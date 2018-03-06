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опубликовано редакцией на Переводике 05.03.18 20:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Немецкий "военный советник" Талибана арестован в Афганистане

 

Редкий пример присутствия европейца среди повстанцев

Гражданин Германии был арестован вместе с членами Талибана в терзаемой повстанческим движением афганской провинции Гильменд, сообщили чиновники, что является редким примером присутствия европейца среди повстанцев.

"Мужчина с длинной бородой, в черном тюрбане, представившийся гражданином Германии и говорящий по-немецки, был арестован вместе с тремя другими подозреваемыми членами Талибана в понедельник вечером в районе Герешк провинции Гильменд", - сказал агентству AFP вчера поздно вечером представитель губернатора провинции Омар Зуак.

Военный советник муллы Насира

Заявление афганского армейского корпуса в провинции подтвердило, что мужчина был задержан вместе с другими подозреваемыми во время совместной операции афганских сил спецназа и афганских ВВС. 

"Гражданин Германии называет себя Абдулом Вадудом, и его забрали в Кандагар для дальнейшего расследования", сказано в заявлении.

Начальник полиции Герешк Исмаил Хеплуак сказал, что этот мужчина является "военным советником муллы Насира", командующего элитным "Красным подразделением" Талибана в провинции Гильменд.

Воюющий в рядах повстанцев

Если это подтвердится, то это станет одним из немногих случаев, когда был захвачен европеец, воюющий среди повстанцев. 

В рядах Талибана присутствуют иностранцы, но граждане западных стран являются редкостью, большинство являются выходцами из Пакистана, Центральной Азии или из арабских государств. 

Фотографии, сделанные афганскими военными, показывают человека, которому, по-видимому, за 40, у него длинная рыже-каштановая борода с проседью, и он носит черный тюрбан.

 

Одет в традиционное афганское платье

По обе стороны от него находятся два военнослужащих афганских сил спецназа в боевом снаряжении и с очками ночного видения, поднятыми на шлемы.

Мужчина одет в традиционное афганское платье - длинную рубашку и широкие штаны, поверх надета военная куртка цвета хаки.

"Они находились в центре изготовления мин, когда их задержали. У них также было конфисковано оружие и боеприпасы", - сказал он, добавив, что несколько членов Талибана были убиты во время боя.

Предмет озабоченности

Вероятно, самым знаменитым западным бойцом в рядах повстанцев являлся Джон Уокер Линд, так называемый "американский талиб", которого захватили в Афганистане и приговорили к 20 годам тюрьмы в 2002 году. В конце прошлого года источники рассказали AFP о присутствии французских бойцов группы "Исламское государство" в северном Афганистане, в то время как аналитики предположили, что иностранцы направляются в эту разрушенную войной страну после того, как их выбили из Сирии и Ирака. 

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теги: Афганистан, Талибан  
   
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