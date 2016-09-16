Трудовая реформа во Франции: протест превратился в кровавую бойню





Во Франции не утихают споры, виной тому остается все та же, трудовая реформа, которая позволяет увеличивать продолжительность рабочего дня и упрощает процедуру увольнения работников. Многие называют данный законопроект «историческим регрессом» и призывают правительство отказаться от спорной реформы. Однако, как показало время, французские власти отступать от своей затеи не намерены, что лишь усугубляет ситуацию в стране.

Так, противники трудовой реформы вышли на акцию протеста во французской столице. Демонстрация вскоре переросла в столкновения с полицией. Сообщается о 12 пострадавших (8 из которых стражи порядка) и как минимум 15 задержанных.

Для обеспечения порядка были привлечены 1,2 тысячи полицейских и жандармов, однако это не остановило хулиганов. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.

В акции протеста, по данным СМИ, принимали участие от 78 до 170 тысяч противников реформы. По данным «Всеобщей конфедерации труда» (CGT) — крупнейшей профсоюзной организации страны — около 40 тысяч человек. Подсчеты полиции оказались скромнее — от 12,5 до 13,5 тысячи человек.

Вот он итог, недальновидной политики Франции. В стране и так напряженная обстановка в связи с недавними терактами в Париже и проблемами касающиеся миграционного кризиса, а тут еще и непопулярный законопроект, которые ущемляют права граждан. Ситуацию власти могут изменить лишь в том случае, если прислушаются к народу и найдут альтернативу данному законопроекту, иначе мирный митинг навсегда превратится в кровавую бойню…

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