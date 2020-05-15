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опубликовано редакцией на Переводике 15.05.20 01:36
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Налоговый выверт заставляет россиян покупать дизтопливо из Китая и Южной Кореи

REUTERS Updated: May 14, 2020

MOSCOW — Как  показали  данные трейдеров и Refinitiv Eikon в четверг,  в Россию из Китая и Южной Кореи  начали поступать  партии  необычного  груза  - дизельного  топлива,  это  происходит вследствие  вывертов  российской налоговой системы, которая  делает поставки топлива из-за рубежа более прибыльными  нежели  поставки внутри страны.  Из-за местной налоговой системы,  российские нефтяные компании, несмотря на падение цен на нефть из-за избыточных поставок и экономических последствий пандемии коронавируса,  должны платить более высокие платежи правительству.

Это означает, что у компаний мало стимулов для снижения внутренних розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Но с более низкими ценами на мировом рынке это создает возможность покупать и  поставлять  нефтепродукты  из-за рубежа с прибылью.

Согласно данным «Refinitiv Eikon», 12 мая,  в российский тихоокеанский порт Находка из китайского порта Яншань  прибыл  танкер «Залив Восток» с 4000 тонн дизельного топлива  на  борту.

Цена груза не разглашается. Однако один трейдер сказал, что продажа  топлива будет прибыльной.

Другой источник в отрасли сообщил, что танкер «Меркурий» доставил из Пусана в Южной Корее во Владивосток 1500 тонн дизельного топлива.

По словам трейдеров, импорт дизельного топлива может быть на целых 25 000 рублей ($ 337) за тонну дешевле, чем на внутреннем рынке.

Работы по техническому обслуживанию на нефтеперерабатывающих заводах на Дальнем Востоке России, в том числе на Хабаровском и Комсомольском заводах, также стимулируют увеличение импорта.

Однако Россия планирует ввести запрет на импорт топлива, хотя этот запрет еще не введен в действие.

Этот шаг в основном направлен на предотвращение импорта из соседней Беларуси, где производство нефтепродуктов в три раза превышает его потребление.

По данным железных дорог, с конца марта Беларусь экспортировала в Россию более 46 000 тонн бензина и более 34 000 тонн дизельного топлива.

(1 доллар = 74,1625 руб.)

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