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опубликовано редакцией на Переводике 11.03.18 04:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Силы генерала Сухейля аль-Хасана под командованием российских офицеров продвигаются в Восточной Гуте


10/03/2018


    Rif Dimashq Province – Сирийская обсерватория  по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights  - SOHR) мониторит продолжающиеся военные действия и атаки сил режима  по направлению к военно-транспортной базе. Силам режима, в рамках продолжающегося наступления  удалось продвинуться в этом направлении и достичь связанной со столицей ВТБ. Это позволило  им блокировать дорогу между северным районом Восточной Гуты, который включает в себя города Douma  и Harasta и южной частью Гуты. Силам режима также удалось продвинуться далеко на земли лежащие между Douma и Harasta, что  позволило им вклиниться между городами и отделить их друг от друга, остальная территория взята войсками режима под огневой  контроль. Таким образом, силы режима изолировали Douma и Harasta друг от друга и в то же время изолировали их от Восточной Гуты.

SOHR  наблюдала  интенсивные  воздушные удары  и артобстрелы сопровождавшие  продолжающиеся тяжелые бои Jaysh Al-Islam  против сил режима и лояльных им ополченцами сирийских и не  сирийских национальностей во главе с Сухелем аль-Хасаном находящихся  под командованием российских офицеров и советников. Воздушные удары  и артобстрелы привели к многочисленным потерям с обеих сторон. В течение 2 недель военных действий, засвидетельствованных в Восточной Гуте Дамаска, начиная с  атаки сил режима во главе с российскими офицерами и советниками 25-го февраля 2018 г., SOHR зарегистрировала гибель, по меньшей мере, 146 представителей сил режима,  включая офицеров и, по меньшей мере, 118 бойцов Jaysh Al-Islam и исламских фракций повстанцев, действующих в Восточной Гуте, включая рядовых бойцов и полевых командиров.

 SOHR  также отмечает,  что силы режима не  смогли взять под контроль  ни город Madyara, который является последним городом, отделяющим их  от соединения с их союзниками, ни военно-транспортную базу, связанную  со столицей страны, Дамаском, хотя силы режима достигли окраин города 72 часа назад.   Последние 48 часов, SOHR наблюдал контратаки проводившиеся Корпусом Al-Rahman и фракциями Восточной Гуты  с целью выдавить силы режима далеко за город и увеличить расстояние между ними и ВТБ.


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теги: Сирия  
   
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