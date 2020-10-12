Политическая карикатура (США): Путин, Россия, Трамп.....





Бармен: Что вы будете пить? Ха-ха-ха! Шутка... Это всё отрава





Транспарант: 70-летие НАТО - самого успешного альянса в истории

Оратор: Мы продолжаем адаптироваться к постоянно усиливающимся угрозам...

Медведь: Я тоже продолжаю....





Вверху: Русская угроза раньше

Внизу: Русская угроза сейчас

Путин: Пни НАТО ещё разочек, Дональд. Для меня





Путин (о Трампе): Грубый, заносчивый, беспардонный, самовлюбленный эгоманьяк

Трамп (о Путине): Жестокий, кровожадный, безнравственный тиран

Оба вместе: Кажется я влюбился в него!

Путин: Я помогу тебе найти этих хакеров...Скажи мне свой пароль





Путин: Я пропустил фазу III, вместо этого я опробовал вакцину на своей дочери...

Трамп: Позовите ко мне Иванку

Опрос после президентских теледебатов

Вопрос: Победил ли президент на теледебатах?

Президент Путин отвечает: Безусловно

Стрелковый тир с денежными призами за убийство американских солдат

Путин: Афганские боевики приходите!

Какое отравление?! [Это всё] Провокации Запада!!!

Демократия по-русски: Один человек-один голос. Мой













Путин: Первый!

Заголовок газеты: Навальный собирается возвратиться в Россию

Путин: Сейчас поставлю чайник на плиту.....

Трамп: Так какой яд САМЫЙ лучший?......Мне для друга надо....





Путин: Зачем Трамп тратит время на дебаты с оппонентами? Я никогда так не делаю....

Путин и его цепной пес Лукашенко

Путин: Время от времени я позволяю ему немножко укусить меня чтобы показать что он не моё домашнее животное





Путин прибивает объявление: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за убийство американских солдат

Трамп прибивает объявление: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за помощь в моём переизбрании

Все: Что случилось с твоими политическими соперниками?

Репортер: Мировые лидеры прислали свои наилучшие пожелания [имеются ввиду пожелания скорейшего выздоровления] Владимир Путин сказал что он возьмет на себя все заботы о выборах

Путинская вакцина

Путин: Непроверенная...Но, во всяком случае, намного более эффективная чем трамповская вакцина на основе отбеливателя





Трамп: "Русская история" это фейковые новости и все это знают!

Трамп: Это работает с Ковидом

Путин: В сезон выборов, для нас русских нет ничего более приятного чем наносить интернет-визиты нашим западным друзьям

Трамп: Я только начал целовать. Прямо тянет как магнитом. Только поцеловать!

Путин: Своевременная доза отравы может быть даже ещё более эффективной....

Медведь: Они совершенно очаровательны когда тявкают вот так!

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