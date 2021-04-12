Кравчук сменит Зеленского на посту президента?

﻿Сотрудник Украинской Рады Мира, возглавляемой Леонидом Кравчуком, рассказывает о том, что его шеф при содействии Атлантического Совета проводит активную предвыборную кампанию. Главная цель Кравчука - заменить Зеленского на посту президента. Произойдет это в результате следующих выборов или же Зеленского просто уберут, сотрудник не говорит. В качестве аргументов он приводит макеты предвыборной агитации, предварительный состав кабмина и офиса президента и т.д. Ниже перевод с украинского языка.

Оригинал статьи.

От лица человека, который больше десяти лет работает с Леонидом Кравчуком в Украинской раде Мира и наблюдает за всей его общественно-политической деятельностью, не могу не поделиться наблюдениями по поводу серьёзных личностных изменений этого человека.

С одной стороны, я был очень рад, когда Леонид Макарович стал играть более заметную роль в политике, и в частности, в урегулировании конфликта на Донбассе. Это его очень подбодрило, и в благодарность Владимиру Зеленскому, он часто по-отечески помогал президенту выходить из сложных ситуаций. Как тогда казалось, Кравчук делал это с искренним желанием уберечь молодого президента от ошибок. Но с начала этого года мне лично стало заметно, что вся эта демонстративная поддержка президенту оказывается из совершенно других побуждений. По сути, Леонид Макарович на фоне всех нынешних проблем Владимира Зеленского активно реализовывает собственные политические амбиции. Появилось уже много свидетельств тому, что наш первый президент намерен поставить подножку тем людям, которые вернули его в большую политику. Это хорошо заметно по явно провокационным публикациям в СМИ, где стали в лоб сопоставляться политические способности Кравчука и Зеленского. В комментариях под многими новостями о президенте бросаются в глаза опусы пиарщиков Кравчука.

Более того, как человек, знающий кравчуковскую кухню изнутри, сообщу, что на протяжении двух последних месяцев в офисе УРМ под кураторством экспертов из "Атлантического совета" ведется подготовка настоящей избирательной кампании по выдвижению Кравчука в президенты. Благодаря помощи американских политтехнологов созданы проекты будущих агитационных материалов, а господином Новохацьким даже получены финансовые гарантии от зарубежных партнёров по реализации этой кампании в любой момент.

Дальнейшую информацию я публикую лишь по тому, что нардепы фракции "Слуга народа", сотрудники его Офиса, а также, казалось бы, близкие ему люди в правительстве, полностью проигнорировали ее. Либо Зеленского уже предали свои люди, либо вся Зекоманда готовится покинуть власть под давлением международного сообщества.

Демонстрирую Вам макеты предвыборного плаката, значков и медицинских масок с символикой Кравчука.

Также составлена программа действий "5 шагов до Крыма".

Но самое интересное, что уже давно подобраны кандидаты на должности в Правительстве и Офисе президента. Конечно, мне сложно судить, успел ли Кравчук лично договориться, например, с Игорем Смешко (будущим премьер-министром), либо Михаилом Саакашвили (будущим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства), но им точно польстят такие назначения.

Леонид Макарович явно заигрался в интриги и поступает очень подло как с этической, так и с политической точек зрения. Вместо того, чтобы спокойно делиться политическим опытом и дальше работать в ТКГ, он решил стать марионеткой "Атлантического совета" для готовящегося госпереворота. При этом очевидно, что никто всерьез не воспримет Кравчука, как президента на долгосрочную перспективу. А это значит, что он станет временным вариантом для очередного передела сфер влияния олигархами. Страна при этом снова скатиться в жесткий политический кризис, который может закончиться настоящим социальным бедствием. Надеюсь, что, если есть хоть какая-то возможность у чиновников и СМИ остановить Кравчука от планируемого масштабного предательства, ею нужно как можно скорее воспользоваться.

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