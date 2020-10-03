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опубликовано редакцией на Переводике 03.10.20 22:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Восток дело тонкое…..

   

Russian Forces Threaten SDF with Withdrawal From Tel Tamr

Российские военные угрожают СДС выводом своих сил  из Тель-Тамра

September 24th, 2020 by AL-ARABY AL-JADEED (London-based pan-Arab newspaper)

После того, как Сирийские демократические силы (СДС) пропустили патруль США в Тель-Тамр, Россия пригрозила уйти, оставив их незащищенными от Турции и связанных с нею  группировок, сообщает   Al-Araby Al-Jadeed.

В  сельской местности Хассаке, на северо-востоке Сирии,  между российскими войсками и Сирийскими демократическими силами (СДС) возникла  напряженность,  что привело к угрозе ухода России из этого района.

Источники, близкие к группировкам СДС, сообщили Al-Araby Al-Jadeed, что российские военные пригрозили  СДС  уйти из Тель-Тамра из-за напряженности в отношениях между двумя сторонами после того, как СДС  позволили американскому патрулю войти в город, расположенный на международной  автомагистрали  M4 к югу от района Рас-эль-Айн, который в настоящее время контролируется Турцией.

Источники сообщили, что в Тель-Тамр прибыл американский патруль, что вызвало недовольство российских военных  и привело к стычке с членами и руководителями группировки СДС, которая закончилась угрозой того, что российские силы уйдут в случае, если американский патруль снова  будет  пропущен  в  город.

Согласно источникам, вывод российских войск из Тель-Тамра  поставит СДС  перед  перспективой  прямого  столкновения  с турецкой армией и оппозиционной Сирийской национальной армией, поскольку российские силы в регионе образуют буфер, который не позволяет турецким войскам продвигаться вперед.

Россия разместила свои силы в этом районе, вокруг территорий  контролируемых СДС на севере Сирии,  после  заключения,  в октябре прошлого года, российско-турецкого соглашения.

На северо-востоке Сирии произошло несколько столкновений между российскими и американскими патрулями, некоторые из которых были словесными перебранками, а другие были связаны с столкновением автомобилей и преследованием.

Силы США размещены на базах в провинциях Хассакех и Дейр-эз-Зор в районах, контролируемых СДС, под предлогом борьбы с ячейками Исламского государства и защиты нефтяных и газовых месторождений в регионе.


Iranian Official: Syria Contracts Benefit Russia more than Iran

Иранский чиновник: сирийские контракты приносят России больше пользы, чем Ирану

Monday September 28th, 2020 by ALSOURIA NET (opposition website)

Иран напомнил Сирии, что помощь, которую он оказал и  оказывает  режиму, не бесплатна и что он  ожидает получить  денежное вознаграждение  за свои труды, сообщает Alsouria Net.

Генерал-майор Яхья Рахим Сафави, помощник и военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, объявил, что за  поддержку, оказываемую Тегераном режиму  Асада,   Иран получил  контракты  в  Сирии.

По сообщению иранского информационного агентства Mehr, в воскресенье Сафави заявил, что Иран «помогает любой  (мусульманской или немусульманской) стране, которая обращается к нам за помощью, но за  это  мы берем деньги».

«Мы поставляли бензин в Венесуэлу и получали за  это золотые слитки,  мы доставили золото в Иран самолетом, чтобы быть  уверенными, что с ним ничего не случится. Мы получали доллары наличными каждый раз, когда помогали иракцам», - добавил он.

Что касается Сирии, Сафави заявил: «В  обмен  на  нашу  деятельность там мы  получили  от  сирийцев  контракты», отметив  при  этом, что «русские получают от Сирии больше выгод, чем Иран».

Официальный представитель Ирана не стал раскрывать детали контрактов, а правительство Асада не комментировало последние заявления Ирана.

Иран, который поддерживает режим Асада, в последние годы работал над заключением экономических и военных соглашений с режимом, которые аналитики считали способом монетизации этой  поддержки, поскольку режим начал платить за российское и иранское вмешательство, которое на тот момент изменило баланс в его пользу.

Заявление Сафави не было первым в своем роде. Этому предшествовало несколько заявлений иранских официальных лиц о  стоимости  поддержки, оказываемой Тегераном режиму Асада.

Член иранского парламента Хашматулла Фалахат Бишах заявил в марте прошлого года, что «Иран должен вернуть деньги своего народа, которые были потрачены в Сирии», добавив, что «Тегеран дал от 20 до 30 миллиардов долларов режиму Асада, и эти средства должны быть возвращены народу [Ирана] ».

За последние годы Тегеран подписал контракты и соглашения с режимом Асада в различных секторах   экономики, в первую очередь в электроэнергетике и строительстве.

30 января 2018 года Иран подписал с правительством Асада долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве.

Это соглашение включает в  себя  несколько секторов экономики, в первую очередь банковский, финансовый, строительный сектор и сектор реконструкции, а также предоставление привилегий иранским компаниям в восстановлении Сирии и инвестировании в ее земли.

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