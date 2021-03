архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.03.21 17:36 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian Tu-95MS Nuclear Bombers Practice Striking Japan As Tokyo Scrambles F-15 Jets To Intercept" Индия - 12 марта 2021 г. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС отрабатывают нанесение ударов по Японии

а Токио поднимает на перехват истребители F-15 By Mansij Asthana March 12, 2021 В четверг (11 марта) Япония подняла в воздух свои истребители Mitsubishi F-15J для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с ядерным оружием на борту, которые, как сообщается, пролетали над Японским морем и Тихим океаном. По сообщениям СМИ, российские бомбардировщики Ту-95 находились в этом районе для отработки нанесения ядерных ударов по Токио, чтобы напомнить островному государству о суверенитете Москвы над спорными Курильскими островами. Спор о Курильских островах Спор между Россией и Японией из-за цепочки островов восходит ко времени Второй мировой войны. Эта цепочка вулканических островов представляет собой архипелаг, административно относящийся к Сахалинской области России, который протянулся на, примерно, 1300 км к северо-востоку от Хоккайдо, Япония, до полуострова Камчатки в России. Он отделяет Охотское море от северной части Тихого океана. Это цепь из 56 островов и небольших скал. На островах насчитывается не менее 100 вулканов, 35 из которых действующие. В этом районе есть несколько горячих источников. В то время как Япония называет острова Северными территориями, Россия называет этот регион Курилами. Две страны пока не смогли подписать формальный мирный договор. Этот регион имеет огромное значение для обеих стран, поскольку острова окружены богатыми рыболовными угодьями и, как считается, здесь имеются большие запасы нефти и газа. Кроме того, на одном из островов обнаружено редчайшее месторождения рения. Рений очень важен для производства суперсплавов на основе никеля, которые используются в камерах сгорания и лопатках турбин и выхлопных соплах реактивных двигателей. Живописность и красота природы и присутствие большого количества видов птиц увеличивают туристический потенциал островов. Россия пытается утвердить свое превосходство Хотя все острова находятся под контролем России, Япония претендует на четыре самых южных острова, называя их «северными территориями». Ту-95 Москва уже разместила в регионе ракетные системы; она также планирует строительство некоего подводного объекта с целью предотвратить любое возможное военное использование островов США. По последним сообщениям СМИ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили длительный (около 9 часов) облет японских границ. Это было сделано с целью отработки «стратегических ударов» по ​​Токио, чтобы показать превосходство Москвы в регионе. Новейшие истребители Су-35 Воздушно-космических сил России обеспечивали защиту бомбардировщиков Ту-95, не позволяя японским истребителям F-15 приближаться к ним. В заявлении Минобороны РФ уточняется, что бомбардировщики Ту-95 выполняли плановый полет над нейтральными водами. «Два стратегических бомбардировщика дальней авиации Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной частью Тихого океана», - сообщили в Минобороны России. Пока что не было официального ответа ни от правительства Японии, ни от ее вооруженных сил, и еще неизвестно, каким будет следующий шаг любой из двух стран. Что мешает заключению мирного договора? Ныне уже бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр азиатской страны с самым большим стажем работы в правительстве, после своего возвращения на пост в 2012 году, предложил «новый подход» к отношениям с Россией. Около десяти лет до Абэ, ни один японский лидер не приезжал в Москву с официальным визитом. Однако Абэ вывел отношения из тупика и посетил страну 11 раз за шесть лет. В то время как многие западные страны планировали изолировать Россию, Абэ отказался присоединиться к этим планам, даже рискуя подвергнуться критике со стороны многих. Причина, по которой Абэ поддерживал прочные отношения с Россией, заключалась в желании закрепить свое политическое наследие путем окончательного разрешения территориального спора по Курильским островам и подписания официального мирного договора. Однако, поскольку Абэ покинул офис по состоянию здоровья, неясно, пойдет ли его преемник Ёсихидэ Суга по его стопам. статью прочитали: 368 человек Комментарии