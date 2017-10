архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.10.17 15:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Telegraph”,

"Harvey Weinstein's wife leaves him for 'unforgivable actions' amid mounting sex scandal" Великобритания - 11 октября 2017 г. Жена Харви Вайнштейна ушла от него из-за "непростительных действий" на фоне усиливающегося секс-скандала Харви Вайнштейн и его жена и модный дизайнер Джорджина Чапман. Фото: Дэнни Молошок/Рейтер

Ник Аллен, Вашингтон, и Крис Грэхем Жена Харви Вайнштейна объявила, что ушла от него, назвав его поведение "непростительным", в условиях растущего числа утверждений о сексуальных домогательствах в отношении покрывшего себя позором киномагната. Британский модный дизайнер Джорджина Чапман сказала, что ее "сердце разрывается за всех женщин, перенесших ужасную боль", в то время как к растущему списку предполагаемых жертв Вайнштейна присоединились голливудские звезды Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Это происходит в момент, когда Вайнштейн, по сообщениям, вылетел в Европу на частном самолете, чтобы зарегистрироваться в центр реабилитации для лечения от сексуальной зависимости и "других проблем с поведением". 41-летняя г-жа Чапман нарушила молчание, заявив журналу "People", что она ушла от киномагната, за которого вышла замуж в 2007 году. После того, как Вайнштейн утверждал ранее, что его жена его поддерживает, она сделала заявление: "Мое сердце разрывается за всех женщин, перенесших ужасную боль из-за этих непростительных действий. Я решила уйти от моего мужа. Забота о моих маленьких детях является моим главным приоритетом, и я прошу средства массовой информации уважать частную жизнь в этот момент времени". Харви Вайнштейн и телезнаменитость Хайди Клум (сзади слева) и актриса Ума Турман (спереди слева) на вечеринке в 2014 году. Фото: Арайя Диаз/Getty Г-жа Чапман сделала это заявление в то время как 65-летний голливудский продюсер был обвинен в изнасиловании тремя другими женщинами в скандальном обличительном материале в журнале "Нью-Йоркер". Эти обвинения ознаменовали собой шокирующее нарастание скандала, охватившего Голливуд. И Пэлтроу, и Джоли рассказали о том, как продюсер, который сыграл важную роль в карьере Пэлтроу, делал им непристойные предложения в гостиничных номерах. В той же самой статье в "Нью-Йорк Таймс" пять других женщин открыто заявили о предполагаемых сексуальных преступлениях или домогательствах со стороны Вайнштейна. Он категорически отрицал эти утверждения и сказал, что все его сексуальные связи были по согласию. Вайнштейн также отрицал утверждения актрис Розанны Аркетт и Миры Сорвино, что он навредил их карьерам после того, как они отвергли его непрошенные приставания. Первоначально продюсер принес извинения за то, что причинил кому-то боль, на прошлой неделе и сказал, что он обратиться за лечением. Вечером во вторник Вайнштейн вылетел в Европу, чтобы начать лечение в реабилитационном центре от сексуальной зависимости и других проблем с поведением, сообщил сайт TMZ. "Он хочет вернуться со свежими, новыми идеями", процитировал слова источника веб-сайт, пишущий о знаменитостях. "Я была до смерти напугана": описывает встречу Пэлтроу Пэлтроу было 22 года, когда Вайнштейн взял ее на судьбоносную главную роль в экранизации "Эммы" Джейн Остин. Перед началом съемок ее попросили зайти в его номер "люкс" в гостинице Peninsula Beverly Hills для рабочей встречи, рассказала Пэлтроу газете "Нью-Йорк Таймс". Она сказала, что Вайнштейн затем попытался пригласить ее в его спальню для массажа. Актриса сказала "Нью-Йорк Таймс": "Я была девчонкой, меня взяли на работу, и я была до смерти напугана. Я думала, что он был моим дядюшкой Харви". Гвинет Пэлтроу с Харви Вайнштейном в вечер получения "Оскара" за лучшую женскую роль во "Влюбленном Шекспире". Она сказала, что она была "до смерти напугана" после того, как он попытался надавить на актрису, чтобы она согласилась на массаж. Фото: Моника Алмейда/"Нью-Йорк Таймс" Пэлтроу отказалась и рассказала об этом своему тогдашнему близкому другу Брэду Питту, который позднее открыто сказал Вайнштейну, чтобы тот никогда больше к ней не прикасался. Актриса сказала, что Вайнштейн накричал на нее за то, что она рассказала об этом Питту, и она думала, что ее уволят. "Она сказала: "Он кричал на меня очень долго. Это было безжалостно. От меня ожидалось, что я сохраню это в тайне". Она добавила: "Сейчас тот момент времени, когда нужно, чтобы женщины дали ясно понять, что с подобным покончено. Такое отношение к женщинам должно прекратиться прямо сейчас". У Джоли был "плохой опыт" Рассказ Пэлтроу был подхвачен Джоли, которая рассказала, что Вайнштейн приставал к ней с непристойными предложениями в гостиничном номере во время выхода фильма "Превратности любви" в конце 1990-х. Она ему отказала. Джоли рассказала "Нью-Йорк Таймс": "У меня был плохой опыт (общения) с Харви Вайнштейном в молодости, и в результате этого я решила никогда больше с ним не работать, и предупреждала других, когда они с ним работали. "Это поведение с женщинами в любой области, любой стране, неприемлемо". Анджелина Джоли сказала, что она предупреждала других актрис в отношении г-на Вайнштейна после того, как он приставал к ней с непристойными предложениями. Фото: Getty "Нью-Йоркер" также опубликовал аудиозапись разговора 2015 года между Вайнштейном и итальянской моделью, в котором можно слышать, как он, судя по всему, признается в сексуальном преступлении. Вайнштейн продвигал карьеры ряда голливудских звезд первой величины, и считал своими друзьями Клинтонов и Обаму. Хилари Клинтон заявила вчера вечером, что она "шокирована и в ужасе" от этих обвинений, это были ее первые высказывания после появления сообщений. Она заявила: "Поведение, описанное выступившими женщинами, является недопустимым. Их смелость и поддержка других очень важны, чтобы помочь положить конец такому поведению". Обама нарушил молчание в отношении скандала Барак Обама также нарушил свое молчание по поводу скандала, заявив, что он и его жена Мишель "испытывают отвращение в связи с недавними сообщениями". "Любой мужчина, поступающий низко и унижающий женщин таким образом, должен быть осужден и привлечен к ответственности, вне зависимости от его богатства и общественного положения. Киномагнат Харви Вайнштейн, слева, улыбается во время выступления первой леди Мишель Обамы в Восточной комнате в Белом доме. Фото: АР

"Мы должны воздать должное смелости женщин, выступивших, чтобы рассказать все эти причиняющие боль истории. И нам всем нужно создать культуру - включая посредством расширения прав и возможностей наших девушек и обучая наших юношей правилам приличия и уважению - чтобы мы могли сделать подобное поведение менее распространенным в будущем". На фоне утверждений, что поведение Вайнштейна является секретом полишинеля в Голливуде, Джордж Клуни, добившийся своего первого большого успеха в кино благодаря продюсеру, сказал: "Я никогда не видел подобного поведения - никогда. "Если вы спрашиваете, знал ли я, что кто-то, кто был весьма влиятельным, имел склонность приставать к молодым, красивым женщинам, то конечно". Джордж Клуни сказал, что он "понятия не имел" о масштабе обвинений против Вайнштейна. Фото: Getty Но он "не имел понятия", что "женщинам угрожали и увольняли их". Бен Аффлек, который также добился первого успеха благодаря Вайнштейну, сказал, что ему было "противно" читать об этих обвинениях. Колин Ферт, который сыграл главную роль в получившем "Оскар" и спродюсированном Вайнштейном фильме "Король говорит!", сказал, что он читал эти сообщения, чувствуя дурноту. "Он был влиятельным и пугающим человеком, чтобы ему противостоять. Этим женщинам должно было быть страшно выйти вперед и критиковать его", сказал он в заявлении для "Гардиан". "И ужасающе подвергнуться такому домогательству. Я восхищаюсь их смелостью". Аркетт: я никогда не буду такой девушкой В статье в "Нью-Йоркер" Азия Ардженто, итальянская актриса, лучше всего известная своей ролью в боевике "Три икса", и бывшая начинающая актриса Люсия Иванс открыто обвинили Вайнштейна в том, что он их изнасиловал. Третья женщина, которая также сказала, что Вайнштейн изнасиловал ее, отказалась назвать свое имя. В обеих статьях Розанна Аркетт утверждает, что в начале 1990-х она отправилась в гостиницу Beverly Hills Hotel, чтобы забрать сценарий, и обнаружила в номере Вайнштейна, который был одет в банный халат и попросил ее о массаже. Розанна Аркетт и Харви Вайнштейн. Фото: Wireimage Она утверждает, что он затем попытался начать сексуальный контакт насильственным способом, а когда она отказалась, то назвал другую актрису, которая продвинула свою карьеру таким способом. Аркетт, по ее словам, сказала ему: "Я никогда не буду такой девушкой". Статья была написана Ронаном Фэрроу, сыном Миа Фэрроу и Вуди Аллена, который сказал, что статья стала результатом 10-месячного расследования. Фэрроу сказал, что он поговорил всего с 13 женщинами, которые утверждали, что Вайнштейн сексуально домогался или совершил насилие над ними в период с 1990 по 2015 год.

Амбра Баттилана Гутьеррес, здесь на фото с ее адвокатом, обвинила г-на Вайнштейна в том, что он щупал ее груди во время "деловой встречи". Фото: REX Некоторые из этих инцидентов совпадают с восемью обвинениями в сексуальных домогательствах, о которых сообщила "Нью-Йорк Таймс" на прошлой неделе, все они повлекли за собой финансовые соглашения. Журнал "Нью-Йоркер" опубликовал аудиозапись разговора между Вайнштейном и итальянской моделью Амброй Баттиланой Гутьеррес в 2015 году. "Пойман за руку на записи" Она обратилась в нью-йоркскую полицию после предыдущей встречи в офисе Вайнштейна, когда, как она рассказала, он набросился на нее, щупая ее груди, и попытался засунуть руку ей по юбку. Полиция оснастила Гутьеррес микрофоном в рамках "операции с подсадной уткой". На пленке можно слышать, как он заставляет ее пойти в его комнату, когда она неоднократно говорит "Я не хочу". Она спросила его, почему он прикасался к ее груди в предыдущий вечер. Вайнштейн сказал - "Я привык к этому. Ну давай, пожалуйста". Он добавил: "Не рушь твою дружбу со мной из-за пяти минут". Мисс Гутьеррес, бывшая финалистка конкурса "Мисс Италия", ранее была приглашена на одну из скандально известных вечеринок "бунга-бунга" бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, когда ей было 18. Модель сказала, что она была шокирована этим мероприятием, и потребовала, чтобы ее отвезли домой. Ардженто рассказала, что ей был 21 год, когда ее пригласили на вечеринку в гостиничном номере в Hôtel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере в 1997 году. Азия Ардженто с Харви Вайнштейном в 2004 году. Г-жа Ардженто сказала, что г-н Вайнштейн напал на нее. Фото: WireImage Она сказала, что Вайнштейн был там единственным присутствующим и переоделся в банный халат, прежде чем попросил ее сделать ему массаж. Она утверждает, что он применил к ней насилие и что она была "объята ужасом". Мира Сорвино рассказала "Нью-Йоркер", что Вайнштейн пришел в ее гостиничный номер, и что она добилась, чтобы он ушел, когда сказала ему, что скоро придет ее новый бойфренд. О воздействии на ее карьеру она сказала: "Я определенно чувствовала, что меня игнорировали, и что мой отказ Харви был как-то с этим связан". Мира Сорвино сказала, что г-н Вайнштейн сексуально домогался ее, когда она участвовала в продвижении фильма "Великая Афродита", продюсером которого он являлся. Фото: REX В заявлении для "Нью-Йоркер" представительница Вайнштейна сказала: "Г-н Вайнштейн однозначно отрицает любые обвинения в сексуальных связях без согласия (другой стороны). Г-н Вайнштейн считает, что все эти связи были по согласию. "Г-н Вайнштейн далее подтвердил, что никогда не совершал актов мести в отношении любых женщин за то, что они отвергли его предложения". В заявлении добавлялось: "Г-н Вайнштейн начал психологическое консультирование, прислушался к сообществу и идет по пути исправления. Г-н Вайнштейн надеется, что, если он достигнет лучших результатов, то ему дадут второй шанс". Компания Weinstein Co. "в шоке" от обвинений Представители компании Weinstein Co обнародовали заявление во вторник вечером, сказав, что эти предполагаемые действия были "несовместимы с человеческими правилами приличия". "Совет представителей Weinstein Company - Боб Вайнштейн, Лэнс Маэров, Ричард Конигсберг и Тарак Бен Аммар - шокированы и обескуражены недавно появившимися обвинениями в крайне неправомерных сексуальных действиях и сексуальном насилии Харви Вайнштейна. "Эти предполагаемые действия несовместимы с человеческими правилами приличия. Эти обвинения являются полной неожиданностью для Совета. Любые намеки на то, что Совет знал об этом поведении, являются вводящими в заблуждение. "Мы активно настроены содействовать со всей нашей энергией всем уголовным или иным расследованиям этих предполагаемых действий, одновременно добиваясь справедливости для жертв и полного и независимого расследования с нашей стороны". статью прочитали: 2 человек Комментарии