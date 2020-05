архив



"Досье разведсообщества Пяти Глаз о коронавирусной программе в Китае" Глобальная сеть - 04 мая 2020 г. Досье разведсообщества Пяти Глаз о коронавирусной программе в Китае



User: aillarionov Name: Андрей Илларионов Website: ИЭА Разведслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, объединенные в сообщество под названием «Пять глаз», сделали утечку в СМИ досье, подготовленного ими в отношении научных разработок коронавируса в Китае, сокрытия китайскими властями информации и проведения правительством КНР дезинформационной кампании. Довольно подробное изложение основного содержания досье опубликовала газета The Daily Telegraph. Шарри Марксон, The Daily Telegraph, 2 мая 2020 г.

Китай намеренно подавил или уничтожил доказательства начала эпидемии коронавируса в результате «атаки на международную прозрачность», унесшей десятки тысяч жизней согласно материалам досье, подготовленного заинтересованными западными правительствами в связи с заражением COVID-19. 15-страничный расследовательский документ, полученный The Saturday Telegraph, закладывает основу для дела в отношении Китая о халатности. В досье говорится, что, «создавая угрозу другим странам», китайское правительство скрывало информацию о вирусе, заставляя молчать или «исчезать» докторов, которые об этом высказывались, уничтожая доказательства наличия вируса в лабораториях и отказываясь предоставлять его живые образцы международному научному сообществу, занимающемуся созданием антивирусной вакцины. Также выяснилось, что правительство Австралии готовило и финансировало группу китайских исследователей из лаборатории, занимавшейся генетической модификацией смертельных коронавирусов, могущих передаваться от летучих мышей людям без возможности излечения. Однако эта часть не является предметом досье о происхождении коронавируса. В то время, как спецслужбы расследуют вопрос, не произошла ли из лаборатории в Ухане случайная утечка вируса, группа под руководством ученой Ши Чжэнли и ее исследования фигурируют в досье, подготовленном западными правительствами, которое обращает внимание на несколько проведенных ею исследований, ставшие предметом озабоченности документа. Досье цитирует работу этой группы по обнаружению образцов коронавируса в пещере в провинции Юньнань с поразительным генетическим сходством с нынешним коронавирусом, а также их исследования по синтезу коронавируса, полученного от летучих мышей и не поддающегося лечению. Основными темами досье являются «тотальное отрицание передачи вируса от человека к человеку», вынуждение к молчанию или «исчезновение» докторов и ученых, высказывавшихся по этому поводу, уничтожение доказательств наличия вируса в лабораториях, занимавшихся геномными исследованиями, и «уничтожение биологических следов на мокром рынке», наряду с отказом предоставить образцы живых вирусов международному сообществу ученых, работающему по созданию вакцины. Ключевые лица команды Уханьского института вирусологии, фигурирующие в правительственном досье, были либо обучены, либо же работали в Австралийской лаборатории здоровья животных CSIRO, где они проводили фундаментальные исследования смертельных патогенов в живых летучих мышах, включая SARS, в рамках длительного партнерства между CSIRO и Китайской академией наук. Это партнерство продолжается и по сей день, согласно веб-сайту Уханьского института вирусологии, несмотря на опасения того, что такие исследования являются слишком рискованными. Члены правительства Моррисона говорят о национальной безопасности и озабоченности проблемами биобезопасности в этих контактах, поскольку сомнительные исследования вирусов летучих мышей оказались в центре расследования разведывательного сообщества Пяти Глаз, состоящего из спецслужб США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании. Рискованные исследования летучих мышей В Ухане в китайской провинции Хубэй, недалеко от печально известного ныне рынка Ухань, доктор Ши и ее команда работают в костюмах особой защиты в лабораториях биологического сдерживания третьего и четвертого уровней, изучая смертельные коронавирусы, полученные от летучих мышей. По крайней мере, один из примерно 50 образцов вируса, имеющихся в лаборатории доктора Ши, на 96% соответствует геному SARS-CoV-2. Когда доктор Ши услышала новость о появлении нового вируса, вызывающего атипичную пневмонию, она рассказала о бессонных ночах, какие она провела в переживаниях, беспокоясь о том, не стала ли именно ее лаборатория ответственной за начало эпидемии. Она так и сказала журналу Scientific American в статье, опубликованной на этой неделе: «Могла ли утечка произойти из нашей лаборатории?» Несмотря на ее первоначальные страхи, доктор Ши убедилась, что генетическая последовательность SARS-CoV-2 не соответствует ни одной из тех последовательностей, какие изучает ее лаборатория. Тем не менее, учитывая масштабы лжи, сокрытия и гневного отказа КНР разрешить какое-либо расследование причин вспышки болезни, международное разведывательное сообщество в настоящее время внимательно расследует деятельность ее лаборатории. Позиция австралийского правительства заключается в том, что вирус, скорее всего, возник на Уханьском мокром рынке, но существует небольшая – 5-процентная – вероятность того, что он случайно сбежал из лаборатории. Согласно сообщениям, представленным на этой неделе, позиция США заключается в том, что вирус, скорее всего, просочился из лаборатории, но он также мог появиться и на мокрых рынках, на которых убивают диких животных и торгуют ими, где уже возникали другие болезни, включая птичий грипп H5N1 и SARS. Создание все большего числа смертельных вирусов Расследовательское досье западных правительств подтверждает это. Оно отмечает работу, проведенную в 2013 году группой исследователей, в том числе доктором Ши, в ходе которой были собраны образцы фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань, Китай, где позднее был обнаружен вирус, на 96,2% идентичный вирусу SARS-CoV- 2, вызывающему болезнь COVID-19. Исследовательское досье также ссылается на работу, проделанную этой же командой по синтезу SARS-подобных коронавирусов на предмет выяснения того, могут ли коронавирусы передаваться от летучих мышей к другим млекопитающим. Это означает, что они генно модифицировали части вируса, чтобы проверить, передается ли он различным видам живых существ. Их исследование, опубликованное в ноябре 2015 года совместно с Университетом Северной Каролины, пришло к выводу, что вирус, похожий на SARS, может напрямую передаваться от летучих мышей к человеку без возможности излечения. Статья признает невероятную опасность проводимой работы. «Потенциал для подготовки к будущим эпидемиям и смягчения их последствий должен быть сопоставлен с риском создания более опасных патогенов», – пишут авторы. Чтобы понять эту мысль, нужно быть ученым, но ниже приведена строка из статьи, на которую ссылается правительственное досье. «Чтобы исследовать потенциал появления (то есть возможность заражать людей) коронавирусов CoV, циркулирующих у летучих мышей, мы создали химерный вирус, кодирующий новый зоонозный шипообразный белок из последовательности генома RsSCO14-CoV, выделенного из китайских подковоносых летучих мышей, в состав адаптированного SARS-CoV из летучей мыши», – говорится в статье. Один из соавторов д-ра Ши в этой статье, профессор Ральф Барик из Университета Северной Каролины, в то время сказал в интервью Science Daily: «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы, разработанные для лечения исходного вируса SARS в 2002 году, и лекарство Zmapp, используемое для борьбы с лихорадкой Эбола, оказались не в состоянии нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус». Несколько лет спустя, в марте 2019 года, доктор Ши и ее команда, в том числе Пэн Чжоу, работавший в Австралии в течение пяти лет, опубликовали в медицинском журнале «Вирусы» обзор, озаглавленный «Коронавирусы летучих мышей в Китае», где они написали, что «стремятся предсказать «горячие точки» вирусов и их потенциал для межвидовой передачи», описав это как «неотложную необходимость изучения коронавирусов летучих мышей в Китае, чтобы понять их способность вызывать очередную эпидемию». В их обзоре говорилось: «Весьма вероятно, что будущие вспышки SARS или MERS, подобные коронавирусам, будут исходить от летучих мышей, существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае». Обзор исследовал, какие именно белки «важны для межвидовой передачи». Разведка выясняет, могла ли ее лаборатория быть ответственной за эпидемию. Но доктор Ши не останавливается на своих исследованиях, которые, как она утверждает, важнее, чем когда-либо, для предотвращения пандемии. Она планирует возглавить национальный проект по системному отбору вирусов в пещерах летучих мышей, в которых, по оценкам, существует более 5000 штаммов коронавирусов, «ожидающих обнаружения в летучих мышах по всему миру». «Коронавирусы, переносимые летучими мышами, станут причиной новых вспышек», – заявила она Scientific American. «Мы должны найти их, прежде чем они найдут нас». Участие Австралии Доктор Ши, директор Центра новых инфекционных заболеваний Уханьского института вирусологии Академии наук Китая, в течение трех месяцев с 22 февраля по 21 мая 2006 года провела в Австралии в качестве приглашенного ученого, когда она работала в недавно переименованной Австралийской лаборатории здоровья животных CSIRO. CSIRO не стала комментировать, какую именно работу она выполняла в это время, но в архивированной и переведенной биографии на веб-сайте Уханьского института вирусологии говорится, что она работала с вирусом SARS. «Антитела и гены вируса SARS были протестированы в Государственной ключевой лаборатории вирусологии в Ухане и в лаборатории исследований здоровья животных в Джилонге, Австралия», – говорится в материале. The Saturday Telegraph получил две фотографии времени ее работы в лабораториях CSIRO, в том числе в лаборатории четвертого уровня в 2006 году. Протеже доктора Ши, Пэн Чжоу, в настоящее время руководитель проекта по вирусной инфекции и иммунитету у летучих мышей в Уханьском институте вирусологии, в 2011-2014 годах провел три года в биозащищенной Австралийской лаборатории здоровья животных. Он был направлен Китаем для завершения его докторской степени в CSIRO в 2009-2010 годах. В это время доктор Чжоу организовал перевозку живых диких летучих мышей по воздуху из Квинсленда в лабораторию в Виктории, где их подвергали эвтаназии для последующих вскрытия и исследования на наличие смертельных вирусов. Д-р Линфа Ван, будучи почетным профессором Уханьского института вирусологии в период с 2005 по 2011 год, также работал в офисе главного исполнительного руководителя по вирусологии CSIRO с 2008 по 2011 год. Федеральный сенатор от Либеральной партии Сара Хендерсон заявила, что ее «очень беспокоит» то, что китайские ученые проводят исследования вирусов летучих мышей в CSIRO в Джилонге, штат Виктория, в рамках совместно финансируемых проектов между правительствами Австралии и Китая. «Мы должны проявлять крайнюю осторожность с любыми исследовательскими проектами с участием иностранных граждан, которые могут поставить под угрозу нашу национальную безопасность или биобезопасность», – сказала она. В то время, как США полностью прекратили финансирование Уханьского института вирусологии, CSIRO не ответила на вопросы о том, продолжает ли она сотрудничать с УИВ, отметив лишь, что она сотрудничает с исследовательскими организациями во всем мире в целях предотвращения заболеваний. «Как и все партнеры, CSIRO проявляет должную осмотрительность и очень серьезно относится к безопасности», – сказал ее представитель. «CSIRO проводит все исследования в соответствии с требованиями строгой биобезопасности и законодательными требованиями». Заслуживает ли это исследование таких рисков? США прекратили финансирование спорных экспериментов, делающих патогены более опасными или могущими распространять опасные вирусы в октябре 2014 года, опасаясь, что это может привести к глобальной пандемии. Затем в декабре 2017 года пауза в финансировании 21 исследования «усиления функции» была отменена. Несмотря на опасения CSIRO продолжила сотрудничать и финансировать исследования в Уханьском институте вирусологии. CSIRO отказалась отвечать на вопросы The Saturday Telegraph о том, сколько денег ушло на совместное научное сотрудничество с Китайской академией наук и Уханьским институтом вирусологии. Уханьский институт до сих пор указывает CSIRO в качестве партнера, в то время как США разорвали связи с ним после начала эпидемии коронавируса. В настоящее время развернулась дискуссия о том, стоит ли разрабатывать эти вирусы для того, чтобы предвидеть и предотвращать пандемии, если именно утечка вируса может также вызвать такую эпидемию. В научном сообществе разгорелась жаркая дискуссия. Кроме того, появились серьезные опасения по поводу отсутствия адекватных мер безопасности при работе со смертельными вирусами в Уханьском институте вирусологии. «Чувствительная, но несекретная» телеграмма от 19 января 2018 года, полученная The Washington Post, показала, что ученые и дипломаты посольства США в Пекине посетили лабораторию и отправили в Вашингтон предупреждения о неадекватных методах обеспечения безопасности и слабых местах управления в то время, когда она проводила исследования коронавирусов у летучих мышей. «Во время взаимодействия с учеными из лаборатории УИВ они отметили, что в новой лаборатории имеется серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для безопасной эксплуатации этой лаборатории с высоким уровнем изоляции», – говорилось в телеграмме. Маловероятное утверждение о том, что вирус создан в лаборатории Научный консенсус заключается в том, что вирус появился на мокром рынке. Но главная разведывательная служба США впервые подтвердила вчера, что комитет по разведке США расследует, стало ли появление коронавируса результатом аварии в лаборатории в Ухане. Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гренелл заявил, что вирус не был создан в лаборатории. «Все разведывательное сообщество постоянно оказывает критическую поддержку властям США и тем, кто реагирует на коронавирус, возникший в Китае», – сказал он. «Разведывательное сообщество также соглашается с широким научным консенсусом, что коронавирус не был создан человеком или же генетически модифицирован. Как и во всех кризисах, эксперты сообщества реагируют на это наращиванием ресурсов и предоставлением критической информации по вопросам, жизненно важным для национальной безопасности США. Разведсообщество продолжит тщательно проверять появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными, или же это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухани». Несмотря на заявление г-на Гренелла и научный консенсус о том, что вирус не был создан в лаборатории, в правительственном досье, полученном The Telegraph, отмечается работа, утверждающая на основе исследования последовательности его генома, что вирус был создан. Исследователи из Южно-Китайского технологического университета 6 февраля опубликовали статью, в которой сделали вывод, что «коронавирус-убийца, вероятно, произошел из лаборатории в Ухани. Возможно, потребуется усилить уровень безопасности в биологических лабораториях высокого риска». «Статья была вскоре отозвана, поскольку она ‘не была подтверждена прямыми доказательствами’, по словам автора Ботао Ксиано», – отмечает досье, напоминая при этом: «Ни один ученый не подтвердил, но и не опроверг выводы статьи, – заметил 5 марта ученый Янчжун Хуан». The Sunday Telegraph не утверждает, что исследование Южно-Китайского технологического университета заслуживает доверия только на основании того, что оно было включено в правительственное досье, подготовленное в рамках дела против Китая. Китай скрывает первоначальные образцы В досье, полученном The Saturday Telegraph, говорится о «подавлении и уничтожении улик» и обращается внимание на «образцы вирусов, которые было приказано уничтожить в генетических лабораториях, обеззараженное оборудование на мокром рынке, сокрытие последовательности генома, закрытие Шанхайской лаборатории для «исправления», введение для научных статей предварительной проверки со стороны Министерства науки и технологий, сохранение в тайне данных о бессимптомных ‘молчаливых носителях’». Досье рисует картину того, как правительство Китая преднамеренно скрывало информацию о коронавирусе, заставляя замолчать врачей, которые высказывались публично, уничтожало улики из Уханьской лаборатории и отказывалось предоставлять образцы живых вирусов международному научному сообществу, работающему над вакциной. США наряду с другими странами неоднократно запрашивали образец живого вируса из самой первой партии случаев заболевания коронавирусом. Существует понимание того, что этого не произошло, несмотря на жизненно важное значение этой информации как для разработки вакцины, так и одновременно для потенциального указания на то, откуда возник вирус. Исчезнувший лаборант Из всех врачей, активистов, журналистов и ученых, которые, согласно сообщениям, исчезли после того, как высказались по поводу коронавируса или же критиковали действия китайских властей, ни один случай не является более интригующим и тревожным, чем случай с Хуан Ян Лин. Газета South China Morning Post сообщила, что в китайских социальных сетях распространяются слухи о том, что исследовательница из Уханьского института вирусологии была первой, кому поставили диагноз этого заболевания, и что именно стала «нулевой пациенткой». Затем появились сообщения об ее исчезновении, а ее биография и фотография были удалены с веб-сайта Уханьского института вирусологии. 16 февраля Институт отрицал, что она была нулевой пациенткой, и заявил, что она жива и здорова. Однако с тех пор не появилось никаких подтверждений, что она жива, тем самым подогревая слухи. Уничтожение улик 31 декабря китайские власти ввели цензуру на новости о вирусе в поисковых системах, удалив из них такие термины, как «Вариант атипичной пневмонии», «Уханьский рынок морепродуктов» и «Уханьская неизвестная пневмония». 1 января без какого-либо расследования происхождения вируса рынок морепродуктов в Ухане был закрыт и продезинфицирован. В «Нью-Йорк таймс» сообщалось, что отдельные животные и их клетки не подвергались тестированию с помощью мазка, «что уничтожило какие-либо доказательства того, какое животное могло быть источником коронавируса, и какие люди заразились, но выжили». Комиссия по здравоохранению провинции Хубэй приказала компаниям, занимающимся геномными исследованиями, прекратить тестирование на новый вирус и уничтожить все его образцы. Днем позже, 3 января, главный орган власти здравоохранения Китая, Национальная комиссия здравоохранения, распорядилась передать образцы вируса, вызвавшего Уханьскую пневмонию, в назначенные ею учреждения или же уничтожить их, в то же время отдав приказ, запрещающий публикации, посвященные неизвестному заболеванию. Врачи, смело высказывавшиеся о новом вирусе, были задержаны и осуждены. Сообщения об их задержаниях были распространены по китайским государственным СМИ вместе с призывом от уханьской полиции: «Все граждане не должны выдумывать слухи, не распространять слухи и не верить слухам». В сообщении «Глобал таймс» от 2 января говорится: «Полиция в Ухане в центральном Китае арестовала 8 человек, распространявших слухи о местной вспышке неопознанной пневмонии. Предыдущие сообщения говорили о том, что это была атипичная пневмония». Это сообщение было нацелено на то, чтобы заставить замолчать других врачей, которые, возможно, были склонны высказаться. Таким образом, правда об эпидемии в Китае остается тайной, а президент Си Цзиньпин настойчиво отвергает глобальные призывы к расследованию. Досье убийственно в отношении постоянных китайских опровержений об эпидемии. «Несмотря на доказательства передачи вируса от человека человеку с начала декабря, власти КНР отрицали этот факт вплоть до 20 января», – говорится в досье. «Всемирная организация здравоохранения делала то же самое. Несмотря на это тайваньские власти высказали свои опасения еще 31 декабря, а эксперты в Гонконге – 4 января». В документе разоблачается лицемерие Китая в отношении введенного им запрета на поездки внутри страны при одновременном осуждении Австралии и Соединенных Штатов, и сообщается: «Миллионы людей покинули Ухань после начала эпидемии и до того момента, когда Пекин заблокировал город 23 января». «Тысячи людей улетели за границу. В течение всего февраля Пекин оказывал давление на США, Италию, Индию, Австралию, соседей из Юго-Восточной Азии и другие страны, чтобы они не установили свою защиту путем введения ограничений на поездки, даже несмотря на то, что КНР ввела жесткие ограничения на движение внутри самого Китая». В документе западные правительства используют аргумент, какой они называют «посягательством на международную прозрачность». «Когда дипломаты ЕС готовили доклад о пандемии, то КНР оказала успешное давление на Брюссель, чтобы тот вычеркнул из европейского доклада все упоминания о дезинформации со стороны КНР», – говорится в досье. «Так как Австралия призывает к независимому расследованию пандемии, КНР угрожает прекратить торговлю с Австралией. КНР также яростно отреагировала на призывы США к прозрачности». Председатель Объединенного парламентского комитета Австралии по разведке и безопасности Эндрю Хасти заявил, что в результате ведения Китаем кампании сокрытия и дезинформации миру необходимы прозрачность и расследование. «Слишком много австралийцев пострадали от провальной политики китайских властей по управлению эпидемией. Если мы действительно настолько близки, как об этом настаивает Пекин, то нам нужны ответы о том, как все это началось», – сказал он. Основные даты кампании по сокрытию эпидемии коронавируса 9 ноября 2015 г . Уханьский институт вирусологии опубликовал исследование, в котором говорится, что они в лаборатории создали новый вирус SARS-CoV. 6 декабря 2019 г. Через пять дней после того, как у человека, связанного с Уханьским рынком морепродуктов, появились симптомы, напоминающие пневмонию, его жена также заболела ей, что указывает на передачу вируса от человека к человеку. 27 декабря Органы здравоохранения Китая сообщили, что новая болезнь, которой в то время болели около 180 пациентов, вызвана новым коронавирусом. 26-30 декабря Подтверждение появления нового вируса обнаруживается в данных пациента из Уханя. 31 декабря Китайские интернет-власти начинают цензурировать сообщения социальных сетей, содержащие такие термины, как Уханьская неизвестная пневмония. 1 января 2020 г. Восемь врачей из Уханя, предупредивших о появлении нового вируса, задержаны и осуждены. 3 января Высший орган здравоохранения Китая издает приказ о запрете публикаций о новом коронавирусе и эпидемии. 5 января Муниципальная комиссия здравоохранения Уханя прекращает выпускать ежедневные пресс-релизы о новых случаях заболевания. Эта пауза продолжается до 18 января. 10 января Официальный представитель КНР Ван Гуанфа заявляет, что эпидемия находится «под контролем», а заболевшие люди переживают болезнь в основном в «мягкой форме». 12 января Лаборатория профессора Чжан Юнчжэня в Шанхае закрыта властями для «исправления», на следующий день после того, как она впервые делится с миром данными о последовательности генома коронавируса SARS-CoV-2. 14 января Глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэй в частном порядке предупреждает коллег, что вирус может превратиться в крупное событие общественного здравоохранения. 24 января Официальные лица в Пекине запрещают Уханьскому институту вирусологии делиться образцами изолятов с Техасским университетом. 6 февраля Китайская служба контроля за Интернетом ужесточает контроль за платформами социальных сетей. 9 февраля Исчезает гражданский журналист и местный бизнесмен Фан Бин. 17 апреля Уханьские власти с большим запозданием повышают число погибших в ходе эпидемии на 1290 человек. https://amp.dailytelegraph.com.au/coronavirus/bombshell-dossier-lays-out-case-against-chinese-bat-virus-program/news-story/55add857058731c9c71c0e96ad17da60 https://www.dailytelegraph.com.au/coronavirus/bombshell-dossier-lays-out-case-against-chinese-bat-virus-program/news-story/55add857058731c9c71c0e96ad17da60