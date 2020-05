архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 17.05.20 00:43 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Atlantic Council”,

"US still determined to block Putin’s pet pipeline project" США - 13 мая 2020 г. Вам мат, господин Путин США по-прежнему полны решимости заблокировать проект строительства нефтепровода Путина Ukraine Alert by Diane Francis MAY 13, 2020 На фотографии: на заднем плане - принадлежащее «Газпрому» трубоукладочное судно «Академик Черский», которое Россия может использовать для завершения строительства трубопровода Nord Stream 2, на переднем - корвет ВМФ России “Бойкий”, в Балтийском море, в районе порта Балтийск Калининградской области, Россия. 3 мая 2020 года. REUTERS/Vitaly Nevar Владимир Путин не отказался от своей грандиозной стратегии доминирования на европейских газовых рынках. Для этого необходимо завершить остановленную прокладку российского трубопровода Nord Stream 2 идущего в Германию. Оппозиция прокладке этого газопровода была жестокой в ​​течение многих лет, но только в декабре 2019 года, новые жесткие санкции США внезапно остановили многолетний и многомиллиардный проект, в момент когда до его завершения оставалось проложить всего только 160 километров подводного трубопровода. И Европейский Союз, и Вашингтон давно высказывали возражения против этого проекта, поскольку он позволит «Газпрому» контролировать европейский рынок и обходить системы доставки газа проходящие через Украину и Белоруссию, что потенциально подрывает их суверенитет. Но даже после того, как в конце прошлого года, американцы ввели санкции, Путин продолжал проявлять настойчивость. В марте 2020 года, после того как подрядчик Nord Stream 2 отказался продолжать работы из-за санкций, «Газпром» принял решение о развертывании другого судна-трубоукладчика, менее безопасного типа. Он подал заявку на специальное разрешение от Дании, под чьей юрисдикцией, находится акватория где проходит неоконченная часть маршрута. Однако эта заявка была холодно воспринята экологами, а также европейскими и американскими противниками проекта. В начале мая русские усилили давление, когда второе судно, принадлежащее Газпрому, “Академик Черский”, прибыло в Балтийское море из Азии с явным намерением завершить подводную линию. «Прибытие “Академика Черского” предполагает, что проект трубопровода остается приоритетным для Москвы, несмотря на санкции США в отношении России», - полагает Reuters. Но не торопитесь, Владимир. В интервью от 11 мая соавтор санкций Тед Круз прямо заявил, что американские санкции в отношении трубопровода будут применяться к любому судну или любому владельцу, который попытается завершить работу инфраструктуры. Намерение состояло в том, чтобы постоянно препятствовать его завершению. «Санкции в отношении «Северного потока 2» были одобрены правительством Соединенных Штатов, и здесь абсолютно нет места для маневра», - написал Круз в электронном письме. «Если Газпром использует «Академика Черского» для завершения строительства газопровода «Северный поток-2», президент США должен будет и введет санкции против самого «Газпрома». Его руководители потеряют способность въезжать в США, и все их активы будут заблокированы, и это только для начала». Значение этого нельзя переоценить. Десятки миллиардов долларов, наряду с репутацией Путина как опытного геополитического гроссмейстера, были вложены в проект трубопровода. Однако у Москвы сейчас не хватает жизнеспособных вариантов. Единственный оставшийся шаг - действовать вопреки санкциям, которые негативно скажутся на многих в высших эшелонах российского истеблишмента. Это мат Кроме того, канцелярия сенатора добавила к его интервью сделанное в декабре заявление, в котором были изложены сдерживающие факторы для любой компании, которая попытается работать над созданием энергетического оружия Путина. «Последствия того, что ваша компания продолжит выполнять работу даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, подвергнет вашу компанию серьезным и потенциально фатальным юридическим и экономическим санкциям» указывается в заявлении . Санкции предусматривают, что Госдепартамент США, в консультации с министерством финансов США должен каждые шесть месяцев докладывать Конгрессу США о судах, занимающихся прокладкой трубопровода для трубопровода Nord Stream 2, а также предоставлять список иностранных компаний или частных лиц. которые продали, арендовали или предоставили эти суда или содействовали обманным или структурированным операциям по предоставлению этих судов. Например, если Газпром развернет “Академика Черского” для завершения Nord Stream 2 вопреки санкциям, основным акционерам и должностным лицам Газпрома будет отказано во въезде в Соединенные Штаты. Те же санкции будут применяться к должностным лицам, отвечающим за Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России, которое контролирует государственные доли в Газпроме и других государственных предприятиях. Аналогичным образом, те, кто управляет российскими государственными структурами Роснефтегаз и Росгазификация, которые являются «основными акционерами» Газпрома с контрольным пакетом акций, окажутся под угрозой санкций Вашингтона. Кроме того, Газпром потеряет доступ к любой собственности в Соединенных Штатах и ​​будет заблокирован от любой ее собственности, контролируемой американской компанией или частным лицом в любой точке мира. Это не первый раз, когда Круз оценивает ситуацию с трубопроводом. В марте 2020 года, когда «Газпром», его сторонники и партнеры впервые запросили у Дании разрешение, которое позволило бы судам без систем динамического позиционирования работать над завершением проекта, слова Круза были в равной степени однозначными. Он сказал, что цель состоит в том, чтобы навсегда остановить проект, и добавил, что предлагаемая экологическая опасность трубопровода для России неприемлема. «Сенатор Круз глубоко обеспокоен экологическими рисками продолжения строительства Россией в Балтийском море, особенно якорными баржами. Дно Балтийского моря усеяно неразорвавшимися боеприпасами и химическим оружием, и рассматриваемые суда могут представлять собой серьезный риск полномасштабных экологических катастроф. Он призывает и будет призывать европейских партнеров Америки отказаться от таких рисков». Помимо этой бомбы, «Северный поток-2» сталкивается с еще более плохими новостями, касающимися просьбы о выводе его из-под действия правил Европейского Союза в отношении трубопроводов, соединяющих блок с государствами, не являющимися членами Союза. К ним относятся такие требования, как прозрачность и разделение прав собственности между владельцами и поставщиками, которые Газпром не согласился соблюдать. Ожидается, что немецкие регулирующие органы отклонят запрос о выводе. В связи с тем, что США отказываются смягчать свою позицию в отношении «Северного потока 2», хитроумный план Путина по строительству трубопровода для получения дополнительных энергетических рычагов влияния на Европу выглядит окончившимся полным провалом. Между тем российская экономика рушится под общим весом пандемии COVID19, обрушившихся мировых цен на энергоносители и санкций, введенных за войну в Украине. Понятно, что планы сделать Путина пожизненным президентом в настоящее время приостановлены. И ни Тед Круз, ни Конгресс не сделали для этого ни единого выстрела.

Дайана Фрэнсис - старший научный сотрудник Центра Евразии Атлантического Совета, главный редактор газеты National Post (Канада), заслуженный профессор Школы менеджмента Теда Роджерса при Университете Райерсона и автор десяти книг. статью прочитали: 2 человек Комментарии