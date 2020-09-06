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опубликовано редакцией на Переводике 06.09.20 19:34
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО над островом Борнхольм

31 АВГУСТА 2020 г.

RAMSTEIN, Germany – Вечером в пятницу, 28 августа, российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем перехватил бомбардировщик B-52 ВВС США. Перехват произошел, когда бомбардировщик B-52 приближался к воздушному пространству Дании в районе острова Борнхольм. Российский Су-27, вылетевший из Калининграда, последовал за B-52 в воздушное пространство Дании над островом, совершив тем  самым  значительное нарушение воздушного пространства страны-члена НАТО. 

«Этот инцидент демонстрирует неуважение России к международным нормам и суверенному воздушному пространству  страны-члена Альянса. Мы по-прежнему бдительны  и готовы обеспечить безопасность воздушного пространства НАТО 24 часа в сутки , 7 дней в неделю » , - сказал генерал Джефф Харриджан, командующий ВВС НАТО.

Датские самолеты Группы  быстрого реагирования  (Quick Reaction Alert) были  подняты  в  воздух  для противодействия нарушению, однако российский истребитель повернул назад до перехвата. Датские самолеты оставались в воздухе и продолжили  патрулирование, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства.

Бомбардировщик B-52 ВВС США вылетает из Фэрфорда для участия в учениях "Allied Sky".  Photo courtesy of United States Air Force

Несанкционированное вторжение в суверенное воздушное пространство является серьезным нарушением международного права. Пятничный инцидент является первым подобным инцидентом за несколько лет и свидетельствует о новом уровне провокационного поведения россиян.

Бомбардировщик B-52 принимал участие в давно запланированных  учениях «Allied Sky», в ходе которых  шесть самолетов B-52,  в сопровождении около 80 истребителей со всего Североатлантического Альянса,  пролетели над всеми 30 странами-членами НАТО за один день.

Российский истребитель Су-27 перехватывает бомбардировщик В-52 ВВС США. Другой российский истребитель последовал за самолетом США в воздушное пространство Дании.

Скриншот из видео любезно  предоставленного ВВС США.

Story by Allied Air Command Public Affairs Office

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