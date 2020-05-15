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Россия прикроет от Израиля: Иран перебросил груз в Сирию через «Хмеймим»

14 мая 2020

Второй раз за две недели самолёт, летевший из Ирана в Сирию, приземлился на российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. По данным источников агентства Al-Masdar News, транспортный борт совершил перелёт из иранской столицы в «Хмеймим» во избежание возможного удара ВВС Израиля по аэропорту Дамаска — конечный пункт назначения прибывшего из Тегерана груза (его характер не уточняется).

Как отмечает сегодня, 14 мая, Al-Masdar News, Израиль не скрывает, что он следит за каждым шагом Ирана в Сирии и готов наносить удары при малейших подозрениях на переброску Тегераном в Дамаск вооружения и военной техники, особенно если это ударные системы.

Как сообщало EADaily, глава оперативного управления Генштаба Армии обороны Израиля генерал Аарон Халива в интервью информагентству Walla 29 апреля заявил, что «секретные операции» Израиля в отношении Сирии продолжаются и они стали значительно более успешными на пути достижения главной задачи — вывод всех иранских сил из арабской республики.

За три дня до этого, 26 апреля, министр обороны Израиля Нафтали Беннет предупредил, что военные его страны готовы принять «срочные меры в Сирии». «Мы перешли от политики блокирования Ирана к его вытеснению из Сирии», — сказал тогда глава военного ведомства.  

Напомним, начиная с 2011 года Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанского движения «Хизбалла». В последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно против иранского военного присутствия в Сирии, в том числе в районе Дамаска.

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теги: Сирия  
   
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