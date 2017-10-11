New York Times: Россия использует гнев американцев, чтобы влиять на их политику

The New York Times проанализировала сотни публикаций в Facebook и пришла к выводу, что «российские агенты» используют злость, гнев и ложную информацию, которые распространяются самими американцами в социальных сетях, чтобы повлиять на американскую политику.

По словам аналитиков, стратегия России заключается не в том, чтобы создавать искусственное общественное мнение, а в попытке «культивировать» реальные политические движения, а также влиять на них, сообщает The New York Times.





«Видеоролики на YouTube, где полиция избивает людей на американских улицах; широко распространённый интернет-фейк про мужчин-мусульман в Мичигане, получающих пособие за нескольких жён; местная новость о дерзком ограблении двух ветеранов в морозную зимнюю ночь» — всё это было «записано, опубликовано и написано» американцами, и теперь это использует подпольная российская компания, которая распространяет пропаганду Кремля и которая, как сообщает The New York Times, является ключевым элементом «широкомасштабной российской программы» по вмешательству в президентские выборы 2016 года.

Американское издание проанализировало сотни таких публикаций и пришло к выводу, что «российские агенты» используют злость, гнев и ложную информацию, которые распространяются американцами при помощи социальных сетей, чтобы изменить американскую политику.

Российские сообщества в Facebook с такими названиями, как «Быть патриотом», «Защищённые границы» и «Чёрный активист», брали материалы из разных источников, иногда слегка редактируя их для максимального эффекта. Публикации этих сообществ обычно были написаны высокопарным языком с использованием фраз, которые редко встречаются в американском английском.

«Русские также платили Facebook за продвижение своих публикаций в лентах новостей американских пользователей сети, что помогало им определить, какой контент будет более широко распространяться и среди каких аудиторий», — отмечает The New York Times.

«Это культурное хакерство, — заявил директор исследований Центра цифровой журналистики Тоу Колумбийского университета Джонатан Элбрайт. — Они используют системы, которые уже были созданы этими платформами, с целью расширения своего участия. Они подкармливают гнев и делают это с лёгкостью, поскольку люди делятся гневом, эмоциями».

Все эти страницы были недавно заблокированы компанией Facebook, которая сейчас оценивает степень проникновения России в социальную сеть.

Российское сообщество в Facebook под названием «Объединённые мусульмане Америки» часто публиковало материалы о дискриминации, которой подвергаются мусульмане. Так, например, в июне 2016 года было опубликовано видео, где молодого человека, одетого в национальный арабский костюм, на Юнион-сквер в Нью-Йорке толкает и всячески унижает человек, притворяющийся хулиганом. Видео было снято для того, чтобы показать реакцию прохожих.

В конце ролика его автор Вакас Ша изобличает лицемерие Нью-Йорка, поскольку никто не вмешался, когда над человеком издевались. Видео, опубликованное на YouTube, стало «вирусным» и набрало более трёх миллионов просмотров. Затем ролик был опубликован в сообществе «Объединённые мусульмане Америки», где его посмотрели более 150 тыс. человек, без ссылки на YouTube.

Как пишет The New York Times, позже молодой человек попросил администратора сообщества добавить ссылку на оригинальное видео с YouTube. Вакас Ша считает, что его ролик был использован российскими аккаунтами для того, чтобы «посеять раздор в США», и, по его словам, он ничего не смог с этим поделать.

«Всегда будут люди, манипулирующие чем-то в своих интересах», — отметил он.

The New York Times также рассказывает о республиканском активисте и стороннике Трампа Лене Свонсоне, чья публикация в Facebook, в которой он набрасывается на Хиллари Клинтон и демократов, распространилась по российским аккаунтам.

В одном из интервью Свонсон заявил, что его не беспокоит тот факт, что он невольно стал «винтиком российской пропагандистской машины». «Знаете, мы тоже занимаемся этой ерундой, — отметил Свонсон. — Вы что думали — мы святые?»

Хотя законодатели обсуждают более жёсткое регулирование на таких площадках, как Facebook, случай с Россией, которая оставила после себя «след из цифровых хлебных крошек», показывает, насколько сложно будет очистить социальные сети от иностранного влияния, а также препятствовать тайным пропагандистским кампаниям России, Китая и других стран, считает американское издание.

«Вызовы, которые бросают фейковые новости и другой вредный контент, распространяющийся при помощи технологических платформ, являются серьёзными, — заявила пресс-секретарь LinkedIn Николь Леверих. — Мы активно следим за такими нарушениями условий обслуживания LinkedIn, как травля, поддельные профили и дезинформация».

Джон У. Келли, основатель нью-йоркской аналитической компании Graphika, заявил, что у России есть последовательная стратегия для разных платформ. Graphika отследила тысячи аккаунтов в социальных сетях, которые продвигают статьи и видеоролики о слитых WikiLeaks электронных письмах, а также конспирологические теории о сирийском химическом оружии.

По словам Келли, российские аккаунты вступают в контакт с настоящими группами в Facebook и пользователями Twitter — от белых националистов до сторонников Берни Сандерса — и пытаются их «радикализировать», а также «манипулировать» ими.

Российские аккаунты также часто продвигают сомнительные консервативные каналы на YouTube, увеличивая число их просмотров и доходы от рекламы.

По мнению Келли, стратегия России заключается не в том, чтобы создавать искусственное общественное мнение, а в том, чтобы «культивировать» реальные политические движения, а также влиять на них, сообщает The New York Times.

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