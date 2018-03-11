Силы генерала Сухейля аль-Хасана под командованием российских офицеров продвигаются в Восточной Гуте



10/03/2018







Rif Dimashq Province – Сирийская обсерватория по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights - SOHR) мониторит продолжающиеся военные действия и атаки сил режима по направлению к военно-транспортной базе. Силам режима, в рамках продолжающегося наступления удалось продвинуться в этом направлении и достичь связанной со столицей ВТБ. Это позволило им блокировать дорогу между северным районом Восточной Гуты, который включает в себя города Douma и Harasta и южной частью Гуты. Силам режима также удалось продвинуться далеко на земли лежащие между Douma и Harasta, что позволило им вклиниться между городами и отделить их друг от друга, остальная территория взята войсками режима под огневой контроль. Таким образом, силы режима изолировали Douma и Harasta друг от друга и в то же время изолировали их от Восточной Гуты.

SOHR наблюдала интенсивные воздушные удары и артобстрелы сопровождавшие продолжающиеся тяжелые бои Jaysh Al-Islam против сил режима и лояльных им ополченцами сирийских и не сирийских национальностей во главе с Сухелем аль-Хасаном находящихся под командованием российских офицеров и советников. Воздушные удары и артобстрелы привели к многочисленным потерям с обеих сторон. В течение 2 недель военных действий, засвидетельствованных в Восточной Гуте Дамаска, начиная с атаки сил режима во главе с российскими офицерами и советниками 25-го февраля 2018 г., SOHR зарегистрировала гибель, по меньшей мере, 146 представителей сил режима, включая офицеров и, по меньшей мере, 118 бойцов Jaysh Al-Islam и исламских фракций повстанцев, действующих в Восточной Гуте, включая рядовых бойцов и полевых командиров.

SOHR также отмечает, что силы режима не смогли взять под контроль ни город Madyara, который является последним городом, отделяющим их от соединения с их союзниками, ни военно-транспортную базу, связанную со столицей страны, Дамаском, хотя силы режима достигли окраин города 72 часа назад. Последние 48 часов, SOHR наблюдал контратаки проводившиеся Корпусом Al-Rahman и фракциями Восточной Гуты с целью выдавить силы режима далеко за город и увеличить расстояние между ними и ВТБ.

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