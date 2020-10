архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.10.20

"Lebanon Asks Interpol to Arrest Russian Ship Captain, Owner Over Port Explosion" США - 01 октября 2020 г. Ливан просит Интерпол арестовать капитана российского судна доставившего груз аммиачной селитры в порт Бейрута By Reuters, Wire Service Content Oct. 1, 2020 FILE PHOTO: Военнослужащие ливанской и французской армий идут по разрушенному мощным взрывом порту Бейрута в Ливане. August 31, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool BEIRUT (REUTERS) - Ливан обратился в Интерпол с просьбой выдать ордер на арест россиян - капитана и владельца судна, доставившего аммиачную селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута в августе, в результате чего погибло около 200 человек, сообщили государственные СМИ в четверг. Примерно через два месяца после взрыва, в результате которого были ранены тысячи людей и разрушена столица Ливана, остаются вопросы о том, как и почему груз был оставлен в Бейруте. Видео взрыва в Бейруте https://youtu.be/2mBF2gSEEHQ https://youtu.be/LNDhIGR-83w https://youtu.be/PLOwKTY81y4 Власти обвинили во взрыве огромный груз аммиачной селитры, используемой для производства удобрений, а также взрывчатых веществ, который загорелся после того, как годами хранился в порту в плохих условиях. Кроме того, были выдвинуты обвинения против властей Ливана, их обвиняют в халатности. После взрыва в Ливане были задержаны около 20 человек, в том числе сотрудники порта и таможни. Прокуратура Ливана попросила Интерпол выдать ордера на задержание владельца и капитана, сообщило государственное информационное агентство NNA в четверг, не назвав их имен. Борис Прокошев был капитаном корабля Rhosus, когда он прибыл в Бейрут в 2013 году, и [тогда же] он идентифицировал Игоря Гречушкина, российского бизнесмена базирующегося на Кипре, как владельца судна. Источник из службы безопасности и судебный источник сообщили, что это именно те два человека, на которых Ливан запросил ордер на арест в четверг. Российское национальное бюро Интерпола от комментариев отказалось. 43-летний Гречушкин был допрошен на Кипре в августе. Попытки Reuters связаться с Гречушкиным не увенчались успехом. Представитель полиции Кипра Христос Андреу заявил в четверг относительно запроса Интерпола: «Мы не получали такого запроса». Прокошев, который находится в России, сказал, что ничего не слышал об этом и что следователи не связывались с ним. Он сообщил агентству Рейтер, что 2750 тонн химикатов оказались в Бейруте в 2013 году после того, как владелец судна сказал ему идти в Ливан, чтобы забрать дополнительный груз. Он также сказал, что ливанские власти уделяли мало внимания нитрату аммония, который, упакованный в больших мешках, находился на борту судна. Судно Rhosus, как показывают судовые документы, загрузило нитрат аммония в Грузии, а затем, по ходу рейса, совершило внеплановую остановку в Ливане. Но оно так и не вышло из порта Бейрута, запутавшись в судебном споре по поводу неуплаченных портовых сборов и дефектов корабля. Согласно отчету службы государственной безопасности, опубликованному агентством Reuters в августе, власти порта Бейрут конфисковали судно после его прибытия в конце 2013 года из-за непогашенной задолженности. В 2014 году судно было признано непригодным для плавания, в октябре его груз был выгружен и помещен в так называемый ангар 12, эпицентр взрыва. Само судно затонуло недалеко от порта в феврале 2018 года, говорится в сообщении. статью прочитали: 41 человек Комментарии