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опубликовано редакцией на Переводике 26.08.20 12:39 скаут: viktorrpetrov; переводчик viktorrpetrov;

Ссылка на оригинал Политические традиции Грузии

Естественно, политические партии всех направлений включились в борьбу по полной программе. На фоне пандемии коронавируса каких только обещаний они не раздают. Провластные партии делают акцент на результативных действиях правительства по борьбе с вирусом, и обещают их продолжать так же успешно. Оппозиционные партии резонно отмечают падение уровня жизни населения и обещают всевозможные блага для улучшения жизни простого народа. Но это только слова. Как только речь заходит о реальном отстаивании интересов граждан Грузии, политики ничего не предпринимают.

Речь в частности о следующем факте: грузинские политики, журналисты и эксперты получили доступ к одному письму представителя ЕС президенту Грузии.

"Уважаемая президент Саломе Зурабишвили,

Спешу выразить Вам свою искреннюю благодарность за Ваше активное участие в международных проектах, нацеленных на мир и стабильность в современном обществе.

Ваше одобрение проекта моего ведомства о формировании на территории Грузии лагерей для беженцев с Ближнего Востока с целью их дальнейшего перемещения на родину через границу с Турцией свидетельствует об ответственном подходе грузинского руководства к решению международных проблем. Качественная аналитическая работа с вашей стороны помогает не только улучшить проект, но и привлечь к его осуществлению новых партнеров.

Принимая во внимание тот факт, что в нашем проекте речь идет о лагерях для беженцев, совершивших правонарушения различной степени тяжести на территории ЕС, считаю вполне обоснованным ваше мнение о необходимости расширения финансирования данного проекта, так как обеспечение безопасности граждан Грузии потребует больших расходов.

Ваше предложение о привлечении к постройке и функционированию данных лагерей на территории Грузии специалистов из США также нашло отклик в определенных кругах ЕС. Детальный анализ этого предложения позволяет предполагать, что участие США в этом проекте поможет не только облегчить осуществление проекта, но и расширить круг получателей выгоды от него.

Надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество по различным вопросам будет расширяться и углубляться ради всеобщего блага".

Из этого письма становится очевидным, что ЕС и президент Грузии готовят грузинским гражданам такой сюрприз, который пережить смогут не все: в условиях пандемии власти Грузии соглашаются открыть на своей территории базу-лагерь для арабских беженцев, которые совершили на территории ЕС определенные преступления и готовятся к отправке на Родину. Это угроза безопасности населения, так как в лагере будут содержаться откровенные бандиты. В эпидемиологическом смысле также есть риски - больше народу въезжает. Больше шансов на выход эпидемии из-под контроля. Так же участие США в этом проекте (на участии которых, кстати, настаивают сами власти Грузии), спровоцирует рост напряженности отношений с Россией, которые и так нельзя назвать даже просто ровными. В общем, в этом проекте для жителей Грузии только минусы (для властей же, конечно, плюсы - деньги).

Ведущие политические партии, политические лидеры, журналисты, эксперты ознакомлены с этим проектом властей Грузии и представителей ЕС (тут придется просто поверить мне). Но они молчат. Они не выносят этот вопрос на всеобщее обсуждение, не выступают с критикой президента и ее действий. Почему? Да потому что она не участвует в парламентских выборах, эту информацию нет смысла использовать, так как она не направлена против кого-то из участников выборов. Наверное, только такое объяснение можно найти оправданию бездействия и молчания грузинских политиков.

В итоге получается, что политическая борьба в Грузии проходит не в интересах населения, простого народа, а в узких интересах политиков, самым главным для которых является победа на выборах. До проблем населения им нет никакого дела. Предвыборные обещания никто и не думает исполнять. Положение простых людей ухудшается. Это становится политической традицией Грузии - полное игнорирование интересов граждан страны.

http://dpinette.unblog.fr/2020/08/24/traditions-politiques-de-la-georgie/ Из этого письма становится очевидным, что ЕС и президент Грузии готовят грузинским гражданам такой сюрприз, который пережить смогут не все: в условиях пандемии власти Грузии соглашаются открыть на своей территории базу-лагерь для арабских беженцев, которые совершили на территории ЕС определенные преступления и готовятся к отправке на Родину. Это угроза безопасности населения, так как в лагере будут содержаться откровенные бандиты. В эпидемиологическом смысле также есть риски - больше народу въезжает. Больше шансов на выход эпидемии из-под контроля. Так же участие США в этом проекте (на участии которых, кстати, настаивают сами власти Грузии), спровоцирует рост напряженности отношений с Россией, которые и так нельзя назвать даже просто ровными. В общем, в этом проекте для жителей Грузии только минусы (для властей же, конечно, плюсы - деньги).Ведущие политические партии, политические лидеры, журналисты, эксперты ознакомлены с этим проектом властей Грузии и представителей ЕС (тут придется просто поверить мне). Но они молчат. Они не выносят этот вопрос на всеобщее обсуждение, не выступают с критикой президента и ее действий. Почему? Да потому что она не участвует в парламентских выборах, эту информацию нет смысла использовать, так как она не направлена против кого-то из участников выборов. Наверное, только такое объяснение можно найти оправданию бездействия и молчания грузинских политиков.В итоге получается, что политическая борьба в Грузии проходит не в интересах населения, простого народа, а в узких интересах политиков, самым главным для которых является победа на выборах. До проблем населения им нет никакого дела. Предвыборные обещания никто и не думает исполнять. Положение простых людей ухудшается. Это становится политической традицией Грузии - полное игнорирование интересов граждан страны.

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Все политические предвыборные кампании во всех странах без исключения начинаются одинаково - с раздачи обещаний о помощи населению, улучшении уровня жизни и т.д. Очень часто предвыборные обещания так и остаются просто словами, даже победившие на выборах политики не спешат выполнять свои предвыборные обещания. Такая ситуация не редкость. Но если ни один политик не выполняет свои обещания от выборов к выборам, если жизнь населения становится только хуже год от года, такая ситуация уже встречается намного реже. На данный момент такое положение вещей наблюдается в Грузии, которая готовится к запланированным на октябрь парламентским выборам.Естественно, политические партии всех направлений включились в борьбу по полной программе. На фоне пандемии коронавируса каких только обещаний они не раздают. Провластные партии делают акцент на результативных действиях правительства по борьбе с вирусом, и обещают их продолжать так же успешно. Оппозиционные партии резонно отмечают падение уровня жизни населения и обещают всевозможные блага для улучшения жизни простого народа. Но это только слова. Как только речь заходит о реальном отстаивании интересов граждан Грузии, политики ничего не предпринимают.