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опубликовано редакцией на Переводике 19.10.16 20:54
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Новости России довольно оптимистичны

Положа руку на сердце, могу сказать, что новости России по–настоящему радуют. Пусть злопыхатели говорят об изоляции нашей страны и пугают экономическим кризисом, оказывается, не так страшен черт, как его малюют. Несмотря на все трудности, Россия сегодня добивается не плохих успехов, и это касается многих сфер деятельности. Чего только стоит программа "Десять шагов на пути к удобному городу", предложенная Минстроем. 
Очевидно, что внутренняя политика России направлена на то, чтобы жители всей нашей огромной страны не чувствовали себя ущемленными. В последнее время этому действительно уделяется повышенное внимание, мы это можем видить как минимум по количеству появившихся пандусов, дорожных знаков и т.д.
 
Да и зелени с лавочками заметно прибавилось. А разработанная программа развития касается всех без исключения, в том числе и городов с населением 1,1 тысячи.
Глупо отрицать, что городская среда в корне изменилась. Это касается не только внешнего облика, но и создания комфортных условий для горожан. Мы видим, что развитие городов происходит даже в отдаленных от Центра регионов, что, безусловно, сказывается на эмоциональном настроении россиян. Приятно, когда твоя страна о тебе заботится.

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теги: Путин, Россия  
   
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