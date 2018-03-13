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опубликовано редакцией на Переводике 13.03.18 10:38
скаут: vikisav; переводчик vikisav;
 
 

Троянский пони Брексита



Генерал де Голль - убежденный сторонник объединения стран континентальной Европы, был столь же убежденным, категоричным противником вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество, этот прообраз  современного Евросоюза. Де Голль, прекрасно понимая атлантические основы островной экономики и политики, именовал Британию не иначе, как "троянским конем" США в Европе. На пресс-конференции 1963 года он прямо заявил, что "Включение Великобритании в ЕС приведет к образованию колоссального трансатлантического блока под американским контролем и влиянием".

Что же, Европе удалось предотвратить этот, вполне реалистичный сценарий. Не сумевшему втянуть ЕС под руку главного "глобализатора" британскому коню пришлось выползать из брюссельской конюшни, обдавая ее пометом, и стремясь при этом прихватить клок сена побольше.  Любопытно, что в этом пакостном деле наглому британскому коню оказывает посильную помощь маленький ирландский пони. Тесное партнерство Британии и ЕС после Brexit в интересах Ирландии, сказал веселый индо-ирланский гей, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в Европарламенте. "Это в интересах населения Великобритании, а также самого Евросоюза. Мы должны заключить новое партнерство и соглашение с Великобританией", — заявил Варадкар, - "Наверное, возможен таможенный союз между ЕС и Соединенным Королевством".

Гибкость позвоночника у Лео просто поразительная. И чертовски короткая память. Он ведь абсолютно забыл, что когда после экономического кризиса 2008 - 2009 годов Ирландия находилась в глубочайшей финансово-экономической заднице, то помог ей вовсе не Лондон, а льготный, исчисляемый десятками миллионов евро кредит от коллег по Евросоюзу.  Благодаря чему в 2010 году, удалось снизить темпы падения экономических показателей Ирландии.

Остается надеяться, что Брюссель не поддастся на эти трюки. Во всяком случае, еврокомиссар по экономическим вопросам Пьер Московиси заявил: "Система наших предложений будет основана на принципах. Один из этих принципов очень прост: если уходишь - уходи, а если остаешься - оставайся. Нельзя уйти и остаться одновременно".

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теги: ЕС, Кризис, Финансовый кризис  
   
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