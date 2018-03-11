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опубликовано редакцией на Переводике 11.03.18 16:26
скаут: civilizaciokapcsolat;
 
 

Фицо, Орбан, Сорос

Орбан заступился за Фицо: "Дьёрдь Шорош (Джордж Сорос) и его сеть готовы сделать всё, чтобы свергнуть правительства, которые выступают против приёма мигрантов". В региональном масштабе (возможно, и не только в региональном) новость – в смысле, заявление венгерского премьера – очень и очень важная.

Не то, чтобы не столь важны и словацкие события. Стоит упомянуть и о них. Коротко: в ночь с 25 на 26 февраля на окраине Братиславы с огнестрельными ранами были найдены мёртвыми журналист Куцяк и его невеста. После этого в Словакии начались действия оппозиции, которые многие назвали “майданизацией обстановки”. 2 марта состоялись так называемые поминальные митинги, в которых в разных городах приняли участие от 500 до 3000 человек — в основном это студенты. Журналист работал на Сороса и расследовал связи представителей политических кругов Словакии с итальянскими мафиозными сетями.

И до этого были регулярными выступления студентов и школьников против коррупции (привет Навальному). А теперь и подавно выступления переросли в политические протесты “за порядочность в Словакии”. Численность протестующих, по оценкам организаторов, составила более 120 тысяч человек.

Оппозиционные партии выступают с заявлениями и дают пресс-конференции, где требуют уже не только отставки министра внутренних дел и директора полиции, но теперь уже и отставки правительства и досрочных выборов. Поддержку этим требованиям высказывает также президент Словакии. (Стоит напомнить, что президент Киска был выбран в своё время по шаблону, который напоминал позже избрание Макрона: все в дерьме, а вот смотрите – какая няшка появилась! Бывший премьер Словакии Ян Чарногурский отметил, что президент страны Андрей Киска встречался и с Джорджем Соросом в рамках посещения США в сентябре 2017 года).

Интересно другое: Фицо не занимал антироссийскую позицию и выступал против европейской политики миграции, и это должно было цивилизованный истеблишмент раздражать. При этом дела в экономике Словакии идут не так уж и плохо.

Что касается Орбана, то это ещё один объект соросовского (глобалистского, как и европейского истеблишмента) преследования: несколько лет назад он неожиданно обозначил попытки экономического сближения с Россией и заключил контракт с Росатомом. С тех пор четвёртый год не прекращаются протесты оппозиции, иногда уж один к одному смахивающие на типичный майдан в его внешне ненасильственном исполнении.

Но были совсем плохие периоды словацко-венгерских отношений: проблемы проживающих в Словакии венгров сопровождались перебранкой политиков и дипломатов по обе стороны границы. Ранее практика была такова, что венгерские правоконсерваторы всегда настраивали венгерскую общину против коалиции, которую возглавлял Фицо, это касалось и предвыборных кампаний.

И вот нынче Орбан в открытую осудил соросовские протесты в Словакии – т е стратегические интересы теперь для него – в том, чтобы иметь какой-то совместный фронт с соседями перед внешним давлением. Важное изменение. Подробнее процитирую часть его заявления:

"Меня не удивляет то, что происходит [в Словакии], я давно занимаюсь политикой, мне достаточно увидеть некоторые знаки. Я вижу руку Дьёрдя Шороша [Сороса] и его сети в словацких событиях. Ни минуты не сомневаюсь, что эта сеть сделает всё, чтобы свергнуть правительства, сопротивляющиеся политике миграции...

...словаки и венгры за прошедшие годы выстроили стратегическое партнёрство, и это идёт на пользу как словакам, так и венграм. Это хорошо и это необходимо продолжать, а значит, нам нужна стабильная Словакия".

Кстати, этим венгерский премьер поставил на место главу словацкой венгерской партии, который чуть ранее назвал словацкое правительство обанкротившимся и присоединился к оппозиции, требующей внеочередных выборов.

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