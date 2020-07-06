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дата публикации 06.07.20 04:04
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Во Франции полицейских уволили за расистские высказывания

Виктория Мурина    01.07.2020

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В то время как во Франции участились протесты против расизма и полицейского насилия, начатое дело против сотрудников правоохранительных органов наделало много шума. Три из шести полицейских в Руане, обвиненных в расистских высказываниях в группе WhatsApp, уволены, сообщило France Television, сославшись на источники в полиции. Решение было принято после того, как их дела рассмотрел дисциплинарный совет. Постановление об увольнении было принято единогласно, добавил тот же источник.

Как сообщает France 3, дисциплинарный совет, вынес только консультативное заключение. Но судьба трех, о которых идет речь, не вызывает сомнений, поскольку это решение теперь должно быть подтверждено министром внутренних дел, который уже дал свое устное согласие на эту санкцию, согласно полицейским и профсоюзным источникам. Затем санкция должна быть утверждена в течение нескольких дней генеральным директором Национальной полиции.

Напомним, что полицейские были привлечены к ответственности после того, как в декабре 2019 один из их коллег входящий группу WhatsApp сообщил о том, что они обменивались расистскими, сексистскими и гомофобными высказываниями. Некоторые из этих сообщений были направлены им непосредственно в министерство полиции Франции.

Вследствие чего начато два расследования, в том числе одно административное расследование, проведенное IGPN, после рассмотрения дела шести сотрудников были переданы в дисциплинарный совет.

Что касается судебной системы, то в настоящее время проводится расследование в связи с жалобой, поданной сотрудником полиции в связи с высказываниями о «непубличной провокации расовой дискриминации», «непубличной диффамации расового характера» и «непубличных оскорблениях расового характера». Шестерым обвиняемым грозит лишь увольнение и штраф, поскольку переписка являлась частной.

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