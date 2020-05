архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.05.20 04:16 скаут: Игорь Львович “Barents Observer”,

"Ракетные эсминцы 6-го флота США вошли в Баренцево море" Норвегия - 04 мая 2020 г. Ракетные эсминцы 6-го флота США вошли в Баренцево море Группировка из одного британского и четырех американских военных кораблей вошла в Баренцево море для «операций по обеспечению безопасности на море». By Thomas Nilsen мая 04, 2020 Британский фрегат «Кент» типа «Дюк» и американское судно снабжения типа «Саплай» в Баренцевом море в понедельник. Фото: Дэн Розенбаум, «Кент» К твиту, опубликованному 6-м флотом США в понедельник утром, когда группа военных кораблей прошла севернее Нордкапа и вошла в Баренцевом море, были добавлены хештеги #PowerForPeace и #OpenForBusiness. «В эти сложные времена, нам как никогда важно поддерживать устойчивый ритм наших операций на европейском театре, принимая разумные меры для защиты здоровья наших сил», — говорится в заявлении командующего 6-го флота США вице-адмирала Лизы Франкетти. — Мы по-прежнему привержены поддержанию безопасности и стабильности в регионе, параллельно укрепляя доверие и фундамент арктической готовности». В пятницу корабли провели противолодочные учения при поддержке американского морского разведывательного самолета P8-A «Посейдон» и атомной подлодки. Как рассказали Barents Observer в Объединенном штабе ВС Норвегии, учения, состоявшиеся 1 мая в северной части Норвежского моря в международных водах к западу от Тромсё, прошли без участия норвежцев. В выходные к группе, состоявшей из американских эсминцев «Дональд Кук» и «Портер», а также большого судна снабжения типа «Саплай» и британского фрегата «Кент», присоединился еще один американский эсминец «Франклин Рузвельт». В понедельник днем российское Минобороны опубликовало короткую заметку, в которой говорится, что Северный флот «приступил к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО». По данным министерства, группа зашла в акваторию Баренцева моря в 7 часов утра по московскому времени. В Министерстве обороны Норвегии не ответили на запрос Barents Observer, почему страна не участвует в учениях союзников по НАТО в водах, которые традиционно считаются «домашними» для Норвегии. Программа противоракетной обороны Вероятно, особое внимание российских чиновников привлекает один из трех эсминцев УРО (с управляемым ракетным оружием) типа «Арли Бёрк» — «Дональд Кук». По данным «Википедии», в 2012 году корабль прошел модернизацию для использования ракет RIM-161 SM-3 в рамках системы противоракетной обороны «Иджис». Эта система обеспечивает оборону против баллистических ракет малой и средней дальности и является частью национальной стратегии противоракетной обороны США. В начале октября прошлого года Осло решил не присоединяться к этой противоракетной программе, поддерживаемой США и НАТО. Это произошло всего за две недели до встречи премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, министра иностранных дел Ине Эриксен Сорейде и короля Харальда V с российским министром иностранных Сергеем Лавровым в Киркенесе на праздновании 75-ю годовщины освобождения Финнмарка от немецко-фашистской оккупации Красной Армией. Разумный шаг со стороны Норвегии Профессор факультета общественных наук Арктического университета Норвегии Расмус Йедссё Бертельсен считает, что неучастие Норвегии — это, возможно, разумный шаг. По его мнению, есть ряд очевидных вопросов, которые необходимо задать сейчас, когда военные корабли находятся в водах у берегов Северной Норвегии. «Направлены ли учения ВМС США и Великобритании в Баренцевом и Норвежском морях на защиту трансатлантических морских путей или они угрожают российскому оборонительному бастиону и ядерному сдерживанию и, следовательно, стратегической стабильности», — задается вопросом Йедссё Бертельсен. По его словам, США следует тщательно рассмотреть влияние сил противоракетной обороны в регионе на стратегическую стабильность. «Норвегия воздержалась от этих учений, возможно, понимая, насколько опасно для ее двусторонних отношений с Россией угрожать российскому ядерному сдерживанию», — сказал Йедссё Бертельсен. Испытания ракет «Кинжал» прошлой осенью В ноябре 2019 года над Баренцевым морем с самолета МиГ-31К состоялся пробный запуск новой российской ракеты «Кинжал», способной нести ядерный заряд. Самолет вылетел с авиабазы под Оленегорском на Кольском полуострове, а ракета поразила цель на полигоне «Пембой» в республике Коми. Х-47М2 «Кинжал» — это один из шести видов новых стратегических ядерных вооружений, разрабатывающихся сейчас в России. В принципе, «Кинжал» — это авиационный вариант наземного оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». При этом размещение такой ракеты на самолете делает ее более стратегически опасной. Во-первых, невозможно предсказать место запуска ракеты, поскольку самолет движется намного быстрее, чем наземное транспортное средство. Во-вторых, самолет дополнительно сокращает расстояние до потенциальной цели. В отличие от запускаемых с воздуха крылатых ракет «Кинжалы» летят по баллистической траектории, подразумевающей движение с гиперзвуковой скоростью, как и в случае с баллистическими ракетами, запускаемыми из шахт или подводных лодок. The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Donald Cook. 