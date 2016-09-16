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опубликовано редакцией на Переводике 13.09.16 11:52
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Пенс: США должны сотрудничать с РФ, но не в ущерб своим интересам


Соединенные Штаты Америки должны сотрудничать с Российской Федерацией лишь в том случае, если это позволяет удовлетворить растущим запросам американского правительства. Такую модель будущей внешней политики США объяснил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Майкл Пенс .   Во время интервью для CNN американский политик пояснил, что его взгляды полностью совпадают с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом касательно взаимоотношений с Россией. Однако, по его словам, не стоит путать поддержку самого Путина и продвижение интересов США. Майкл Пенс пояснил, что Дональд Трамп в первую очередь говорит о развитие отношений с Россией на примере взаимодействия в Сирии. Достижения соглашения о прекращении огня является идеальным примером того, как стоит находить конструктивные решения в противоречивых ситуациях.   Помимо прочего кандидат в вице-президенты пояснил, что говоря о сильных сторонах главы Российской Федерации и называя его лидером на международной арене, кандидат от Республиканской партии не ставил Путина в качестве примера всему мировому сообществу, а, наоборот, обвинял действующую власть Штатов в бессилии перед Владимиром Путиным.    В последнее время большинство американских политиков отмечают, что Россия – это очень сильное государство, со своей программой и курсом развития, с которым необходимо сотрудничать. Однако, в тоже время, правительство стремиться придерживать политики «двойных стандартов».  Примером является достигнутое соглашение в Сирии. Подконтрольные оппозиционные группировки продолжают нарушать режим прекращения огня для того, чтобы сместить действующего президента Башара Асада, о чем правительство Соединенных Штатов Америки издавна мечтают.  Несмотря на совместную борьбу с мировым терроризмом, американское правительство продолжает демонстрировать без надобности силу и мощь, поддерживая повстанцев, вместо того, чтобы проводить антитеррористические операции.  Таким образом, двойственная позиция Штатов касательно взаимоотношений с Российской Федерацией просматривается во всех сферах международного сотрудничества.    

статью прочитали: 381 человек

Комментарии 
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ZZToP, 15.09.2016 09:32:03
Запросы у американского правительства такие, что ого-го. Пусть их выполняют их марионетки.

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