опубликовано редакцией на Переводике 03.10.20 22:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Сирия Восток дело тонкое….. Russian Forces Threaten SDF with Withdrawal From Tel Tamr Российские военные угрожают СДС выводом своих сил из Тель-Тамра September 24th, 2020 by AL-ARABY AL-JADEED (London-based pan-Arab newspaper) После того, как Сирийские демократические силы (СДС) пропустили патруль США в Тель-Тамр, Россия пригрозила уйти, оставив их незащищенными от Турции и связанных с нею группировок, сообщает Al-Araby Al-Jadeed. В сельской местности Хассаке, на северо-востоке Сирии, между российскими войсками и Сирийскими демократическими силами (СДС) возникла напряженность, что привело к угрозе ухода России из этого района. Источники, близкие к группировкам СДС, сообщили Al-Araby Al-Jadeed, что российские военные пригрозили СДС уйти из Тель-Тамра из-за напряженности в отношениях между двумя сторонами после того, как СДС позволили американскому патрулю войти в город, расположенный на международной автомагистрали M4 к югу от района Рас-эль-Айн, который в настоящее время контролируется Турцией. Источники сообщили, что в Тель-Тамр прибыл американский патруль, что вызвало недовольство российских военных и привело к стычке с членами и руководителями группировки СДС, которая закончилась угрозой того, что российские силы уйдут в случае, если американский патруль снова будет пропущен в город. Согласно источникам, вывод российских войск из Тель-Тамра поставит СДС перед перспективой прямого столкновения с турецкой армией и оппозиционной Сирийской национальной армией, поскольку российские силы в регионе образуют буфер, который не позволяет турецким войскам продвигаться вперед. Россия разместила свои силы в этом районе, вокруг территорий контролируемых СДС на севере Сирии, после заключения, в октябре прошлого года, российско-турецкого соглашения. На северо-востоке Сирии произошло несколько столкновений между российскими и американскими патрулями, некоторые из которых были словесными перебранками, а другие были связаны с столкновением автомобилей и преследованием. Силы США размещены на базах в провинциях Хассакех и Дейр-эз-Зор в районах, контролируемых СДС, под предлогом борьбы с ячейками Исламского государства и защиты нефтяных и газовых месторождений в регионе.

Iranian Official: Syria Contracts Benefit Russia more than Iran Иранский чиновник: сирийские контракты приносят России больше пользы, чем Ирану Monday September 28th, 2020 by ALSOURIA NET (opposition website) Иран напомнил Сирии, что помощь, которую он оказал и оказывает режиму, не бесплатна и что он ожидает получить денежное вознаграждение за свои труды, сообщает Alsouria Net. Генерал-майор Яхья Рахим Сафави, помощник и военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, объявил, что за поддержку, оказываемую Тегераном режиму Асада, Иран получил контракты в Сирии. По сообщению иранского информационного агентства Mehr, в воскресенье Сафави заявил, что Иран «помогает любой (мусульманской или немусульманской) стране, которая обращается к нам за помощью, но за это мы берем деньги». «Мы поставляли бензин в Венесуэлу и получали за это золотые слитки, мы доставили золото в Иран самолетом, чтобы быть уверенными, что с ним ничего не случится. Мы получали доллары наличными каждый раз, когда помогали иракцам», - добавил он. Что касается Сирии, Сафави заявил: «В обмен на нашу деятельность там мы получили от сирийцев контракты», отметив при этом, что «русские получают от Сирии больше выгод, чем Иран». Официальный представитель Ирана не стал раскрывать детали контрактов, а правительство Асада не комментировало последние заявления Ирана. Иран, который поддерживает режим Асада, в последние годы работал над заключением экономических и военных соглашений с режимом, которые аналитики считали способом монетизации этой поддержки, поскольку режим начал платить за российское и иранское вмешательство, которое на тот момент изменило баланс в его пользу. Заявление Сафави не было первым в своем роде. Этому предшествовало несколько заявлений иранских официальных лиц о стоимости поддержки, оказываемой Тегераном режиму Асада. Член иранского парламента Хашматулла Фалахат Бишах заявил в марте прошлого года, что «Иран должен вернуть деньги своего народа, которые были потрачены в Сирии», добавив, что «Тегеран дал от 20 до 30 миллиардов долларов режиму Асада, и эти средства должны быть возвращены народу [Ирана] ». За последние годы Тегеран подписал контракты и соглашения с режимом Асада в различных секторах экономики, в первую очередь в электроэнергетике и строительстве. 30 января 2018 года Иран подписал с правительством Асада долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве. Это соглашение включает в себя несколько секторов экономики, в первую очередь банковский, финансовый, строительный сектор и сектор реконструкции, а также предоставление привилегий иранским компаниям в восстановлении Сирии и инвестировании в ее земли.