутного, воздушного и военно-морских сил. Прежде всего, они позволяют Москве проводить обширные военные операции в юго-западном регионе, в морских и прибрежных районах, а так же в воздушном пространстве над Азовским и Черным морями. Применяются для обеспечения стратегической оси в Средиземном море и непрерывного соединения с военно-морскими и военно-воздушными базами в Сирии.

Зоны ограниченного доступа…

… эти трудно переводимые термины — речь идет о средствах препятствованию доступу и использования территорий другими лицами. Тем не менее, эти умные военные слова, например, описывают подход Китая к Южно-Китайскому морю и хорошо демонстрируют, как Россия хочет держать потенциальных противников подальше от Крыма. В документе описывается, как многочисленные наземные зенитные и противоракетные системы были установлены по всему полуострову.

Например, потенциал 31-й дивизии ПВО в Крыму определяется четырьмя полками ракетных комплексов большой дальности С-400 “Триумф” (дальность от 250 до 380 километров в зависимости от модели ракеты), которые, например, хорошо известны в Турции. Кроме того в ее состав входят системы средней и малой дальности 9К40 “Бук- М2” (до 50 км), 9К332 “Тор-М2” (до 16 км) и 96К6 “Панцир-С” (до 20 км). Количество этих систем значительно увеличилось. Комплекс “BUK” стал известен после катастрофы рейса MH-17 “Malaysia Airlines” в июле 2014 года над восточной Украиной.

Зенитная установка С-400 на ежегодном параде победы в Москве APA / AFP / NATALIA KOLESNIKOVA

Чтобы проиллюстрировать силу этих ассоциаций в цифрах: согласно данным Jane’s Defense, полк “Триумфа” может включать до четырех батальонов по 16 ракет-носителей в каждом, то есть всего 64 пусковые установки (согласно другим источникам 72). Поскольку каждая пусковая установка имеет четыре загруженные пусковые трубы, то в каждом полку имеется 256 (до 288) готовых к полёту ракет, что является «лесом» ракет. И столько же ракет имеется в резерве для перезарядки. Всего до 512 (576) ракет.

Целый «лес» ракет

Насколько нам известно (совсем недавно), ни один из 25 полков С-400 между Калининградом на Балтике и Петропавловск-Камчатским на Тихом океане не был полностью укомплектован до настоящего времени. Большинство полков в своем составе имеют по два батальона, в том числе те, которые находятся в Крыму. По крайней мере, два из четырех полков в Крыму не полностью укомплектованы и имеют 32 пусковые установки с 128 ракетами первого заряда и 256 ракетами в резерве.

Пусковые установки «Панцирь» ближнего действия предназначены для обеспечения ПВО среднего и дальнего радиуса действия и самозащиты. Согласно Jane’s Defense один батальон «Панцирь» обеспечивает прикрытие одного батальона «Триумфа», с шестью пусковыми установками, каждая с двенадцатью огневыми ракетами. Итого, 72 готовые к запуску ракеты на один батальон «Панцирей». Эти батальоны дополняют развернутые в Крыму полки С-400 (по нашим данным два) со 144 ракетами малой дальности, плюс 144 в запасе.

На переднем плане система «Панцирь», сзади — большие пусковые установки пусковых установок S-400 на российской базе в районе Латакии (Сирия).

Но достаточно много цифр. В любом случае, это оружие увеличивает возможности противовоздушной обороны и контроля воздушного пространства на расстояние почти до 400 километров от побережья и, таким образом, также достигает южных районов Украины и в некоторых местах, побережья черноморских стран, таких как Румыния и Турция (НАТО).

В декабре 2018 года эти возможности были дополнены 2-й береговой ракетной дивизией с наземными или контейнерными противокорабельными ракетами типа 3К55 «Бастион-П» (дальность более 300 км, возможно, даже 600 км) и дозвуковыми ракетами 3К60 «Бал» (от 120 до 260 км). Дивизионы были размещены в нескольких километрах от побережья вглубь полуострова, особенно возле Керченского пролива и российского моста с материка в Крым, который был полностью открыт для движения только в 2018/19 году.

Это видео показывает, как Bastion—P выполняет стрельбы в Арктике:





Кстати, строительство этого моста подверглось критике, как нарушение морского права, потому что характеристики моста ограничивают международные морские перевозки в и из Азовского моря, из-за максимальной высоты моста в 35 метров, ширины 31 метр и максимальной осадки в 8 метров с одной стороны и как следствие, экономических потерь Украины в результате его строительства.

Ракета земля-земля

Западная Европа в пределах досягаемости? Эта глава неофициальной презентации завершается оценками и предположениями о том, как российская сторона может иметь возможность еще больше повысить свои боевые возможности в Крыму в случае обострения напряженности или конфликта. В то время как размещение наступательных, а также ядерных ракет «Искандер» класса «земля-земля» уже упоминалось, достоверные свидетельства, описывающие размещение специальной версии «Искандера» в Крыму, отсутствуют, а именно комплексов «Искандер-К» или «Искандер-М».

Дальность действия версии M составляет от 400 до 500 км. Но было бы интересно узнать, есть ли версия K также в Крыму, ведь она может запускать крылатые ракеты типа 9M729 (код НАТО: SS-C-8 «Отвертка»), у которой, согласно западной оценке, дальность действия составляет до 2500 километров (русские говорят только о 480 км).

Искандер-К

Их существование, было причиной (по крайней мере, официальной) для США, в прошлом году расторгнуть с Москвой соглашение INF 1987 года о демонтаже наземного ядерного оружия средней дальности. Из Крыма можно — с предполагаемой дальностью 2500 км — по-прежнему попадать в пункты назначения в Англии, Франции, Испании и Швеции или в Ливии и Саудовской Аравии.

Укрепление Черноморского флота

Что касается кораблей, то Черноморский флот должен получить 13 новых военных кораблей (в основном корветов-невидимок) в течение следующих нескольких лет, некоторые из которых также смогут запускать крылатые ракеты «калибр», используемые в Сирии, с дальностью до 1500 км. Этими ракетами (код НАТО: SS -N-27 «Сиззлер»), как утверждается, к 2025 году, будут оснащены еще 25 надводных кораблей и подводных лодок.

Согласно слайду, Черноморский флот будет иметь девять кораблей и восемь подводных лодок, оснащенные ракетами класса “калибр”. В документе также упоминается специальная версия этого семейства ракет с дальностью до 2600 километров — по данным Jane’s, речь идет о SS-N-30 для использования надводными кораблями (досягаемость — Арабский регион и Центральная Азия).

Эта раздаточная карта приблизительно суммирует дальности действия некоторых из упомянутых ракетных систем.

Однако Искандер-К с дальностью 2500 (?) километров на карте отсутствуют. Раздаточный документ в кругах ОБСЕ, источник официально неизвестен

На этом слайде показаны диапазоны ракет «калибр» Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также некоторых связанных с ними кораблей и подводных лодок, пригодных для запуска ракет «калибр». Их общее количество (теперь 15), а также предполагаемое общее количество увеличения ракет (с 140 на 248) с 2019 года.

Раздаточный документ в кругах ОБСЕ, источник официально неизвестен

Что касается самолетов, то в документах, в первую очередь, упоминается стратегический бомбардировщик Ту-22М3 «Backfire», который несколько раз модернизировался и может поразить любое место в Европе.

Истребители-бомбардировщики Су-30СМ морской авиации размещены в Саки к северу от Севастополя. Также там несколько раз были замечены самолеты раннего предупреждения А50 «Шмель».

Бомбардировщик-поддержки, на базе возле Рязани, Центральная Россия.

Очевидно, что документ был создан в конце 2019 года, в противном случае, вероятно, были бы упомянуты самые последние испытания стратегического оружия, которые имели место только в январе после новогодних каникул. Russia Today показала Президента РФ в военно-морской форме на крейсере «Маршал Устинов», который осуществлял запуски ракет «Калибр», а два перехватчика МиГ-31К «Фоксхаунд» осуществили запуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ядерные аспекты в Крыму и Черном море

На одном из слайдов указывается, что имеются доказательства того, что в Крыму готовится размещение ядерного и авиационного ядерного оружия. Старые, соответствующие склады и инфраструктура советской эпохи под Феодосией и Севастополем будут реконструированы или восстановлены. Соответствующие фотографии относятся к объектам «инфраструктуры» № 76 (также «Феодосия-13»), а также № 100, № 221 и № 825, а также на аэродроме Бахерово недалеко от Керчи.

Раздаточный документ в кругах ОБСЕ, источник официально неизвестен

Напомним, что такие операции противоречат соглашению 1997 года с Украиной, которое регулирует статус и условия размещения Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Согласно статье 5 Договора, России запрещено размещать ядерное оружие на Черноморском флоте или на территории Украины. Теперь Москва может, конечно, возразить, что Крым больше не является территорией Украины. Однако развертывание ядерного оружия представляет собой серьезную проблему для международного режима нераспространения и должно быть разрешено международным сообществом. В документе критически отмечается, что такое разрешение явно отсутствует.

В любом случае Россия уже развернула или разместила в Крыму системы доставки и другие средства, относящиеся к ядерному оружию. К ним относятся старый крейсер класса «Москва» («Слава»), с ракетно-ядерным комплексом «Базальт» (боеголовка 350 килотонн), который находится на капитальном ремонте в Севастополе с 2018 года, ракетный эсминец «Сметливый» с пусковым устройством для ядерных торпед и водяных бомб и подразделение тактических бомбардировщиков типа Су-24М «Фехтовальщик», способные нести атомные бомбы. Помимо этого, также упоминаются дальние истребители-бомбардировщики Су-34 «Защитник», которые несколько раз летали в Крым в учебных целях.

Весьма удивительно, что в презентации ничего не говорится о загоризонтном стратегическом радаре “Воронеж”, который строится на базе ВВС Бельбек в Нахимовском районе к северу от Севастополя. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он сможет вести наблюдение за территорией на расстоянии более чем в 6000 км (акватория средиземного моря).

Россия почти ничего не отрицает

В то время как официальная Россия не прокомментировала ядерные шаги в отношении Крыма, она, тем не менее, поддерживает (большинство) шагов обычного укрепления в Крыму. Министр обороны Сергей Шойгу заявил в пресс-релизе ТАСС 2018 года, что “… группировка Вооруженных сил Крыма была развернута не только для защиты интересов России на полуострове и в Крымском федеральном округе, но и для выполнения задач во всей оффшорной зоне Черного моря”.

Российские десантные маневры в Крыму, Вооруженные силы России , 2018 г. / Джейнс

Шойгу отметил, что после 2014 года для этой цели было создано почти 100 воинских частей различных типов и размеров. Шойгу: «В соответствии с указом президента нам было поручено создать в Крыму самодостаточную объединенную группу сил, способную эффективно защищать интересы России. Эта задача была выполнена. Было сформировано 96 подразделений и организаций. Кроме того, мы организовали боевую подготовку для группы ВВС Крыма и усилили размещение сил ПВО. Строительство новых объектов в пяти военных городах на полуострове было завершено, и все больше зданий ремонтируются».

Граждане Крыма тем временем разочарованы?

Когда российских чиновников критикуют за их трансформационные и военные шаги в Крыму, им нравится напоминать о ранее высказанных соображениях НАТО относительно полуострова ** и о (международно непризнанном) референдуме в марте 2014 года. За него проголосовало около 96 процентов жителей Крыма. Переход в Россию с явкой 83%.

Маневры 2018, скриншот с видео. Зенитный комплекс «Панцирь» спереди слева. kremlin.ru (российское правительство)

Но, как отмечается в документе, люди не смогли воспринять все эти военные «доработки». И поэтому приводятся цитаты 2019 года про рост цен, низкие доходы, отсутствие лекарств и медицинской помощи, а также коррупцию и взяточничество на Полуострове.

Согласно опросу, около 66 процентов граждан Крыма и 67 процентов жителей Севастополя были недовольны своей судьбой при российской администрации, в то время как 82 процента были недовольны ростом цен на товары и услуги, а 66 процентов заявили, что они недовольны своим доходом и бытом.

45 процентов назвали коррупцию и взяточничество главными проблемами в Крыму и 24% опрошенных в Севастополе.

Авторы и сноски

Георг Мадер — известный авиационный и военный эксперт и корреспондент Австрии в международном военном журнале «IHS Jane’s Defense». Его текст был отредактирован и расширен Вольфгангом Гребером (Die Presse)

* Основной автор, Георг Мадер, не принял упомянутые документы, не проверив их и сопоставил числа в них со своими собственными заметками и записями коллег или восточных экспертов группы Джейнс. В результате они указали на некоторые не очень существенные отклонения или завышения в предоставленной информации, особенно в отношении российских самолетов и подводных лодок в Крыму. Заявленные цифры также можно найти в других источниках с открытым исходным кодом и на сайтах военных специалистов, где отклонения практически не допускаются.

** Согласно предположениям, НАТО хотело построить базу в Крыму в рамках своего партнерства с Украиной, таким образом, эффективно нейтрализуя Россию в Черном море. По мнению некоторых авторов, Москва, используя политические потрясения в Украине в феврале 2014 года, вторглась и аннексировала стратегически важный полуостров.

На главной фотографии — Президент России Владимир Путин (в правом переднем углу группы) в январе на крейсере «Устинов» во время маневров в Крыму Фото — Die Presse

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