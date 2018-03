архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.03.18 17:40 скаут: Lilu ; переводчик Lilu "The Washington Post",

"The military keeps encountering UFOs. Why doesn’t the Pentagon care?" США - 09 марта 2018 г. Военные продолжают сталкиваться с НЛО. Почему это не интересует Пентагон? Мы понятия не имеем, что стоит за этими загадочными случаями, потому что мы не вникаем в это. Кристофер Меллон В декабре Министерство обороны рассекретило две видеозаписи, документально зафиксировавшие неожиданные встречи истребителей F-18 ВМС США с неопознанным воздушным летательным аппаратом. На первом видео запечатлено множество пилотов, наблюдающих и обсуждающих странный, нависающий яйцеобразный аппарат, видимо, один из "парка" таких объектов, согласно аудиозаписи из кабины пилота. На втором видео показан сходный случай с участием F-18, прикрепленного к авианосной ударной группе "Нимиц", в 2004 году. Эти видеозаписи, наряду с наблюдениями пилотов и операторов РЛС, по-видимому, являются свидетельствами существования воздушного летательного аппарата, намного превосходящего все, чем располагают Соединенные Штаты или их союзники. Чиновники МО, которые анализируют соответствующие разведданные, подтверждают более дюжины таких случаев у одного только Восточного побережья с 2015 года. В другом недавнем случае ВВС направили истребители F-15 в октябре прошлого года в неудачной попытке перехватить неопознанное высокоскоростное воздушное судно, делающее витки над Тихоокеанским Северо-Западом. Третья видеозапись, обнародованная Академией наук и искусств "К звездам", частной медийной научно-исследовательской компанией, консультантом которой я являюсь, раскрывает ранее державшееся в тайне обнаружение военно-морскими силами, которое произошло недалеко от Восточного побережья в 2015 году. Военный самолет F/A-18 Super Hornet сделал эту инфракрасную видеозапись с расстояния в несколько миль неопознанного летающего объекта, двигавшегося на высокой скорости. Министерство обороны удалило дату и место съемки перед тем, как разрешить демонстрацию видео (для Академии наук и искусств "К звездам"). Возможно ли, что Америку технологически опередили Россия или Китай? Или же, как задавались вопросом многие люди после перой публикации видео в "Нью-Йорк Таймс" в декабре, эти видео могут являться свидетельством инопланетной цивилизации? К сожалению, мы не знаем, потому что мы не ищем ответов на это. Я работал заместителем помощника министра обороны по разведке в администрациях Клинтона и Джорджа У. Буша и директором по персоналу сенатского комитета по разведке, и я знаю на основе многочисленных дискуссий с чиновниками Пентагона в последние два года, что военные департаменты и агентства считают эти случаи единичными событиями, а не частью картины, требующей серьезного внимания и изучения. Один мой коллега из Академии "К звездам", Луис Элайзондо, руководил раньше разведывательной программой Пентагона, которая изучала свидетельства об "аномальном" летательном аппарате, но он уволился прошлой осенью в знак протеста против отсутствия внимания правительства к растущему числу опытных данных. Тем временем сообщения от различных служб и агентств продолжают по большей части игнорироваться и оставаться без оценки внутри их соответствующих бюрократических вертикалей. В Пентагонее существует процесса для сведения воедино всех наблюдений, сделанных военными. Текущий подход - это все равно что проводить армией поиски подлодки без военно-морских сил. Это также напоминает антитеррористические усилия ЦРУ и ФБР в период перед 11 сентября 2001 года, когда у каждого была информация об угонщиках, о которой они никому не рассказывали. В данном случае правда может оказаться в конечном итоге неопасной, но зачем оставлять это на волю случая? (Представитель Пентагона не ответил на запросы "Вашингтон Пост" о комментариях, но в декабре военные подтвердили существование программы по изучению НЛО и заявили, что они прекратили финансирование этих исследований в 2012 году). Военнослужащие, которые сталкиваются с этими необыкновенными явлениями, рассказывают удивительные истории. Например, в течение двух недель в ноябре 2004 года военный корабль США "Принстон", крейсер с управляемым ракетным оружием и новейшей корабельной радиолокационной станцией, неоднократно обнаруживал неопознанное воздушное судно, действовавшее рядом с авианосной ударной группой "Нимиц", которую он охранял недалеко от побережья Сан-Диего. В некоторых случаях, согласно докладам о происшествиях и беседам с военнослужащими, эти аппараты снижались с высоты более 60000 футов (более 18000 м) со сверхзвуковой скоростью, затем неожиданно останавливались и зависали всего в 50 футах (чуть более 15 м) над океаном. У Соединенных Штатов нет ничего, способного выполнять такие трюки. По крайней мере дважды истребители F-18 направлялись для перехвата этих аппаратов и им удалось подтвердить их местоположение, внешний вид и летные характеристики. Примечательно, что эти контакты происходили среди бела дня и их отслеживали независимо друг от друга радары на борту многих кораблей и самолетов. Согласно летчикам ВМС, с которыми я подробно беседовал, эти аппараты были приблизительно 45 футов (около 14 м) в длину и белого цвета. В то же время эти загадочные аппараты легко обходили и уносились от американских фронтовых истребителей без какой-либо видимой силовой установки.

Из моей работы с Академией "К звездам", которая стремится привлекать частные средства для изучения таких происшествий, как контакт "Нимица" в 2004 году, я знаю, что они продолжают происходить, потому что к нам обращаются военнослужащие, обеспокоенные по поводу национальной безопасности и раздраженные тем, как Министерство обороны обходится с такими докладами. Я также знаком с этими свидетельствами как бывший чиновник Пентагона по разведке и консультант, который начал исследовать этот вопрос после того, как случай с "Нимицем" был доведен до моего сведения. Я несколько раз встречался с высокопоставленными чиновниками Пентагона и, как минимум, один из них вернулся к этому вопросу и получил информационные справки, подтверждающие такие инциденты, как в случае с "Нимицем". Но никто не хочет быть "парнем, занимающимся инопланетянами" в бюрократии нацбезопасности; никто не хочет быть осмеянным или оставленным не у дел из-за акцентирования внимания на этом вопросе. И это верно как в отношении нижестоящего, так и вышестоящего командования, и это является серьезным и повторяющимся препятствием для развития. Если происхождение этих летательных аппаратов является загадкой, то такой же загадкой является и паралич правительства США перед лицом этих свидетельств. Шестьдесят лет назад, когда Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник, американцы содрогнулись при мысли, что их превзошел в технологическом плане опасный соперник, и фурор в связи со "спутником" привел в конечном итоге к космической гонке. Американцы отреагировали на это энергичным образом, и чуть более десятилетия спустя Нил Армстронг ступил на Луну. Если эти летательные аппараты означают, что Россия, Китай или какое-то другое государство скрывает поразительный технологический прорыв, чтобы без лишнего шума увеличить разрыв, то нам, конечно, нужно поступить так же, как мы сделали это тогда. Возможно, недавние хвастливые утверждения российского президента Владимира Путина насчет прорывов с энергетической установкой не являются чистым бахвальством. Или же, если эти летательные аппараты совсем не с Земли, то тогда необходимость понять, что это такое, является даже еще более неотложной. В последнее время освещение средствами массовой информации вопроса неопознанных летательных аппаратов сконцентрировалось на утративших силу ассигнованиях конгресса в 22 миллиона долларов на Bigelow Aerospace, подрядчика со связями с бывшим лидером демократов в сенате Гарри Ридом (штат Невада). Эти деньги финансировали в основном исследования и анализ посредством этого подрядчика, без участия ВВС, Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) или других ключевых военных организаций. Однако реальной проблемой является не давно закончившиеся выделенные деньги, какими бы полезными они ни были, а многочисленные недавние случаи с участием военных и нарушения воздушного пространства США. Самое время отставить в сторону табу в отношении "НЛО" и послушать вместо этого наших пилотов и операторов РЛС. При ежегодном бюджете на разведку приблизительно в 50 миллиардов долларов деньги не являются проблемой. Существующих средств легко хватит на то, что потребуется для изучения этих происшествий. Но нам не хватает, прежде всего, признания, что этот вопрос оправдывает серьезный сбор и анализ данных. Чтобы продвинуться вперед, эта задача должна быть поручена чиновнику со значительным влиянием, чтобы добиться сотрудничества со стороны разрозненных и часто неуживчивых бюрократий нацбезопасности. По-настоящему серьезные усилия включали бы, помимо прочего, аналитиков, способных анализировать инфракрасные данные спутников, базы данных радаров NORAD и доклады радиотехнической и агентурной разведки. Конгресс должен затребовать исследование на основе всех источников от министра обороны, содействуя при этом исследованиям в области новых видов силовых установок, которые могут объяснить, как эти аппараты достигают такой необычайной мощности и маневренности. Как и в случае со "спутником", возможные последствия для национальной безопасности являются тревожными, но научные возможности - захватывающими. Кто знает, каких угроз мы сможем избежать или какие возможности мы сможем открыть, если отследим эти факты? Мы не можем позволить себе отвести взгляд, учитывая риск стратегической внезапности. Будущее принадлежит не только физически храбрым, но и интеллектуально гибким. Кристофер Меллон работал заместителем помощника министра обороны по разведке в администрациях Клинтона и Джорджа У. Буша. Он является инвестором в сфере прямых инвестиций и консультантом Академии наук и искусств "К звездам".