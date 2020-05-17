"Почтил память"

Гражданский активист из Калининградской области 9 мая возложил цветы на могилах советских и немецких солдат. Позже им заинтересовался СК РФ. DW - об этой истории и реакциях на нее.

16.05.2020 Авторы Михаил Бушуев, Елена Калугина

Каменный крест на одном из военных захоронений

На протяжении шести лет активист из Калининградской области Сергей Дустин 9 мая возлагает цветы к двум мемориалам. Житель города Балтийска приходит сначала к братской могиле советских воинов, после чего направляется к Сборному интернациональному мемориальному захоронению, где покоятся в том числе немецкие солдаты.

В 2020 году общественник записал на видео возложение цветов к обоим памятным местам и выложил ролик с собственными комментариями в Сеть. Запись привлекла внимание ряда СМИ, а затем и правоохранительных органов. После чего председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил региональному управлению "выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку факту возможного искажения исторических событий Великой Отечественной войны и осквернения памяти о подвиге советских солдат".

Цветы у могил времен Второй мировой 9 мая

Мемориал, к которому возложил цветы Дустин, находится у берега Балтийского моря на территории Сборного интернационального военного захоронения Второй мировой войны. Его содержанием занимается Народный союз Германии по уходу за военными могилами (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK). На территории захоронено более 13 тысяч человек, чуть меньше половины из них - немцы, солдаты вермахта и гражданские лица, погибшие в первые месяцы 1945 года.

Сергей Дустин у могил на интернациональном военном захоронении в Балтийске

Возложение цветов к советскому и интернациональному захоронениям - выражение личной позиции, сказал Сергей Дустин в беседе с DW: "Она связана с тем, что на местах захоронения конкретно в Балтийске - бывшем Пиллау - покоится достаточно большое количество местных жителей, погибших в ходе боевых действий, большое количество беженцев. И я склонен воспринимать этих людей тоже как жертв Второй мировой войны".

Гражданскую позицию общественника в целом разделяет калининградское отделение партии "Яблоко", представителем которой является Дустин. "Ни пропаганды фашизма, ни экстремизма, ни ущемления советских воинов в этом ролике и близко нет", - сказал в разговоре с DW руководитель отделения Игорь Плешков.

Обвинения Плешков считает необоснованными: "То, что мы сейчас наблюдаем, - несусветная глупость". Однако, по его мнению, активисту следовало возложить цветы на интернациональном захоронении в другой день. "Здесь я, конечно, с ним не солидарен. Все-таки 9 мая - это сложная дата для России, для постсоветского пространства", - добавил политик.

Проверка по делу "о реабилитации нацизма"

Внимание правоохранительных органов привлек главным образом видеоролик, выложенный Дустиным в соцсети, и публикации ряда СМИ, написавших, что активист "почтил память солдат вермахта". Активист сопроводил свои действия высказываниями, которые "могут быть интерпретированы как ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Следователи начали проверку по статье 354.1 УК РФ - "Реабилитация нацизма", уточнил сам Дустин. "С меня взяли объяснения, и я достаточно подробно пояснил, что ни в коей мере не отрицаю итоги Второй мировой войны и никоим образом не оправдываю лиц, которые совершили те или иные военные преступления", - отметил активист.

Информационный блок VDK возле военного захоронения в Балтийске

Возможность уголовного преследования не исключает ни сам Дустин, ни руководитель регионального отделения "Яблока". "Безусловно, мы видим, какие сейчас происходят уголовные дела, мы видим, что происходит в судах. Закрытые процессы… И я не удивлюсь, если человека еще и признают виновным. Но виновным в чем? В том, что он возлагает цветы на могилку? В том, что он пошел на действующий мемориал? Закрывайте тогда вообще этот мемориал", - говорит Игорь Плешков.

Бывший мэр Балтийска Александр Кузнецов, принимавший решение о создании интернационального мемориального захоронения, подчеркивает, что в городе нет кладбища солдат вермахта как такового. "В расположенном рядом городе Приморске, например, такой объект есть, но Дустин туда не поехал. В данном случае допущена некоторая, мягко говоря, неловкая неточность, которая в дальнейшем много чего спровоцировала", - заметил Кузнецов в беседе с DW. По его словам, при создании интернационального мемориала учитывалось в том числе мнение ветеранского сообщества Балтийска, и возлагать цветы там не запрещено вне зависимости от даты.

"Мое личное мнение: оснований для привлечения к ответственности за подобные действия в российском законодательстве не существует. Но в то же время действия Следственного комитета вызваны прямым обращением в его адрес людей, встревоженных фактом возложения цветов 9 мая к этому объекту, и они требуют от СК соответствующей реакции", - заметил Александр Кузнецов.

Реакции немецких наблюдателей на новости из Калининграда

На новость из Калининградской области отреагировали в Народном союзе Германии по уходу за воинскими захоронениями (VDK). "Мы с некоторым удивлением узнали об этом, - говорится в комментарии союза, сделанном по просьбе DW. - У нас нет никаких контактов с господином Дустиным, свои шаги он не согласовал с нами, и мы их не инициировали".

Имена погибших немецких солдат на военном кладбище в Россошке

Захоронения за границей, которые помогает содержать VDK, открыты для посещения, чтобы дать возможность почтить память погибших и служить призывом к миру, отметили в организации. После заключения договора о военных захоронениях 1992 года между ФРГ и Россией VDK находятся, по их словам, "в тесном и доверительном сотрудничестве"с российскими партнерами. "Мы как Народный союз благодарны за эту возможность. Это много значит, что у родственников погибших есть возможность скорбеть здесь", - говорится в ответе VDK.

По наблюдениям сотрудников союза, нередко люди в России по собственной инициативе возлагают цветы к могилам немецких солдат. "Когда мы спрашиваем, почему, - ведь эти люди пришли на их землю как оккупанты, они часто рассказывают, что их отцы, дяди, деды погибли в Германии, и что они надеются, что кто-то кладет цветы на их могилы. Мы, Народный союз, 8 и 9 маявозложили цветы и венки на могилы советских солдат", - сказано в комментарии VDK. 8 мая в Германии отмечается как день окончания Второй мировой войны.

"Дату возложения цветов у Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны можно считать как минимум неудачной", - прокомментировал ситуацию по просьбе DW немецкий историк, сотрудник Германского исторического института в Москве Маттиас Уль (Matthias Uhl).

"Несмотря на то, что в Балтийске захоронены люди, которых вне всяких сомнений следует считать жертвами войны, там же с высокой вероятностью могут быть похоронены и те немцы, кто участвовал в военных преступлениях против советского гражданского населения", - заметил историк.

Немецкий историк напомнил в этой связи о громкой дискуссии, которая возникла в ФРГ в 1985 году, когда тогдашние лидеры США и Западной Германии - Рональд Рейган и Гельмут Коль (Helmut Kohl) - возложили цветы на солдатское кладбище в Битбурге, где похоронены не только солдаты вермахта, но и войск СС, признанной преступной организацией.

Маттиас Уль также указал на то, что 8 мая глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) напомнил, что вину за развязывание войны несет на себе Германия. "В такой день, как 9 мая, когда многие семьи в России поминают погибших в войне", подобная акция могла быть воспринята некоторыми как "провокация", полагает Уль.

Работа по восстановлению памяти о погибших во Второй мировой войне продолжается, напомнил историк Маттиас Уль. Германский исторический институт в Москве вместе с российскими партнерами, включая Минобороны РФ, реализует различные проекты по восстановлению памяти о жертвах с обеих сторон, например, проводит поиск имен и биографий советских военнопленных в Германии, чтобы "вырвать у забвения хотя бы часть личных историй красноармейцев", заключил Уль.

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