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дата публикации 17.05.20 05:53
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"Почтил память"

Гражданский активист из Калининградской области 9 мая возложил цветы на могилах советских и немецких солдат. Позже им заинтересовался СК РФ. DW - об этой истории и реакциях на нее.

16.05.2020   Авторы  Михаил Бушуев, Елена Калугина    

Каменный крест на военном захоронении на Кавказе

Каменный крест на одном из военных захоронений

На протяжении шести лет активист из Калининградской области Сергей Дустин 9 мая возлагает цветы к двум мемориалам. Житель города Балтийска приходит сначала к братской могиле советских воинов, после чего направляется к Сборному интернациональному мемориальному захоронению, где покоятся в том числе немецкие солдаты.

В 2020 году общественник записал на видео возложение цветов к обоим памятным местам и выложил ролик с собственными комментариями в Сеть. Запись привлекла внимание ряда СМИ, а затем и правоохранительных органов. После чего председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил региональному управлению "выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку факту возможного искажения исторических событий Великой Отечественной войны и осквернения памяти о подвиге советских солдат".

Цветы у могил времен Второй мировой 9 мая

Мемориал, к которому возложил цветы Дустин, находится у берега Балтийского моря на территории Сборного интернационального военного захоронения Второй мировой войны. Его содержанием занимается Народный союз Германии по уходу за военными могилами (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK). На территории захоронено более 13 тысяч человек, чуть меньше половины из них - немцы, солдаты вермахта и гражданские лица, погибшие в первые месяцы 1945 года.

Сергей Дустин у могил на интернациональном военном захоронении в Балтийске

Сергей Дустин у могил на интернациональном военном захоронении в Балтийске

Возложение цветов к советскому и интернациональному захоронениям - выражение личной позиции, сказал Сергей Дустин в беседе с DW: "Она связана с тем, что на местах захоронения конкретно в Балтийске - бывшем Пиллау - покоится достаточно большое количество местных жителей, погибших в ходе боевых действий, большое количество беженцев. И я склонен воспринимать этих людей тоже как жертв Второй мировой войны".

Гражданскую позицию общественника в целом разделяет калининградское отделение партии "Яблоко", представителем которой является Дустин. "Ни пропаганды фашизма, ни экстремизма, ни ущемления советских воинов в этом ролике и близко нет", - сказал в разговоре с DW руководитель отделения Игорь Плешков.

Обвинения Плешков считает необоснованными: "То, что мы сейчас наблюдаем, - несусветная глупость". Однако, по его мнению, активисту следовало возложить цветы на интернациональном захоронении в другой день. "Здесь я, конечно, с ним не солидарен. Все-таки 9 мая - это сложная дата для России, для постсоветского пространства", - добавил политик.

Проверка по делу "о реабилитации нацизма"

Внимание правоохранительных органов привлек главным образом видеоролик, выложенный Дустиным в соцсети, и публикации ряда СМИ, написавших, что активист "почтил память солдат вермахта". Активист сопроводил свои действия высказываниями, которые "могут быть интерпретированы как ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Следователи начали проверку по статье 354.1 УК РФ - "Реабилитация нацизма", уточнил сам Дустин. "С меня взяли объяснения, и я достаточно подробно пояснил, что ни в коей мере не отрицаю итоги Второй мировой войны и никоим образом не оправдываю лиц, которые совершили те или иные военные преступления", - отметил активист.

Информационный блок VDK возле военного захоронения в Балтийске

Информационный блок VDK возле военного захоронения в Балтийске

Возможность уголовного преследования не исключает ни сам Дустин, ни руководитель регионального отделения "Яблока". "Безусловно, мы видим, какие сейчас происходят уголовные дела, мы видим, что происходит в судах. Закрытые процессы… И я не удивлюсь, если человека еще и признают виновным. Но виновным в чем? В том, что он возлагает цветы на могилку? В том, что он пошел на действующий мемориал? Закрывайте тогда вообще этот мемориал", - говорит Игорь Плешков.

Бывший мэр Балтийска Александр Кузнецов, принимавший решение о создании интернационального мемориального захоронения, подчеркивает, что в городе нет кладбища солдат вермахта как такового. "В расположенном рядом городе Приморске, например, такой объект есть, но Дустин туда не поехал. В данном случае допущена некоторая, мягко говоря, неловкая неточность, которая в дальнейшем много чего спровоцировала", - заметил Кузнецов в беседе с DW. По его словам, при создании интернационального мемориала учитывалось в том числе мнение ветеранского сообщества Балтийска, и возлагать цветы там не запрещено вне зависимости от даты. 

"Мое личное мнение: оснований для привлечения к ответственности за подобные действия в российском законодательстве не существует. Но в то же время действия Следственного комитета вызваны прямым обращением в его адрес людей, встревоженных фактом возложения цветов 9 мая к этому объекту, и они требуют от СК соответствующей реакции", - заметил Александр Кузнецов. 

Реакции немецких наблюдателей на новости из Калининграда

На новость из Калининградской области отреагировали в Народном союзе Германии по уходу за воинскими захоронениями (VDK). "Мы с некоторым удивлением узнали об этом, - говорится в комментарии союза, сделанном по просьбе DW. - У нас нет никаких контактов с господином Дустиным, свои шаги он не согласовал с нами, и мы их не инициировали".

Имена погибших немецких солдат на военном кладбище в Россошке

Имена погибших немецких солдат на военном кладбище в Россошке

Захоронения за границей, которые помогает содержать VDK, открыты для посещения, чтобы дать возможность почтить память погибших и служить призывом к миру, отметили в организации. После заключения договора о военных захоронениях 1992 года между ФРГ и Россией VDK находятся, по их словам, "в тесном и доверительном сотрудничестве"с российскими партнерами. "Мы как Народный союз благодарны за эту возможность. Это много значит, что у родственников погибших есть возможность скорбеть здесь", - говорится в ответе VDK.

По наблюдениям сотрудников союза, нередко люди в России по собственной инициативе возлагают цветы к могилам немецких солдат. "Когда мы спрашиваем, почему, - ведь эти люди пришли на их землю как оккупанты, они часто рассказывают, что их отцы, дяди, деды погибли в Германии, и что они надеются, что кто-то кладет цветы на их могилы. Мы, Народный союз, 8 и 9 маявозложили цветы и венки на могилы советских солдат", - сказано в комментарии VDK. 8 мая в Германии отмечается как день окончания Второй мировой войны

"Дату возложения цветов у Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны можно считать как минимум неудачной", - прокомментировал ситуацию по просьбе DW немецкий историк, сотрудник Германского исторического института в Москве Маттиас Уль (Matthias Uhl).

"Несмотря на то, что в Балтийске захоронены люди, которых вне всяких сомнений следует считать жертвами войны, там же с высокой вероятностью могут быть похоронены и те немцы, кто участвовал в военных преступлениях против советского гражданского населения", - заметил историк.

Немецкий историк напомнил в этой связи о громкой дискуссии, которая возникла в ФРГ в 1985 году, когда тогдашние лидеры США и Западной Германии - Рональд Рейган и Гельмут Коль (Helmut Kohl) - возложили цветы на солдатское кладбище в Битбурге, где похоронены не только солдаты вермахта, но и войск СС, признанной преступной организацией.

Маттиас Уль также указал на то, что 8 мая глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) напомнил, что вину за развязывание войны несет на себе Германия. "В такой день, как 9 мая, когда многие семьи в России поминают погибших в войне", подобная акция могла быть воспринята некоторыми как "провокация", полагает Уль.

Работа по восстановлению памяти о погибших во Второй мировой войне продолжается, напомнил историк Маттиас Уль. Германский исторический институт в Москве вместе с российскими партнерами, включая Минобороны РФ, реализует различные проекты по восстановлению памяти о жертвах с обеих сторон, например, проводит поиск имен и биографий советских военнопленных в Германии, чтобы "вырвать у забвения хотя бы часть личных историй красноармейцев", заключил Уль.

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