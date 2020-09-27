Русскоязычные СМИ США

17 сентября 2020

Польский историк Богдан Мусял. Иллюстрация: wyborcza.pl

Сегодня, 17 сентября, в 81-ю годовщину Освободительного похода Красной армии, ознаменовавшего воссоединения белорусского народа, в польской прессе вышла статья профессора Богдана Мусяла, где утверждается, что Владимир Путин стал жертвой «сталинской пропаганды».

Освобождение Советским Союзом территорий Западной Белоруссии, ранее оккупированных русофобом Пилсудским, подаётся в современной Польше как «советская агрессия». В канун этой даты известный польский историк Богдан Мусял, проживающий, правда, в Германии, написал статью под названием «Советская агрессия против Польши была спланирована». Анализировать штампы польской пропаганды нет смысла, акцентируем лишь внимание на свежих умозаключениях профессора-эмигранта.

Мусял, пожалуй, впервые проводит некую историческую параллель между Владимиром Путиным и Иосифом Сталиным.

«Восприятие нападения на Польшу в 1939 году, представленное нынешними российскими властями, включая президента Владимира Путина, в качестве меры защиты и создания тогдашнего СССР силой, который боролся с нацизмом с самого начала, является дублированием сталинской пропаганды. Путин повторяет тезисы, написанные лично Сталиным. Это искаженное видение истории тоже основывалось на документах, но они были сознательно созданы в целях пропаганды с самого начала», — пишет польский историк.

В своей статье Богдан Мусял также пытается внести раскол в сообщество российских историков.

«Большинство из этих людей не высказываются и не спорят с кремлевскими пропагандистами, работа которых не имеет ничего общего с научным подходом к истории, опасаясь вполне реальных репрессий со стороны властей. Необходимо понимать эти трудности и, тем не менее, попытаться сотрудничать с российскими партнерами в исследовании истории», — подытоживает профессор.

EADaily дополняет, что Богдан Мусял во времена Польской Народной Республики работал горняком на каменноугольной шахте, но в 1985 году сбежал в Западную Германию, получив там политическое убежище. После обучался в университетах ФРГ и США. В 1990-х годах Мусял оскандалился, когда пытался фактически обелить преступления фашистов на территории Советского Союза. Тогда в Германии была организована выставка «Разрушительная война. Преступления вермахта 1941−1944 гг.», и шахтёр-историк усиленно искал на фотографиях, изъятых у гитлеровских солдат-головорезов, «жертвы НКВД».

20 сентября 2020

Иллюстрация: washingtonpost.com

Начало массового распространения российской и китайской вакцин против Covid-19 до завершения клинических испытаний стало «непредвиденно серьёзным геополитическим вызовом» для Соединённых Штатов. Американские эксперты предупреждают о необходимости дополнительных испытаний, но Китай и Россия стали единственными странами, обладающими столь ценным дипломатическим инструментом, пишет The Washington Post.

На прошедшей неделе китайская Sinopharm объявила о предоставлении одной из двух разрабатываемых там вакцин для экстренного использования Объединённым Арабским Эмиратам. Китай остаётся единственным поставщиком вакцины против коронавируса, испытания которой также пройдут в Иордании и Бахрейне, на Ближнем Востоке.

11 сентября стало известно, что третья фаза испытаний китайской вакцины пройдёт в Египте, который в июле подписал соглашение о покупке 30 млн доз вакцины с AstraZeneca. За три дня до объявления о сотрудничестве Каира и Пекина англо-шведская фармкомпания приостановила клинические испытания своего препарата из-за «потенциально необъяснимой болезни», хотя позже они были возобновлены.

Тем временем, на этой неделе Российский фонд прямых инвестиций договорился о поставке в Индию 100 млн доз вакцины «Спутник V», приобрести которую ранее также решили Бразилия, Мексика и Казахстан.

Как отмечает WP, подобные шаги двух стран «вывели западных политиков из равновесия». Американские эксперты в области здравоохранения предупредили, что США не должны в ответ поспешно внедрять собственную вакцину. Тем не менее в таком случае ещё несколько месяцев Китай и Россия останутся единственными странами, обладающими столь ценным дипломатическим инструментом.

В случае успеха китайской вакцины Пекин может «закрепить своё лидерство над Западом в экономическом восстановлении в 2021 году, одновременно используя вакцину в качестве мощного дипломатического инструмента», пишет газета. Таким образом, к 2021 году Пекин и Москва, вероятно, приобретут значительную геополитическую силу.

При этом обозреватели WP думают, что это может повлечь за собой человеческие жертвы, учитывая темпы внедрения этих вакцин, которые некоторые западные эксперты окрестили «безумием и ужасной идеей». Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что решение России развернуть массовое производство вакцины «Спутник V» до завершения третьей фазы испытаний было подтверждено другими странами, которые сейчас делают то же самое. Дмитриев привёл в пример Китай и ОАЭ, а также отметил, что Великобритания и США публично заявили, что рассматривают возможность регистрации вакцины до завершения клинических испытаний.

Россия и Китай производят вакцины не только с помощью международных партнёрств, но и на своей территории. Так, помимо зарубежного производства Поднебесная планирует изначально выпускать 300 млн доз в год. При двух дозах на человека, подобный объём покроет десятую часть населения страны. В Российском фонде прямых инвестиций намерены к концу года произвести непосредственно в России около 30 млн доз, что может обеспечить вакциной примерно 20% населения.

Государственный департамент США

Офис официального представителя

Для немедленного распространения

Заявление Государственного секретаря Майкла Помпео

23 сентября 2020 года

Сегодня Соединенные Штаты ввели санкции в отношении сети, связанной с российским организатором операций Евгением Пригожиным, приняв целевые меры против юридических и физических лиц, работающих от его имени в целях расширения влияния России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). США также принимают целевые меры против субъектов, участвующих в поддержке деятельности Федеральной службы безопасности РФ, также известной как ФСБ, за поддержку попыток ранее подвергнутых санкциям лиц уклониться от санкций США.

Пригожин является руководителем и финансистом “Агентства интернет-исследований”, российской фермы троллей, включенной в санкционный список Управлением Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) в 2018 и 2019 годах. “Агентство интернет-исследований” проводит операции, направленные на обострение политической напряженности и раскола во всем мире, в том числе в США. Пригожин также считается менеджером и финансистом российской частной военной компании “ЧВК Вагнера”, включенной УКИА в санкционный список прокси-структуры Министерства обороны России, которая проводит или проводила операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Сегодняшняя акция нацелена на восемь физических и семь юридических лиц, непосредственно причастных к усилению вредоносного влияния России. Помимо целевых мер против операций Пригожина в ЦАР, в число тех, кто сегодня включен в санкционный список, входят лица, поддерживающие деятельность ФСБ и причастные к деятельности по уклонению от санкций. ФСБ была включена в санкционный список 15 марта 2018 года в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) за участие в деятельности, подрывающей кибербезопасность физических и юридических лиц от имени Правительства России, в том числе направленной против должностных лиц США. ФСБ также была ранее подвергнута санкциям 28 декабря 2016 года в соответствии с Административным указом (АУ) 13694 с поправками после вмешательства Правительства России в выборы и процессы в США.

Эти санкции вводятся в соответствии с различными полномочиями, включая АУ 13848; АУ 13694 с поправками и АУ 13661. Данная акция основывается на усилиях Правительства США по обеспечению подотчетности за использование Правительством России прокси-субъектов и разведывательных организаций, включая ФСБ, для осуществления целого ряда дестабилизирующих действий, таких как осуществление вредоносной деятельности в киберпространстве и вмешательство в выборы, путем принятия дальнейших целевых мер против сетей, поддерживающих их деятельность.

Дополнительную информацию об этих шагах вы можете получить, ознакомившись с пресс-релизом Министерства финансов США.

Автор U.S. Mission Russia | 24 сентября, 2020

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