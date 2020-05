архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.05.20 00:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian scientists reveal the cause of COVID-19 complications, work on anti-coronavirus vaccine" Европейский Союз - 29 апреля 2020 г. Российские ученые раскрывают причину осложнений при COVID-19 и работают над антикоронавирусной вакциной

April 29, 2020 Slavisha Batko Milacic Иегуда Шоенфельд, известный израильский иммунолог, в настоящее время работающий в Санкт-Петербургском государственном университете, где он возглавляет лабораторию аутоиммунных мозаик, пролил свет на причину осложнений коронавируса, а именно на вещество, существенное присутствие которого в крови может привести к смерти. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, почетный профессор Тель-Авивского университета и научный сотрудник Медицинского центра Шеба (Израиль), Иегуда Шоенфельд установил, что ферритин является биомаркером тяжелой формы коронавирусной инфекции и что люди с высоким уровнем присутствия ферритина в организме, подвержены риску развития тяжелых форм инфекции COVID-19, в том числе, когда начинают развиваться такие осложнения, как двусторонняя пневмония. «Ферритин является белком, ответственным за усвоение железа в организме», - говорит Иехуда Шоенфельд, основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний. «Внутри клеток человеческого организма ферритин служит резервным хранилищем железа, связывая свободные ионы железа, нейтрализуя его токсические свойства и повышая растворимость. Если его недостаточно, это вызывает железодефицитную анемию. Однако при избытке это приводит к гиперферринемии». Гиперферринемия, в свою очередь, приводит к нарушению функции глотания, слабости, снижению репродуктивной функции, патологиям печени, сердца и поджелудочной железы, неврологическим расстройствам и проблемам со зрением. Это происходит в тяжелых случаях инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Команда профессора Шоенфельда уже давно изучает гиперферринемический синдром и уже опубликовала данные об этом состоянии. К сожалению, в 50 процентах случаев пациенты не выживают. По словам Шоенфельда, переизбыток ферритина в организме человека может сигнализировать о реакции организма на инфекцию, возможно, и на коронавирус. В случае вирусных заболеваний ферритин способен активировать клетки неспецифического иммунитета, такие как макрофаги, которые, в свою очередь, секретируют цитокины. Они посылали сигнал другим клеткам, например, «приказывая» им инициировать воспалительный ответ и атаковать чужеродных агентов. Когда количество цитокинов относительно мало, это полезно для организма, но когда количество становится чрезвычайно высоким, это чревато синдромом, называемым «цитокиновой бурей» - одним из самых опасных осложнений коронавирусной инфекции. Тело страдает от сильной встряски, что приводит к 50-процентной смертности, где риску подвергаются пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. «Как видно из исследований, проведенных в Китае, США и Италии, инфицированные COVID-19 показали высокий уровень ферритина в их организме. Повышенное содержание ферритина является маркером, указывающим на появление патогенных микроорганизмов внутри организма. Наша задача - понять, как быстро снизить уровень ферритина в крови », - заключил Иегуда Шоенфельд. Сегодня исследователи, работающие в лаборатории аутоиммунной мозаики Санкт-Петербургского государственного университета, ищут способы снижения уровня ферритина в крови и использования антител для блокирования синтеза цитокинов CD-143, присутствие которых, как было установлено, является признаком высокой вероятности серьезного осложнения болезни COVID-19. И самое главное, Санкт-Петербургский государственный университет работает над созданием анти-коронавирусной вакцины, основанной на использовании вирусных белков в качестве основных компонентов. «Мы собираемся использовать вирусные белки в качестве основного компонента медицины для создания вакцины», - говорит Иегуда Шоенфельд. «Вирусные белки не обнаруживаются внутри человеческого организма, а это значит, что они не могут обеспечить нежелательный иммунный ответ. Фрагмент не отвергается иммунной системой, что очень вдохновляет», - добавил он. Профессор Иегуда Шоенфельд - всемирно известный израильский специалист по изучению, лечению и профилактике аутоиммунных заболеваний, врач, основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний в Заблудовиче при медицинском центре им. Шеба в Тель-Авивском университете в Израиле, а также президент. Международного конгресса по аутоиммунитету. Он является главным редактором Autoimmunity Reviews, IMAJ, Харефуах (Израиль), соредактором Journal of Autoimmunity and Autoimmunity Network, участвовал в работе Израильской медицинской энциклопедии и организовал более 20 международных конгрессов по аутоиммунитету. В 2016 году этот выдающийся ученый победил в конкурсе мегагрантов, предоставленных правительством Российской Федерации на содействие научным исследованиям. С конца 2016 года Иегуда Шоенфельд возглавляет Лабораторию мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского государственного университета.