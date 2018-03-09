Русский флот: немощен и мал

Путин вполне может рассчитывать на новое ядерное оружие для того, чтобы уравновесить ощутимый дефицит вооружений в российских обычных вооруженных силах. И ситуация с военно-морским флотом Москвы это лишь подтверждает.





В ходе выступления президента Владимира Путина 1 марта был показан целый ряд новых ядерных возможностей: от крылатых ракет с почти неограниченным радиусом до беспилотных подводных аппаратов, которые также работают на необычных диапазонах и обладают беспрецедентными возможностями по скорости и глубине.





Несмотря на то, что его речь, несомненно, была направлена на то, чтобы подчеркнуть его жесткую репутацию перед выборами в середине марта, эти откровения дали западным стратегам много материала для разговоров о том, что новая холодная война набирает обороты. Тем не менее, эти драматичные размышления не должны заслонять повседневное взаимодействие между российскими и американскими войсками, которые все больше входят в тесный контакт, что может привести к кризису или еще к чему хуже.





Продолжает обостряться напряженность вдоль морской границы России. 20 февраля российские военные корабли массово вышли в Балтийское море в рамках тренировки своей боеготовности, а в январе российские новости сообщили, что американский беспилотник совершил крупномасштабную разведывательную операцию вдоль российской черноморской границы в районе Керчи, Сочи и Крыма. Теперь сообщается, что в Черное море зашли для патрулирования два эсминца США. Как и ожидалось, российские СМИ стали критиковать этот заход, предполагая, что это провокация, подобная той, которая однажды уже произошла во время "холодной войны".





Похоже на то, что россияне, не преуспели в том, чтобы положительно отнестись к очевидному предложению пресс-секретаря Пентагона о том, что Москва должна привыкнуть к присутствию военных США в этом конкретном районе. Один такой российский аналитик сказал иностранному корреспонденту, что "... если ситуация ухудшится, то дно Черного моря может стать кладбищем для американских эсминцев" [что при осложнении обстановки дно Черного моря может стать кладбищем для американских эсминцев - в оригинальном тексте на английском языке вставка напечатано по-русски (прим.переводчика)].





Отбросим воинственную риторику и угрожающие жесты и отметим короткую замечательную статью , появившуюся в российской военно-морской печати в День святого Валентина. В этой статье сообщается о, по-видимому, ежегодной оценке боевой мощи российского флота по сравнению с военным флотом США. Это не совсем русский эквивалент знаменитого доклада о советской военной мощи 80-х годов(“ Soviet Military Power ”), но, тем не менее, его интересно посмотреть, для того чтобы понять, как российские военно-морские стратеги оценивают военно-морской баланс сил.









Интригующий вывод заключается в том, что в этом отчете боевая мощь российского флота оценивается всего лишь в 47 процентов от боевой мощи военного флота США. А ведь согласно этой статье, в прошлом году "... российский флот не только сумел сохранить свою позицию, но даже укрепил свое положение в отношении ВМС США" [российскому флоту удалось не только не потерять позиции, но и несколько укрепить свое положение относительно американских ВМС - в оригинальном тексте на английском языке вставка напечатано по-русски (прим.переводчика)].





Согласно красочной гистограмме (см. рисунок здесь ), приведенной в той же статье, вышеприведенная цифра значительно колеблется в последние годы. В 2010 году она достигла 63 процента, но затем, резко упала до 42 процентов в 2012 году, прежде чем начать медленный подъем до нынешнего уровня, за исключением еще одного крупного падения в течение 2014-15 гг.





В статье не объясняются эти падения, но, скорее всего, они являются результатом продолжающейся проблемы "устаревания", от которой десятилетиями страдает российский флот, где корабли советской эпохи заканчивают срок службы. В статье представлена относительно четкая и простая методика расчета этих цифр, которая определяет боевую мощь для каждого типа корабля. Например, подводные лодки с ядерным оружием имеют боевую мощь равную пяти единицам, в то время как мощь корветов равна только единице.









Что касается прошлого года, то с некоторым разочарованием в докладе отмечается: "Увы, в 2017 году военная судостроительная промышленность мало, что принесла российскому флоту" [Увы, в 2017 году отечественное военное судостроение мало чем смогло порадовать ВМФ России - в оригинальном тексте на английском языке вставка напечатана по-русски (прим. Переводчика)]. "Единственными новыми российскими кораблями, стали только новый фрегат "Адмирал Макаров" и корвет "Совершенный".





В статье отмечается, что в отличие от российского флота, военно-морской флот США в 2017 году получил новый авианосец "Форд", два эсминца класса "Берк", две многоцелевые АПЛ с ядерным вооружением класса "Вирджиния" и три прибрежных боевых корабля (LCS). Другие российские СМИ [уже] осудили ситуацию, при которой в США построили восемь военных кораблей, в том числе очень мощного класса, в то время как Россия произвела на свет только два относительно небольших надводных корабля.





Также отмечается, что российский флот получил две модернизированные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами "Рязань" и "Тула".





Авторы доклада признают, что такая информация наводит на мысль о большом спаде в ближайшем будущем в относительно стабильном положении российского флота, и это еще не принимая в расчет то, что "учитывая обширные данные, имеющиеся в печати в отношении ВМС США", [учитывая большой объем публикаций в СМИ данных об американском флоте - в оригинальном тексте на английском языке вставка напечатана по-русски (прим. переводчика)] российские редакторы смогли внести некоторые коррективы в данные для учета кораблей ВМС США, идущих в доки для переоборудования.





Изменение показателей — это один из способов сделать достаточно мрачный "баланс" более приятным для российского восприятия. Но согласно этому же российскому анализу прогноз на 2018 год не лучше. Сообщается, что ВМС США, скорее, всего, получат, по меньшей мере, три дополнительных эсминца класса "Берк", еще две подводные лодки класса "Вирджиния" и еще три корабля прибрежной обороны.

ВМС России ожидают ввода в строй нового фрегата "Адмирал Горшков" и крупного десантного корабля "Иван Греф". Но автор российского доклада не особенно оптимистичен, отмечая с ухмылкой, что "перенос сроков уже стал традицией" [сдвигать сроки вправо стало уже традицией - в оригинальном тексте на английском языке вставка напечатана по-русски (прим. переводчика)].





Действительно, не нужно прилагать слишком много сил для того, чтобы разглядеть глубокий пессимизм российских военно-морских стратегов. Например, обзор подводных сил России с декабря 2017 года охарактеризовал оживление флота России как "фиаско". Читая такие откровенные оценки, нужно признать, что у россиян присутствует замечательный уровень прозрачности в открытом обсуждении своих проблем.





В связи с этим, в этом докладе, где сравниваются силы российского и американского флота, приведено еще одно интересное замечание: "В течение последних нескольких лет китайский флот интенсивно наращивается". Однако явных сравнений не делается, поскольку, по мнению авторов: "... Пекин пытается хранить точные данные о своих программах создания военных кораблей в секрете, поэтому объективная оценка боевого потенциала китайского флота не представляется возможной" [Пекин старается держать в секрете точные данные о своей кораблестроительной программе, поэтому оценить объективно боевые возможности ВМС КНР не представляется возможным- в оригинальном тексте на английском языке вставка напечатана по-русски (прим. переводчика)]. Таким образом, похоже на то, что не одни американцы разочарованы отсутствием военной прозрачности Китая.





Если мы вернемся к центральной теме российско-американского военного соперничества, то нам остается лишь задать вопрос, почему Соединенные Штаты так волнуются в отношении российского ВМФ, который сам признается в том, что имеет почти половину (если повезет) боевой мощи ВМС США. Разумеется, нет никаких серьезных доказательств того, что в военно-морском конфликте с США, китайский флот придет на помощь россиянам. А вот за военно-морским флотом США, безусловно, будут стоять крупные военно-морские силы Японии, военно-морские флоты среднего размера, оснащенные ядерными подводными лодками, такими как Соединенное Королевство, а также малые и очень способные флоты, таких стран как Норвегия или Нидерланды. Не говоря уже о военно-морских силах стран, не входящих в НАТО, таких как Швеция, которые, скорее всего, будут сотрудничать с НАТО в любой европейской войне.





Дело в том, что ВМФ России растянут до предела и довольно крепко уступает силам своих противников. Некоторые сторонники новой холодной войны, несомненно, хотели бы, чтобы российский медведь представлял собою более угрожающую фигуру, но это просто не так. Разумеется, нельзя недооценивать российское военное мастерство (например, "Циркон"), но исследуя все эти разногласия в военном строительстве, в целом можно почти ощутить беспокойство (и, вероятно, паранойю), которым можно охарактеризовать большую часть современного военного стратегического планирования в России. Эти опасения действительно могут частично объяснить очевидную любовь Путина к новому и инновационному ядерному оружию.





Интересно, что многие антироссийские ястребы в Соединенных Штатах и на Западе в целом полностью осознали последствия вступления в новую холодную войну с Россией (и одновременно с Китаем). Мы приняли этот курс без полноценных и рациональных дебатов, видимо, после предполагаемого взлома электронной почты и некоторых китчевых рекламных объявлений в Facebook, что привело российско-американские отношения к необъяснимому закату, которого мы не видели в течение последних десятилетий.





Вопрос в том, что вся эта карусель не только почти ежедневно подвергает опасности весь мир в случае геополитического "инцидента", но и наверняка приводит к растрате ошеломляющих сумм из нашего благосостояния, которые оставят всех наших внуков и их потомство в недоумении, о чем мы вообще думали в свое время?





Лайл Дж. Гольдштейн - профессор стратегии в Институте морских исследований Китая (CMSI) в Военно-морском военном колледже Соединенных Штатов в Ньюпорте Р.И. Он не присутствует в Твитере, так как он ученый, но вы можете связаться с ним по адресу goldstel@usnwc.edu. Мнения в его колонках полностью принадлежат ему и не отражают официальных оценок военно-морского флота США или любого другого органа правительства США.

статью прочитали: 155 человек