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опубликовано редакцией на Переводике 11.03.18 20:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Срочные новости от Al Masdar News (Ливан)


Breaking: Militant drone targets Russian airbase in Syria with bombs

Боевики направили  на российскую авиабазу по  меньшей мере один ударный беспилотник

By   Andrew Illingworth  11/03/2018

BEIRUT, LEBANON (10:12 A.M.) – Сирийские боевики направили  на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, по меньшей  мере, один, вооруженный бомбой, беспилотник.

Системы ПВО авиабазы Хмеймим,  по сообщениям, нейтрализовали угрозу, прежде чем беспилотник смог  достигнуть территории базы и сбросить бомбу.

Сообщения о нападении исходят из проправительственных источников,  цитирующих утверждения местных жителей. Если сообщения верны, то  остается пока неясным, какой военизированной группировке принадлежал беспилотник.

Ранее в этом  году силы боевиков  северо-западной Сирии провели  атаку на авиабазу Хмеймим с помощью  роя из, по меньшей мере, 10 беспилотников, вооруженных бомбами малого калибра. Российские власти обвинили в  нападении поддерживаемые Турцией военизированные группировки.


Breaking video: Russian 2,000 pound precision bomb obliterates Al-Qaeda headquarters in Idlib city

Видео: Российская высокоточная  2000-фунтовая авиабомба уничтожила штаб-квартиру Аль-Каиды в Идлибе

By   Andrew Illingworth  11/03/2018


BEIRUT, LEBANON (4:35 P.M.) – В северо-западном сирийском городе Идлибе,  рядом точных ударов с воздуха, российская авиация атаковала особо важные  объекты, принадлежащие боевикам отделения Аль-Каиды в Сирии - группировки  Ha’yat Tahrir al-Sham (более известной под прежним названием Джабхат ан-Нусра)

Удары российских ВКС были нанесены в ответ на продолжающийся артобстрел  группировкой Ha’yat Tahrir al-Sham осажденных шиитских деревень Fouaa и Kafriyah – расположенных  на север от Идлиба.

Согласно источникам, российские  самолеты нанесли, по крайней мере,  пять ударов по базам, местам скопления  и штаб-квартире группировки, используя боеприпасы с лазерным  наведением (часть из них были бетонобойными бомбами).

В результате бомбардировки  были убиты десятки боевиков-джихадистов,  в том числе - полевые командиры.

Боевик-активист  сделал видеозапись  момента, когда российская управляемая 2000-фунтовая   бомба попала в здание штаба группировки Ha’yat Tahrir al-Sham.


Видео


Breaking: Russian and Syrian forces retreat from strategic area in Afrin amid Turkish Army offensive – reports

На  фоне  продолжающегося  наступления турецкой  армии, российские и сирийские силы  отошли со своих позиций в провинции Африн  

By   Andrew Illingworth  11/03/2018

BEIRUT, LEBANON (2:54 A.M.) –Согласно некоторым источникам,  российские и сирийские силы отошли со своих позиций в стратегическом  районе Tal Riffat в северной провинции Алеппо. Сообщения об этом поступают  на фоне продолжающейся и до сих пор очень успешной наступательной операции турецкой армии  и союзных ей ополченцев в провинции Afrin.

Если сообщения  правдивы, то остается  неясным проводится ли  отступление российских и сирийских  правительственных сил от Tal Riffat во  взаимодействии с Анкарой, как часть общего  отхода из региона Afrin.

В любом  случае, в  настоящий момент, сообщения,  может быть и достоверные, не  получили своего подтверждения. Источники повстанцев, связанные с   руководством операцией Euphrates Shield, намекнули на вырисовывающееся наступление в направлении  Tal Riffat.

В настоящее время турецкая  армия и лояльные Анкаре сирийские ополченцы  находятся на расстоянии одного километра от  столицы провинции Африн (города Африн) и готовы нанести удар по нему.




Watch the Syrian Army capture strategic East Ghouta town

Видео: сирийская армия  взяла под свой контроль стратегически важный город Восточной Гуты

By   Leith Aboufadel  11/03/2018


BEIRUT, LEBANON (3:45 P.M.) – По данным сирийского информационного агентства SANA, в  субботу, Сирийская арабская армия (SAA) отбила стратегический город Mesraba в Восточной Гуте провинции Дамаск.  

После нескольких часов боя,  SAA, по сообщениям, нанесла  поражение силам оппозиции в Mesraba.

Видеозапись показывает танки,  движущиеся по улицам разрушенного до основания  города и дымы поднимающиеся над горизонтом.

В сообщениях говорится, что SAA продвигается вперед,  пытаясь разрезать территории подконтрольные оппозиционным   силам на две части и усилить давление на вооруженные группировки  все еще находящиеся там.

Местные СМИ заявляют, что сирийская армия теперь  закрепится на отбитых территориях прежде, чем продолжит  операцию, продвигаясь в юго-восточный коридор Харасты.

Видео



Танкисты  “Сил Тигра”


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теги: Сирия  
   
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