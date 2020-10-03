Обращение президента России Владимира Путина к американскому народу

Жуткая реклама президентских дебатов показывает дип-фейквидео, в котором Путин говорит американцам, что они сами разрушают свою демократию

Palmer Haasch Sep 29, 2020

Дип-фейковое видео Владимира Путина произносящего речь - послание американскому народу об американской демократии. RepresentUs/YouTube

В новой рекламной кампании антикоррупционной некоммерческой организации RepresentUs, чтобы донести информацию о демократии, используется технология дипфейка.

В двух видеороликах, созданных по этой технологии, президент России Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын говорят о том, что американцам не нужно иностранное вмешательство, чтобы разрушить их демократию.

Кампания призвана шокировать и побудить зрителей к таким действиям, как добровольная помощь на избирательных участках и проверка регистрации избирателей.

Реклама была создана для показа во время президентских дебатов, но многочисленные местные организации отклонили ее за несколько дней до мероприятия.

Новая рекламная кампания, которая будет проводиться во время первых президентских дебатов между Джо Байденом и президентом Дональдом Трампом, включает в себя дип-фейковые видео северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, дающих сигнал о том, что иностранное вмешательство не является необходимым условием для свержения демократии в Соединенных Штатах.





Рекламные ролики, созданные в партнерстве с креативным агентством Mischief @ No Fixed Address, призваны шокировать зрителей посланием о хрупкости американской демократии. В видеороликах фальшивый Путин и фальшивый Ким говорят: «Мне не нужно ничего делать. Вы всё сделаете сами», туманно намекая на попытки вмешательства в выборы, предпринимаемые российским правительством.

Они также являются частью кампании, направленной на защиту прав избирателей в преддверии президентских выборов 2020 года, причем ссылки в сообщениях на YouTube обоих видео побуждают зрителей предпринять определенные шаги для «спасения выборов», например, добровольно работать на избирательных участках и требовать чтобы законодатели штата уважали подсчет голосов.





Дип-фейквидео (Deepfakes) создаются с помощью технологии ИИ, которая использует различные изображения объекта для преобразования видео, таким образом чтобы оно выглядело так, как будто кто-то реально делал или говорил то, чего он никогда не делал. Как отмечает Карен Хао из MIT Technology Review, эта информационная кампания резко отличается от того как дипфейки обычно представляют в политическом пространстве, отличается тем что они потенциально способны «запутать избирателей и сорвать выборы».

Джошуа Грэм Линн, соучредитель и президент представительства, сказал в заявлении, предоставленном Insider, что «показывая двух лидеров, которые заинтересованы в крахе нашей демократической системы, мы ставим американский народ лицом к лицу с проблемой - насколько хрупка наша демократия на самом деле. Мы надеемся, что это вдохновит американцев объединиться, чтобы бороться с этой проблемой - единственной общей для всех нас».

Обе рекламы включают в себя отказ от ответственности, в конце каждого ролика говорится: «Эти кадры не настоящие, но угроза реальна». Местные филиалы MSNBC, CNN и Fox в Вашингтоне, округ Колумбия, в последний момент отклонили рекламу, сообщает MediaPost Agency Daily . Представитель кампании сказал, что рекламные объявления были предварительно одобрены, но сняты в последнюю минуту без каких-либо объяснений.

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