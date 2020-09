архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.09.20 04:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “NBCNews.com”,

"U.S. commander: Intel still hasn't established Russia paid Taliban 'bounties' to kill U.S. troops" США - 14 сентября 2020 г. Американский генерал курирующий войска США в Афганистане: Разведка до сих пор не установила, платила ли Россия «вознаграждение» талибам за убийство американских военных «Это просто не было доказано с достаточной степенью уверенности, с той которая бы меня удовлетворила», - сказал генерал Фрэнк Маккензи каналу NBC News. Маккензи курирует войска США в Афганистане. По его словам, США продолжают поиск новой информации по этому вопросу. «Мы продолжаем искать доказательства этого», - сказал генерал. «Просто я еще не видел таких. Но… это не закрытый вопрос». Комментарии Маккензи, отражающие единодушное мнение военных руководителей, подчеркивают отсутствие определенности в отношении этой истории, которая была принята как факт демократами и другими критиками Трампа, в том числе кандидатом в президенты Джо Байденом, который ссылался на российские “премии” при атаках на президента Дональда Трампа . Американские спецслужбы в течение многих лет документировали финансовую и военную поддержку талибов со стороны России, но российская программа по стимулированию убийства американских военнослужащих будет представлять собой значительную эскалацию. Трамп заявил, что не поднимал вопрос о “выплатах” России талибам на своей последней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Критики сказали, что он должен был это сделать. Высокопоставленные военные чиновники говорят, что они не верят, что у разведки достаточно сил, чтобы действовать в этом направлении. Вторя июльским комментариям генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, Маккензи сказал, что, если он сможет установить, что русские предлагают выплаты за убийство американцев, он будет настаивать на решительном ответе. Но разведка далека от того чтобы дать окончательный ответ, сказал он. «Я нашел то, что они мне представили, очень тревожным, очень тревожным. Я просто не мог увидеть окончательную связь, поэтому я отправил своих ребят обратно и сказал: ищите, продолжайте копать. Итак, мы продолжаем копать и искать, потому что это связано с потенциальным угрозы силам США, это ясно», - сказал он, добавив:« Я просто еще не видел ничего, что могло бы закрыть этот пробел». Американский военный чиновник, знакомый с этими материалами разведки, добавил, что после анализа разведывательных данных о каждом нападении на американцев за несколько лет назад ни одно из них не было привязано к каким-либо российским стимулирующим выплатам. Как сообщил другой источник, непосредственно знакомый с этим вопросом, предположение о российской программе вознаграждений появилось после рейда офицеров военизированных формирований ЦРУ, которые захватили документы талибов, описывающие российские платежи. По словам источника, задержанный талиб сообщил ЦРУ, что такая программа существует, хотя термин «награда» никогда не использовался. Позже ЦРУ смогло задокументировать финансовые переводы между российской военной разведкой и талибами и установить, что ключевые российские офицеры выезжали в Афганистан, а соответствующие фигуры Талибана - в Россию. По словам официальных лиц, ранее в этом году эти разведданные были изучены директором ЦРУ Джиной Хаспел и помещены в ежедневную сводку разведывательных данных Трампа. Источник назвал полученные данные убедительными, но заслуживающими дальнейшего расследования. Тем не менее, как говорят нынешние и бывшие официальные лица США, многие офицеры и аналитики ЦРУ пришли к выводу, что программа вознаграждений существует. Они пришли к выводу, что русские рассматривают это как пропорциональный ответ на вооружение США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму, сказал источник. По словам нескольких высокопоставленных чиновников, многие военные всегда были более скептичными, отчасти потому, что не видели всей информации, собранной ЦРУ. В отличие от информации о борьбе с терроризмом, разведывательные данные о чувствительной деятельности российского правительства, зачастую известны только очень узкому кругу лиц и распространяются только в напечатанном виде среди небольшого числа высокопоставленных чиновников в Вашингтоне. Но после того, как The New York Times сообщила о разведывательных данных о предполагаемой программе вознаграждений, высокопоставленные военные получили возможность изучить все разведданные, говорят официальные лица. В июле министр обороны Марк Эспер заявил Комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей, что «все службы военной разведки не смогли подтвердить этот отчет». Но на том же слушании Милли пообещал провести более глубокое расследование. «На сегодняшний день у нас нет данных о причинно-следственных связях между российской программой вознаграждений, и потерями армии США», - сказал Милли. «Однако мы все еще ищем. Мы еще не закончили. Мы собираемся довести это дело до конца». Спустя восемь недель, по словам Маккензи, сохраняются разные мнения о том, какие выводы США могут сделать из этой информации. «Люди, которые в этом участвуют, очень эмоциональны по этому поводу», - сказал он. «Я не могу позволить себе эмоционально относиться к этому. Я должен сделать шаг назад и посмотреть на всю картину целиком». «Талибан скрупулезно относится к тому, чтобы не нападать на силы США или коалиции в Афганистане. Однако они продолжают довольно часто нападать на правительственные силы безопасности. И это очень беспокоит», - сказал он. Маккензи сказал, что он также обеспокоен тем, что Талибан может не предпринять конкретных шагов, чтобы показать, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для «Аль-Каиды» или группировки боевиков «Исламского государства» в будущем. «У нас есть достаточно доказательств того, что Талибан не является другом ИГИЛ. Я понимаю это. Но что нам нужно увидеть, так это то, что они не позволят Аль-Каиде базироваться там. И это еще не было продемонстрировано к моему удовлетворению Возможно, это будет сделано в ближайшие дни. Но это нужно будет продемонстрировать». По его словам, «Талибан» продемонстрировал способность противостоять ИГИЛ, но «Аль-Каида» - другое дело. «Я думаю, что эмоционально, культурно и по разным причинам им намного сложнее сделать это с «Аль-Каидой»»