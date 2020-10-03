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опубликовано редакцией на Переводике 03.10.20 22:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Ливан просит Интерпол арестовать капитана российского судна доставившего груз аммиачной селитры в порт Бейрута

By Reuters, Wire Service Content Oct. 1, 2020

FILE PHOTO: Военнослужащие ливанской и  французской армий идут по разрушенному  мощным взрывом порту Бейрута в Ливане.  August 31, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

BEIRUT (REUTERS) -  Ливан обратился в Интерпол с просьбой выдать ордер на арест россиян - капитана и владельца судна, доставившего  аммиачную  селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута в августе, в результате чего погибло около 200 человек, сообщили государственные СМИ в четверг.

Примерно через два месяца после взрыва, в результате которого были ранены тысячи людей и разрушена столица Ливана, остаются вопросы о том, как  и почему груз был оставлен в Бейруте.

Видео  взрыва в Бейруте

https://youtu.be/2mBF2gSEEHQ

https://youtu.be/LNDhIGR-83w

https://youtu.be/PLOwKTY81y4

Власти обвинили во  взрыве  огромный  груз  аммиачной селитры, используемой для  производства  удобрений, а также взрывчатых веществ, который  загорелся  после того, как годами хранился  в порту в плохих условиях.

Кроме  того,  были  выдвинуты  обвинения  против  властей  Ливана,  их обвиняют  в халатности. После взрыва в Ливане были задержаны около 20 человек, в том числе сотрудники порта и таможни.

Прокуратура Ливана попросила Интерпол выдать ордера на задержание владельца и капитана, сообщило государственное информационное агентство NNA в четверг, не назвав их имен.

Борис Прокошев был капитаном корабля Rhosus, когда он прибыл в Бейрут в 2013 году, и  [тогда  же]  он идентифицировал  Игоря Гречушкина, российского бизнесмена   базирующегося  на Кипре, как владельца  судна. Источник из службы безопасности и судебный источник сообщили, что это именно те два  человека, на  которых  Ливан запросил ордер на арест в четверг.

Российское национальное бюро Интерпола от комментариев отказалось.

43-летний Гречушкин был допрошен на Кипре в августе. Попытки Reuters связаться с Гречушкиным не увенчались успехом.

Представитель полиции Кипра Христос Андреу заявил в четверг относительно запроса Интерпола: «Мы не получали такого запроса».

Прокошев, который находится в России, сказал, что ничего не слышал об этом и что  следователи не связывались  с  ним.

Он сообщил агентству Рейтер, что 2750 тонн химикатов оказались в Бейруте в 2013 году   после того, как владелец судна сказал ему идти в Ливан, чтобы забрать дополнительный груз. Он также сказал, что ливанские власти уделяли мало внимания нитрату аммония, который,  упакованный в больших мешках, находился на  борту  судна.

Судно Rhosus, как показывают судовые документы, загрузило нитрат аммония в Грузии,  а  затем,  по  ходу  рейса,  совершило  внеплановую остановку в Ливане.

Но оно  так  и  не  вышло  из  порта Бейрута, запутавшись в судебном споре по поводу неуплаченных портовых сборов и дефектов корабля.

Согласно отчету службы  государственной безопасности, опубликованному агентством Reuters в августе,  власти порта Бейрут  конфисковали судно после его прибытия в конце 2013 года из-за непогашенной задолженности. В 2014 году судно было признано непригодным для плавания, в октябре  его груз был выгружен и помещен в так называемый ангар 12, эпицентр взрыва.

Само судно затонуло недалеко от порта в феврале 2018 года, говорится в сообщении.

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