Трамп готов помериться уровнем IQ c Тиллерсоном

Катерина Москалец 10.10.2017



В отношениях госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Дональда Трампа уже давно чувствуется напряжение. Последним поводом для инцидента стало высказывание Тиллерсона, когда он якобы назвал главу государства «придурком». Несмотря на то что госсекретарь не подтвердил и не опроверг эту информацию, Трамп ответил на оскорбление.



Администрация Трампа явно пытается избегать этой темы, в отличие от президента. В новом интервью Forbes он решил прокомментировать возможные слова Тиллерсона:

«Мне кажется, это фейковые новости, но если он это сделал, я думаю, нам придётся сравнить результаты наших тестов на IQ. И я могу вам уже сейчас сказать, кто победит»

.



К слову, это уже не первый случай, когда Трамп акцентирует внимание на уровне своего IQ. Ещё в мае 2013 года, не будучи даже кандидатом в президенты, он заявлял:

«Извините неудачники и ненавистники, но мой IQ является одним из самых высоких, и вы все это знаете!»

.



А два года спустя, когда Трамп был одним из кандидатов от республиканской партии, он опять решил сравнить свой коэффициент интеллекта с интеллектуальными способностями политического обозревателя Джорджа Уилла и политического консультанта Карла Роува.

«Я смотрю на этих мужиков по телевизору, и вы знаете, их называют интеллектуалами. Но они не интеллектуалы,

– заявил он. –

Я намного умнее их. Я думаю, что у меня намного выше IQ».