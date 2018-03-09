Bloomberg: Путинские видео о супероружии — это не более чем его виртуальная реальность



Многие из тех видов оружия, которыми хвастался российский президент, это всего лишь фантазия, но его угрожающий тон стал новой реальностью, пишет автор Bloomberg.



Я всегда восхищался тем, как Стив Джобс приводил в восторг весь мир своей новой продукцией. Его брифинги о революционных прорывах компании «Эпл» с годами превратились в легенду, пишет Джеймс Ставридис (James Stavridis) в своей публикации.

Он расхаживал по сцене, а за ним на экране показывали гигантский видеоряд. Джобс был не просто новатором, но еще и мастером общения. Когда в годы службы в армии мне приходилось выступать с речами, вдохновение я черпал в книге Кармин Галло (Carmine Gallo) «Секреты презентаций Стива Джобса» (The Presentation Secrets of Steve Jobs).

Наблюдая за тем, как российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию демонстрировал на экране новое грозное оружие, я не мог отделаться от впечатления, что смотрю какой-то извращенный вариант брифинга в стиле Джобса, с которым выступает знаменитый технический специалист МИ6 Кью из бондианы.

Но в путинском арсенале был не новый айфон, не «Астон Мартин» с пулеметами и даже не взрывающаяся ручка. Нет, он говорил о ядерном оружии и о новых средствах его доставки к американским целям. Насколько все это серьезно, и как нам к этому относиться?

Давайте отложим в сторону визуальные спецэффекты, как будто позаимствованные из видеоигры 1990-х годов, и начнем с самого оружия, о котором возвестил российский президент. В каждом из этих случаев американская разведка следит за разработкой таких систем, которая ведется на протяжении последних десяти лет.

О чем говорил Путин? У России есть торпеда с ядерной боеголовкой и с ядерной силовой установкой; есть межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения с увеличенной дальностью; есть крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которая теоретически может летать более или менее бесконечно и нанести удар по США из любого места; есть высокоскоростная крылатая ракета воздушного базирования; есть гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, развивающий скорость в 20 раз выше скорости звука.

Он также упомянул новые лазерные системы, которые будут развернуты против американского оружия. Некоторые образцы вооружений Путин назвал «непобедимыми».

Превознося эти системы вооружений, он преследовал три цели. Во-первых, у любой политики есть местный аспект, а в России 18 марта пройдут президентские выборы. Путин вполне предсказуемо и уверенно лидирует по опросам общественного мнения (добиться такого лидерства легко, когда твоих оппонентов убивают, бросают за решетку, и когда ты полностью контролируешь средства массовой информации).

Но он хочет понравиться своим избирателям. Русским, как и любому другому народу, очень нравятся масштабные зрелища на огромных сценах. А если еще вдобавок отлупцевать врага России номер один, то у вас появятся все шансы стать победителем.

Во-вторых, Путин общается в своем кругу союзников и партнеров-диктаторов со всего мира. Он демонстрирует Башару аль-Асаду в Сирии, Ким Чен Ыну в Северной Корее и аятоллам в Иране (ось зла?), что есть люди и страны, способные противостоять США в плане глобального сдерживания и в сфере новейших военных технологий. Такая демонстрация также является удобной возможностью увеличить продажи российского оружия за рубеж.

Российская военная промышленность сегодня занимает второе место в мире по объемам таких продаж и явно стремится перегнать Соединенные Штаты. Надо сказать, что Россия экспортирует оружия столько же, сколько Германия, Франция и Британия вместе взятые, и в три раза больше, чем Китай.

И наконец, Путин подает очень прямой и понятный сигнал Вашингтону. Он ненавидит США и западное вмешательство в дела России на любом уровне, начиная с санкций, введенных из-за вторжения на Украину и аннексии Крыма, и кончая олимпийской дисквалификацией из-за крупного допингового скандала.

Замысел у него простой и жестокий: мы ядерная держава, и мы можем уничтожить вашу страну. Путин понимает, что США могут сделать то же самое с Россией, но он не упускает ни единого шанса напомнить Америке о том, что у Москвы — не менее смертоносный ядерный арсенал.

Что касается реального военного потенциала, то проведенная Путиным демонстрация довольно неоднозначна. Все то, что он показал, не может шокировать американское разведывательное сообщество и внести существенные изменения в существующий баланс ядерных и обычных сил. Некоторые образцы ранее не показывали публично, да и в массовое производство они пока не запущены.

Со временем самую большую тревогу может вызвать ядерная торпеда, однако шансы на нанесение Россией первого удара очень невелики. И очень сложно представить себе сценарий, в котором США решат ударить по России. Скорее всего, мы так и будем сохранять режим сдерживания, который помогает поддерживать ядерный мир после Второй мировой войны. Называется он взаимно гарантированное уничтожение.

В плане политики бахвальство Путина подчеркивает несколько важных моментов. Первый момент заключается в том, что наращивание американских неядерных сил в Европе будет важнейшим сдерживающим фактором, который не позволит России угрожать своим новым оружием европейцам.

Для начала Америка решила на постоянной основе разместить в Европе четыре бригадных тактических группы. Мы также должны настаивать на том, чтобы наши союзники по НАТО принимали соответствующие меры по наращиванию сил и повышению их боеготовности.

Путинская бравада также подчеркивает, насколько важно избегать эскалации с обеих сторон, что касается производства и развертывания ядерного оружия малой мощности. Такая эскалация может произойти очень быстро и вызвать острейшую напряженность. При таком сценарии Россия может воспользоваться своим стратегическим оружием.

Аналитики называют это доктриной эскалации с целью деэскалации. И наконец, Пентагону необходимо разрабатывать аналогичные системы вооружений, чтобы поддерживать баланс сдерживания. В первую очередь это касается гиперзвуковых крылатых ракет с ядерным зарядом, поскольку в этой области Россия нас обгоняет.

Еще одной неожиданной особенностью путинской презентации стала резкая и язвительная враждебность, даже если сравнивать ее с предыдущими агрессивными выступлениями президента. Поскольку он, по всей видимости, останется пожизненным российским лидером, мы должны уделить серьезное внимание такой острой враждебности в его речи.

Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь президент США в новейшей истории нашей страны, включая даже нынешнего, показывал на большом экране ядерные атаки на Россию. Это наглядно свидетельствует о том, что Путину очень хочется уважительного отношения к своей персоне. Такие люди со временем становятся чрезвычайно опасны, особенно если у них в колоде мало козырей.

А проблем у Путина — множество. Это и глубокий демографический кризис (о нем Путин тоже упоминал в своей речи), и серьезные экологические проблемы, и трудности в экономике, основой которой стали углеводороды, и отсутствие надежных союзников. Во многом нам следует больше опасаться слабости России, нежели ее силы.

США лучше всего вести себя с Россией просто и по-деловому. Нам надо противостоять ей там, где это необходимо (Украина, Сирия, кибервторжения), но сотрудничать там, где это возможно. Мы можем сотрудничать по таким вопросам, как борьба с наркотиками, с пиратством, Афганистан, Арктика и в других областях, где у нас имеются взаимные интересы. Кроме того, существует дипломатия «второго трека», включающая контакты между научными институтами, аналитическими центрами, лабораториями и коммерческими предприятиями.

Мы пока не вступили обеими ногами в новую холодную войну, но она уже маячит на горизонте. Наибольшую тревогу вызывает то, что в Сирии американские и российские войска воюют в непосредственной близости друг от друга, и мы видим, как наши самолеты и корабли маневрируют на опасном расстоянии друг от друга в Черном и Балтийском морях.

Одной серьезной тактической ошибки достаточно, чтобы возникла вполне реальная опасность. Руководство двух стран должно сделать глубокий вдох, остановиться и заставить своих подчиненных сделать то же самое. И здесь не помогут никакие видеопрезентации с атакующими США ядерными ракетами и торпедами.

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