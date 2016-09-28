Американские шавки продолжают тявкать на Россию

Сами бомбим - на других говорим - именно такой позиции придерживаются Соединенные Штаты, когда обвиняют Россию в причастности к обстрелу гумковоя ООН в Сирии. Ряд обвинений, которые постоянно выдвигают США в нашу сторону столь длинный, что легче сказать, в чем Россия невиновна.

Вашингтон считает вмешательство России в сирийский конфликт возмутительным — при том, что наша страна находится в регионе на законных основаниях, что нельзя сказать о Штатах. Разве у них имеется соответствующее разрешение сирийских властей и проч., чтобы находиться в суверенном государстве? Нет.

Понятно дело, что в Белом доме на какие-либо правила плевать хотели. Россия сегодня является главным геополитическим игроком на Ближнем Востоке, что Штаты прекрасно осознают и находятся от этого в бешенстве. Поэтому против нашей страны и выдвигается одно абсурдное обвинение за другим.

Как заявил накануне пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, Белый дом считает Россию ответственной за атаку на гуманитарную колонну в Сирии на прошлой неделе, даже если не она нанесла этот удар, так как это могли сделать сирийские военные.

«Работники, предоставляющие гуманитарную помощь, были жертвами военного удара в Сирии. Мы считаем, что за этот удар ответственна Россия, потому что этот удар либо был нанесен российскими вооруженными силами, либо сирийскими вооруженными силами, относительно которых Россия согласилась использовать свое влияние, чтобы ограничить их», - передает его слова РИА «Новости».





Никаких доказательств США, соответственно, не предоставляют. Заявление Эрнеста просто смехотворно, если учесть тот факт, что недавно американские военные «нечаянно» обстрелял сирийскую армию. Правильно ответил в МИД РФ, что громкие заявление из США призваны отвлечь внимание от ошибки американских военных. Все позонные выпады Вашингтона вызваны с его бессильной яростью и отчаянием перед Россией.

статью прочитали: 2 человек