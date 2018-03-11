Срочные новости от Al Masdar News (Ливан)





Боевики направили на российскую авиабазу по меньшей мере один ударный беспилотник

By Andrew Illingworth 11/03/2018

BEIRUT, LEBANON (10:12 A.M.) – Сирийские боевики направили на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, по меньшей мере, один, вооруженный бомбой, беспилотник.

Системы ПВО авиабазы Хмеймим, по сообщениям, нейтрализовали угрозу, прежде чем беспилотник смог достигнуть территории базы и сбросить бомбу.

Сообщения о нападении исходят из проправительственных источников, цитирующих утверждения местных жителей. Если сообщения верны, то остается пока неясным, какой военизированной группировке принадлежал беспилотник.

Ранее в этом году силы боевиков северо-западной Сирии провели атаку на авиабазу Хмеймим с помощью роя из, по меньшей мере, 10 беспилотников, вооруженных бомбами малого калибра. Российские власти обвинили в нападении поддерживаемые Турцией военизированные группировки.

Видео: Российская высокоточная 2000-фунтовая авиабомба уничтожила штаб-квартиру Аль-Каиды в Идлибе

By Andrew Illingworth 11/03/2018





BEIRUT, LEBANON (4:35 P.M.) – В северо-западном сирийском городе Идлибе, рядом точных ударов с воздуха, российская авиация атаковала особо важные объекты, принадлежащие боевикам отделения Аль-Каиды в Сирии - группировки Ha’yat Tahrir al-Sham (более известной под прежним названием Джабхат ан-Нусра)

Удары российских ВКС были нанесены в ответ на продолжающийся артобстрел группировкой Ha’yat Tahrir al-Sham осажденных шиитских деревень Fouaa и Kafriyah – расположенных на север от Идлиба.

Согласно источникам, российские самолеты нанесли, по крайней мере, пять ударов по базам, местам скопления и штаб-квартире группировки, используя боеприпасы с лазерным наведением (часть из них были бетонобойными бомбами).

В результате бомбардировки были убиты десятки боевиков-джихадистов, в том числе - полевые командиры.

Боевик-активист сделал видеозапись момента, когда российская управляемая 2000-фунтовая бомба попала в здание штаба группировки Ha’yat Tahrir al-Sham.

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На фоне продолжающегося наступления турецкой армии, российские и сирийские силы отошли со своих позиций в провинции Африн

By Andrew Illingworth 11/03/2018

BEIRUT, LEBANON (2:54 A.M.) –Согласно некоторым источникам, российские и сирийские силы отошли со своих позиций в стратегическом районе Tal Riffat в северной провинции Алеппо. Сообщения об этом поступают на фоне продолжающейся и до сих пор очень успешной наступательной операции турецкой армии и союзных ей ополченцев в провинции Afrin.

Если сообщения правдивы, то остается неясным проводится ли отступление российских и сирийских правительственных сил от Tal Riffat во взаимодействии с Анкарой, как часть общего отхода из региона Afrin.

В любом случае, в настоящий момент, сообщения, может быть и достоверные, не получили своего подтверждения. Источники повстанцев, связанные с руководством операцией Euphrates Shield, намекнули на вырисовывающееся наступление в направлении Tal Riffat.

В настоящее время турецкая армия и лояльные Анкаре сирийские ополченцы находятся на расстоянии одного километра от столицы провинции Африн (города Африн) и готовы нанести удар по нему.

Видео: сирийская армия взяла под свой контроль стратегически важный город Восточной Гуты

By Leith Aboufadel 11/03/2018





BEIRUT, LEBANON (3:45 P.M.) – По данным сирийского информационного агентства SANA, в субботу, Сирийская арабская армия (SAA) отбила стратегический город Mesraba в Восточной Гуте провинции Дамаск.

После нескольких часов боя, SAA, по сообщениям, нанесла поражение силам оппозиции в Mesraba.

Видеозапись показывает танки, движущиеся по улицам разрушенного до основания города и дымы поднимающиеся над горизонтом.

В сообщениях говорится, что SAA продвигается вперед, пытаясь разрезать территории подконтрольные оппозиционным силам на две части и усилить давление на вооруженные группировки все еще находящиеся там.

Местные СМИ заявляют, что сирийская армия теперь закрепится на отбитых территориях прежде, чем продолжит операцию, продвигаясь в юго-восточный коридор Харасты.

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Танкисты “Сил Тигра”

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