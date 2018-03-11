Эт-Танф: Соединенные Штаты предупредили Россию, Сирию и Иран, что они встретят жесткий отпор если попытаются атаковать позиции американских сил в восточной Сирии

Как часть новой операции против поддерживаемых Соединенными Штатами сил, в центральной Сирии развернуты крупные силы усиления сирийской армии

By Andrew Illingworth 10/03/2018





BEIRUT, LEBANON (2:50 A.M.) – Сирийская армия и союзные ей военизированные группы развернули в пустынной части центральной Сирии мощные силы усиления. Это является частью новой операции, направленной на противостояние поддерживаемым Соединёнными Штатами силам.

Согласно связанным с вооруженными силами источникам, сирийская армия должна установить 80-километровую буферную зону вокруг города-оазиса Al-Qarayatyn , чтобы отслеживать и предотвращать передвижения поддерживаемых США ополченцев, и террористов Исламского государства (которые теперь, в глазах в глазах Москвы и Дамаска, являются одним и тем же) между At-Tanf и регионами восточного Qalamoun.

Как упомянуто в предыдущем отчете, в Al-Qarayatyn должен быть расположен главный штаб командования сирийской армейской операции по ограничению передвижений поддерживаемых США сил и ИГИЛ в провинциях Homs и Rif Dimashq (Дамаск).

В настоящее время поддерживаемые США и проамериканские ополченцы присутствуют в районах At-Tanf и восточнее горной гряды Qalamoun; последние шесть месяцев также показали, что небольшие группы боевиков Исламского государства также (как ни удивительно) действуют в районах между этими двумя регионами.

Москва убеждена, что США и его “умеренные” марионетки охотно предоставляют убежище террористам ИГИЛ повсюду в областях в центральной и восточной Сирии, которые находятся под их контролем.

Сирийская армия воюет с ИГИЛ на территориях вблизи At-Tanf, контролируемых поддерживаемыми Соединенными Штатами силами

By Andrew Illingworth 10/03/2018





BEIRUT, LEBANON (3:47 A.M.) – Сирийская армия обнаружила и атаковала подразделения сил ИГИЛ в так называемой “зоне безопасности” At-Tanf, контролируемой поддерживаемыми США силами на юге страны.

Согласно источнику в сирийской армии, в пятницу, правительственные войска предприняли движение, чтобы захватить стратегическую область Bi’ir Atshan в окрестностях города At-Tanf. Это было частью новой операции, нацеленной на ограничение передвижений поддерживаемых США сил в провинциях Homs и Rif Dimashq (Дамаск).

Сирийская армия ожидала найти эту местность безлюдной и намеревалась развернуть свои посты по всему региону.

На деле же сирийские армейские подразделения, в районе Bi’ir Atshan, столкнулись с террористами ИГИЛ и успели вступить с ними в короткий бой, прежде чем боевики-джихадисты отошли к иракской границе.

Сирийские силы не могли преследовать террористов по направлению к городу At-Tanf из опасения того, что из-за дальнейшего продвижения в контролируемый США район, их будет бомбить американская авиация (как это происходило уже не раз).

Bi’ir Atshan расположен в 55-километровой буферной зоне американских вооруженных сил в южной Сирии. Учитывая что боевики ИГИЛ передвигались на пикапах, трудно предполагать, что американское воздушное наблюдение не знало об их присутствии.

После этого, сирийская армия начала устанавливать свои посты и разворачивать позиции повсюду по району Bi’ir Atshan.

















Израиль

По сообщениям, против удерживаемого Соединенными Штатами города At-Tanf развернуты “мощные” сирийские силы

Mar 10, 2018 @ 10:29

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Военные источники DEBKAFILE сомневаются, что в распоряжении у Сирии есть “мощные” силы для вытеснения американских морских пехотинцев из At-Tanf, просто потому что армия занята борьбой за контролируемую мятежниками Восточную Гуту в пригороде Дамаска. Сирийцы видят свой шанс оттеснить американские позиции на восток в свете ухода курдских ополченцев YPG, которые покинули свои совместные с американскими морскими пехотинцами посты, чтобы помочь своим соотечественникам отразить турецкое вторжение в Afrin. США предостерегли Россию, Сирию и Иран, что они встретят жесткий отпор если попытаются атаковать позиции американских сил в восточной Сирии













Иран

Соединенные Штаты направили на базу в At-Tanf, в южной Сирии, две сотни солдат





TEHRAN (FNA)-В субботу, информационное агентство сообщило что, в рамках незаконного присутствия в пораженной войной стране, американская армия направила сотни новых военных на базу At-Tanf, расположенную на юго-востоке провинции Хомс, на границе с Иорданией.

Арабоязычное агентство TRT, со ссылкой на местные источники на границе Сирии с Иорданией, сообщило что, на прошлой неделе, США направили дополнительно 200 военнослужащих на базу At-Tanf.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил недавно, что США планировали создать в северной Сирии 20 военных баз и послать большой объем оружия и боеприпасов, на 5000 грузовиках и 2000 транспортных самолетах, в регион.

Заместитель российского министра обороны Александр Фомин заявил на прошлой неделе, что американские силы специальных операций и другие воинские части способствовали созданию зоны безопасности для террористов в At-Tanf, в Сирии.

Говоря с российской телесетью Россия-24, Фомин предположил, что Вашингтон использовал зону, которую он контролирует в западной Сирии как укрытие для террористов.

"Мы обеспокоены ситуацией в 55-километровой [34-мильной] зоне безопасности около поселения At-Tanf. Она расположена в Западной Сирии, на границе с Ираком, где было создано убежище для террористов и где они перевооружаются и готовятся к последующим вылазкам" указал он.

Фомин утверждал, что все это делается "под руководством сил специальных операций и других инстанций Соединенных Штатов".

Кроме того, он упомянул текущий гуманитарный кризис в лагере беженцев Rukban на окраине At-Tanf.

Он приписал эту катастрофическую гуманитарную ситуацию нежеланию американских вооруженных сил позволить гуманитарным конвоям входить в Rukban.

ВОЙНА и МИР. Россия





Для лучшего понимания обстановки: отрывок из статьи Эт-Танф против иорданского короля опубликованной порталом Война и Мир

Иордания – это небольшое государство на стыке границ Сирии, Ирака, Саудовской Аравии и Израиля. Его история не насчитывает и ста лет, при этом тесно связана с историей правящей здесь Хашимитской династии.

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Благодаря достаточно эффективной работе органов правопорядка и спецслужб королевства, противникам действующей власти в Иордании тяжело создать разветвленную сеть вооруженной оппозиции, которая была бы способна в короткие сроки дестабилизировать обстановку. Помощь, однако, может быть оказана из лагеря "Эт-Танф", на сирийской стороне иорданской границы*, где под защитой американской авиации в 55-километровой по радиусу зоне так называемой деконфликтации находятся не только десятки тысяч сирийских беженцев, но и тысячи боевиков ушедших сюда из различных районов Сирии оппозиционных группировок.

Власти Иордании лишили эти формирования доходов от контрабанды, закрыв им в районе Эт-Танфа границу. Ответом стали вылазки игиловцев, совершивших в течение года в Иордании несколько терактов, за причастность к которым в минувшем ноябре в Аммане было осуждено 15 человек выходцев из расположенного в районе Эт-Танф лагеря беженцев "Эр-Рукбан".

Власти королевства давно уже стремятся решить возникшую перед ними с подачи Соединенных Штатов проблему Эт-Танфа и Эр-Рукбана. В свое время Иордания предоставила свои базы для подготовки инструкторами из США и других стран НАТО боевиков сирийской оппозиции в рамках программы, по условиям которой эти отряды были обязаны охранять границы Иордании от проникновения ИГИЛ со стороны Сирийской пустыни. Как только на иорданскую границу вернулась сирийская армия, руководство страны прекратило поддержку активных противников Дамаска, сохранив связи лишь с рядом племенных формирований на востоке провинции Деръа, которые не обладают тяжелыми вооружениями и не замешаны в борьбе против правительственных войск, по отношению к которым они держат нейтралитет.

Посредниками между подобными группами и иорданскими властями на данный момент выступают несколько кланов смешанного сирийско-иорданского происхождения, у которых в Иордании значительные бизнес-интересы. Именно эти круги способствовали участию оппозиционных формирований юга Сирии в Астанинских переговорах и попытались решить проблему Эт-Танфа в рамках этого процесса. Было выдвинуто предложение о создании новых зон деэскалации в Восточном Каламуне и в Сирийской пустыне, о формировании под Пальмирой на востоке провинции Хомс находящего под международной защитой центра для перемещенных лиц с последующей ликвидацией лагеря "Эр-Рукбан". Эти решения в принципе не противоречили интересам Иордании по стабилизации обстановки на своей границе, но подразумевали вывод тысяч вооруженных боевиков вглубь Сирии, в том числе в непосредственную близость к Дамаску. Поэтому Россия и Сирия отказались от подобных предложений.

Тогда, по имеющейся информации, иорданский король принял решение пойти на закрытые переговоры с Дамаском без посредников, под гарантии России. Главная цель – восстановить суверенитет обеих стран по обе стороны совместной границы, ликвидировать угрозу террористических атак и проникновения криминальных элементов из района Эт-Танф и в целом с юга Сирии, возобновить имеющий важнейшее значение для иорданской экономики транзит грузов через сирийские погранпереходы.

Это предопределило позицию антисирийского альянса в отношении действующего иорданского короля. Разрозненные группировки в Эт-Танфе получили задачу превратиться в армию.

В настоящее время на территории лагеря Эр-Рукбан создана видимость существования самоуправления и политического представительства в лице партии "Хизб Ар-Раи", созданной десятью медиа-активистами сирийской оппозиции месяц назад, но уже получившей при помощи боевиков поддержку почти всех племенных комитетов на территории лагеря.

Это дает возможность принимать гуманитарные конвои ООН и ЕС, получить статус международно признанного лагеря, а американцам дает обоснование сохранять свое присутствие для защиты этого образования.

При этом, как сообщают издания сирийской оппозиции, формирования боевиков на территории Эт-Танфа создали объединенный оперативный штаб. В "Эр-Рукбане" введены комендантский час и пропускной режим, лагерь обнесен проволочными заграждениями, в нем проведена регистрация оружия и автомобильной техники, составлены списки тех, кого можно считать военным и, соответственно, мобилизовать. Возвращение на подконтрольные правительству территории возможно только при внесении в казну боевиков значительной денежной суммы, которая у большинства обитателей "Эр-Рукбана" попросту отсутствует. За подозрение в связях с сирийскими властями либо иорданскими спецслужбами людей арестовывают и сажают в специально созданную тюрьму. Либо просто убивают за периметром лагерного забора и зарывают в песок.

Понятно, что получение международного статуса под защитой Пентагона позволит боевикам в Эт-Танфе какое-то время поддерживать свое существование под прикрытием массы беженцев. Однако долго так существовать тысячи вооруженных людей смогут вряд ли. Рассчитывать на свержение сирийского правительства в свете закрепления в Сирии российского военного присутствия эти парни больше не могут. Какие-то перспективы у них могут быть при условии выхода на территорию Иордании, но сейчас действующая там власть им такую возможность блокирует.

Поэтому тысячи боевиков в Эт-Танфе действительно могли бы выступить спусковым крючком дестабилизации обстановки в Хашимитском королевстве – если бы представился шанс.

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Источник: В.Петренко

Примечание: Эт-Танф находится на сирийско-иракской границе, иорданская граница проходит в 50 км от него

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