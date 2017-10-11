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дата публикации 11.10.17 20:33
скаут: Игорь Львович;
   
 

Трамп готов помериться уровнем IQ c Тиллерсоном

Катерина Москалец 10.10.2017 

 В отношениях госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Дональда Трампа уже давно чувствуется напряжение. Последним поводом для инцидента стало высказывание Тиллерсона, когда он якобы назвал главу государства «придурком». Несмотря на то что госсекретарь не подтвердил и не опроверг эту информацию, Трамп ответил на оскорбление.
  Администрация Трампа явно пытается избегать этой темы, в отличие от президента. В новом интервью Forbes он решил прокомментировать возможные слова Тиллерсона: «Мне кажется, это фейковые новости, но если он это сделал, я думаю, нам придётся сравнить результаты наших тестов на IQ. И я могу вам уже сейчас сказать, кто победит».
 К слову, это уже не первый случай, когда Трамп акцентирует внимание на уровне своего IQ. Ещё в мае 2013 года, не будучи даже кандидатом в президенты, он заявлял: «Извините неудачники и ненавистники, но мой IQ является одним из самых высоких, и вы все это знаете!».
 А два года спустя, когда Трамп был одним из кандидатов от республиканской партии, он опять решил сравнить свой коэффициент интеллекта с интеллектуальными способностями политического обозревателя Джорджа Уилла и политического консультанта Карла Роува. «Я смотрю на этих мужиков по телевизору, и вы знаете, их называют интеллектуалами. Но они не интеллектуалы, – заявил он. – Я намного умнее их. Я думаю, что у меня намного выше IQ».


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теги: США  
   
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