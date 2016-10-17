Издание «Дождь» желает заставить россиян сомневаться
Сегодня на сайте «Дождя» появилась статья под заголовком «73% россиян поддержали бомбардировки Алеппо российскими войсками».
В этой новости с изначально «перекрученным» заголовком речь идет о новых данных, полученных в результате опроса россиян Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Несоответствие публикации «73% россиян поддержали бомбардировки Алеппо российскими войсками» состоит в том, что заголовок составлен, мягко говоря, некорректно. А говоря откровенно – заголовок лживый целиком и полностью.
То есть при опросе мнения респондентов ВЦИОМ вообще не ставился вопрос : поддерживаете ли вы бомбардировки Алеппо российскими войсками.
Редакция Дождя, исходя из личных соображений, самостоятельно придумала этот вопрос, как и 73% процента россиян якобы поддерживающих бомбардировки Алеппо российскими войсками.
Ну а Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставил следующие данные которые и были исковерканы «Дождем»:
Вопрос: Некоторые страны и политики подвергли жесткой критике действия российских военных в Сирии, особенно в городе Алеппо. Какое из утверждений в большей степени отражает Вашу точку зрения? (Закрытый вопрос, один ответ, %)
Наибольшее количество принявших участие в опросе, а именно — те самые 73%, о которых заявляют на страницах «Дождя» как о людях поддержавших бомбардировки, выбрали следующий вариант ответа: Критика является необоснованной – это лишь попытка ослабить нашу страну, оказать давление.
На каком основании издание решило обвинить российских граждан в кровожадности остается загадкой. Ведь не трудно понять, что опрос восприятия российскими гражданами иностранной КРИТИКИ в адрес РФ относительно действий в Сирии, абсолютно не означает одобрение или не одобрение бомбардировок Алеппо российскими войсками.
Однако остается вопрос к редакторам и журналистам неуважаемого издания «Дождь»:
До каких пор вы будете откровенным образом подозревать россиян в никудышных умственных способностях?
Рассчитывать на то, что человек, прочитав подобный обвинительный заголовок и ознакомившись с содержанием самой статьи, согласиться с адекватностью этого заголовка – это считать людей интеллектуально развитыми аж до уровня амёбы.
статью прочитали: 97 человек
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