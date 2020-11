Фиаско на выборах или тайный роман?

FACT CHECK: Почему Мелания планирует развестись с Дональдом Трампом

November 9, 2020 By Aakriti Sharma

Ходят слухи, что после поражения на президентских выборах Дональд Трамп может потерять и свою жену Меланию Трамп. СМИ гудят сообщениями о том, что Мелания Трамп «считает минуты до того момента когда она сможет развестись с Дональдом Трампом».

Бывший помощник президента Омароса Маниго Ньюман сообщила Daily Mail, что 15-летний брак пары закончился, и Мелания считает каждую минуту до того момента когда он уйдет из офиса, и она сможет развестись.

«Если бы Мелания попыталась вырваться из обстановки крайнего унижения и уйти, пока он находится в офисе, он нашел бы способ ее наказать».

Слухи о несчастливом браке президента США и первой леди не новы. Мелания Трамп ждала пять месяцев, прежде чем переехать из Нью-Йорка в Вашингтон, якобы потому, что сыну пары Бэррону нужно было закончить школу».

Согласно заявлению Майкла Вольфа в его книге «Пламя и ярость», Мелания Трамп расплакалась - «не от радости», когда узнала, что станет первой леди Соединенных Штатов. Согласно утверждениям, она никогда не ожидала, что он выиграет.

Правдивы ли эти утверждения, неизвестно, но было много случаев, когда камера фиксировала натянутые отношения между уходящим президентом и первой леди. Мелания часто была замечена камерой, когда она отмахивалась от руки Дональда Трампа, когда он пытался держать ее за руку на публике.

Deepanshu

@Deepanshu929

Конец неловким моментам #MelaniaTrump #DonaldTrump

https://twitter.com/Deepanshu929/status/1325669470459756546

12:20 AM · 9 нояб. 2020 г.

1,7 тыс.

Об этом твитят 212 чел.

ФАЙЛОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ: Владимир Путин приветствует Меланию Трамп (Wikimedia Commons)

Между тем в репортаже CNN утверждалось, что первая леди Мелания Трамп вместе с зятем Джаредом Кушнером посоветовали ему смириться с победой избранного президента Джо Байдена. Со ссылкой на источники, в сообщении CNN говорится, что первая леди в частном порядке заявила, что ему пора признать поражение на выборах.

Однако сообщения, похоже, распространяют слухи, поскольку Мелани присоединилась к хору сторонников Трампа говорящих о «справедливых выборах». В воскресенье она написала в Твиттере: «Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный, а не поддельный голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью».

Melania Trump

@FLOTUS

US government account

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

1:45 PM · Nov 8, 2020·Twitter for iPhone

72.9K Retweets

21K Quote Tweets

339.8K Likes

Советник Трампа Джейсон Миллер, очевидно комментируя слухи о разводе, заявил, что «история FLOTUS (Первой леди Соединенных Штатов) также является фейковой новостью». Он опроверг сообщения о том, что Джаред Кушнер, также старший советник Белого дома, посоветовал своему тестю уступить после того, как американские СМИ прогнозировали победу Джо Байдена на президентских выборах.

Jason Miller

@JasonMillerinDC

·Nov 8

The @FLOTUS story is also fake news.

Quote Tweet

Jenn Pellegrino OAN

@JennPellegrino

· Nov 8

"Растущий хор?"

Официальный представитель предвыборной кампании Трампа @ JasonMillerinDC уже подтвердил, что предыдущее сообщение CNN о Джареде Кушнере, посоветовавшем POTUS (президенту) уступить, НЕ соответствует действительности.

Кто этот "источник" CNN и кто остальные в этом "ближайшем окружении"?

12:18 PM · Nov 8, 2020·Twitter for iPhone

Еще одна причина полагать, что эти сообщения могут быть фейковыми новостями, заключается в том, что Мелания сама неоднократно опровергала утверждения о том что она несчастлива в своей роли. Ее пресс-секретарь сказал: «Миссис Трамп поддержала решение ее мужа баллотироваться в президенты и, по сути, поощрила его к этому. Она была уверена, что он победит, и была очень рада, когда он победил».

Во время своего выступления в Хантерсвилле, Северная Каролина, в рамках предвыборной кампании Трампа, Мелания осыпала мужа высокими похвалами, сказав:

«Под руководством Дональда наша экономика резко выросла ... наш президент вытащил нас из ужасной сделки НАФТА и учредил новый USMCA (Соглашение США, Мексики и Канады) администрация Трампа приняла новый налоговый кодекс и учредила Космические силы».

Team Trump (Text VOTE to 88022)

@TeamTrump

First Lady Melania Trump: Under President @realDonaldTrump, our economy soared, we got rid of NAFTA and created USMCA, cut taxes, and created Space Force

4:33 PM · 2 нояб. 2020 г.

14 тыс.

Об этом твитят 3,7 тыс. чел.

Она похвалила «абсолютную честность» Дональда во время выступления на республиканском национальном съезде. Несмотря на сообщения о холодных отношениях [между супругами], она утверждала, что с ними «все в порядке».

Другой бывший помощник, которого цитирует Daily Mail, Стефани Волкофф, заявила, что Мелания вела переговоры о послебрачном соглашении, чтобы передать Бэррону равную долю состояния Трампа. Волкофф утверждал, что у Трампов были отдельные спальни в Белом доме и что они были женаты «деловым браком».

В сообщении Sputnik говорится, что Мелания описала свою бывшую помощницу Волкофф как женщину с «нечестным поведением», заявив, что она регулярно и тайно записывала её телефонные разговоры и разглашала их части вне контекста.

Однако в сообщениях говорится, что брачное соглашение Трампа со второй женой Марлой Мейплз не позволяет ей публиковать какие-либо книги или давать интервью, критикующие его, и юристы предположили, что Мелания, вероятно, согласилась на аналогичный кодекс молчания.

статью прочитали: 42 человек