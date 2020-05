архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.05.20 01:36 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Reuters”,

"Tax quirk sees Russia buy diesel from China and S.Korea" Канада - 14 мая 2020 г. Налоговый выверт заставляет россиян покупать дизтопливо из Китая и Южной Кореи REUTERS Updated: May 14, 2020 MOSCOW — Как показали данные трейдеров и Refinitiv Eikon в четверг, в Россию из Китая и Южной Кореи начали поступать партии необычного груза - дизельного топлива, это происходит вследствие вывертов российской налоговой системы, которая делает поставки топлива из-за рубежа более прибыльными нежели поставки внутри страны. Из-за местной налоговой системы, российские нефтяные компании, несмотря на падение цен на нефть из-за избыточных поставок и экономических последствий пандемии коронавируса, должны платить более высокие платежи правительству. Это означает, что у компаний мало стимулов для снижения внутренних розничных цен на бензин и дизельное топливо. Но с более низкими ценами на мировом рынке это создает возможность покупать и поставлять нефтепродукты из-за рубежа с прибылью. Согласно данным «Refinitiv Eikon», 12 мая, в российский тихоокеанский порт Находка из китайского порта Яншань прибыл танкер «Залив Восток» с 4000 тонн дизельного топлива на борту. Цена груза не разглашается. Однако один трейдер сказал, что продажа топлива будет прибыльной. Другой источник в отрасли сообщил, что танкер «Меркурий» доставил из Пусана в Южной Корее во Владивосток 1500 тонн дизельного топлива. По словам трейдеров, импорт дизельного топлива может быть на целых 25 000 рублей ($ 337) за тонну дешевле, чем на внутреннем рынке. Работы по техническому обслуживанию на нефтеперерабатывающих заводах на Дальнем Востоке России, в том числе на Хабаровском и Комсомольском заводах, также стимулируют увеличение импорта. Однако Россия планирует ввести запрет на импорт топлива, хотя этот запрет еще не введен в действие. Этот шаг в основном направлен на предотвращение импорта из соседней Беларуси, где производство нефтепродуктов в три раза превышает его потребление. По данным железных дорог, с конца марта Беларусь экспортировала в Россию более 46 000 тонн бензина и более 34 000 тонн дизельного топлива. (1 доллар = 74,1625 руб.) статью прочитали: 11 человек Комментарии