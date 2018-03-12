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дата публикации 12.03.18 02:10
скаут: Игорь Львович;
   
 

Арабский бандитский клан объявил охоту на немецкого полицейского



Представители влиятельного преступного клана Германии объявили охоту на немецкого полицейского, застрелившего одного из членов группировки во время спецоперации силовиков, сообщает Germania.one.

Неделю назад во время ночного рейда в закусочной Döner в Нойбранденбурге (Берлин) был застрелен член большой арабской семьи. Правоохранители застали троих мужчин врасплох, и когда один из них напал на стражей порядка, один из полицейских застрелил его. Двое других подозреваемых находятся под стражей.

Все трое – граждане Германии с миграционным прошлым, члены клана Мири, основанного ливанской семьей. В составе преступного синдиката находятся 8 тысяч человек по всей Германии. Деятельность клана сводится к грабежам, отмыванием денег и незаконному обороту наркотиков.

Спустя сутки после инцидента несколько человек дважды посетили полицейский участок в Нойбранденбурге, и требовали предоставить им информацию о погибшем и задержанных подозреваемых. Последний такой визит закончился потасовкой с полицейскими и принудительным выдворением из участка.

Позже в социальных сетях некий Ахмад Мири опубликовал фото погибшего араба с подписью: «Покойся с миром, брат Бекир, пусть Аллах проведет тебя в рай». Как стало известно, Ахмад Мири считается одним из лидеров клана, и ранее уже отбывал длительное тюремное заключение за незаконный оборот наркотиков.

Сам полицейский, который произвел смертельный выстрел, в настоящее время находится под защитой полиции, поскольку другие представители преступного клана объявили охоту на него. В соцсетях уже появились прямые угрозы в его адрес и предупреждения о неминуемой мести.

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теги: Германия  
   
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