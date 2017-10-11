Каталония, Крым, Косово и вопрос сепаратизма

Эдвард Лукас.

Фото: Liis Treimann/Postimees/Scanpix

Агентство BNS опубликовало статью известного журналиста Эдварда Лукаса.

Чем различаются требующие самоопределения движения в Каталонии, Крыму, Косово, Квебеке и Шотландии? Почему Запад единогласно считает присоединение Крыма к России недействительным, хотя воспринимает Косово государством ?

Эти вопросы могут восприниматься как сложные, особенно для тех, кто вел холодную войну во времена борьбы порабощенных народов за свои права.

Действеннее всего воспользоваться моральным и историческим контекстом. К 1989-1991 годам тоталитарная власть коммунистов и кремлевский колониализм оставили столь токсичное наследие, что страны выбрали самый удобный для себя путь к свободе, и мир им аплодировал. Жалобы проигравших – например, доставленных в советское время в Эстонию и Латвию мигрантов – были отодвинуты на второстепенные позиции по сравнению с правами этнических народов. Крах империи был беспорядочным, однако интересы жертв следует ставить на первое место. Вину за беспорядочность следует возлагать на иные факторы – главным образом, на империалистов.

Вопрос связан с тем, как центр рассматривает периферию. Власти Белграда годами жестко управляли Косово, а центральная власть Украины, напротив, предоставила Крыму обширную автономию. Сотни тысяч косоваров ради спасений своих жизней бежали во время вторжения режима Слободана Милошевича в 1998-1999 годах. Однако россияне, живущие в Крыму, обладали действительно лучшей политической свободой и правовой защитой, чем их соотечественники в России. Реальная проблема прав человека касалась крымских татар. Сейчас их положение намного ухудшилось.

В оперировании этими принципами важно рассматривать присутствием прошлого в настоящем. Утрата памяти об исторической несправедливости печальна, но права людей, которые все еще живы, важнее этого.

Тех, кто стремится к самоопределению в государствах, где правят демократические законы, может привлекать романтический словарь участников национальной борьбы за свободу, однако у них на самом деле нет на это права. Несмотря на все свои проблемы, Каталония Испанией не «оккупирована», как были оккупированы Советским Союзом Эстония, Латвия и Литва. Англия не угнетает Шотландию; время от времени ее поправляют или игнорируют, хотя это вызывает только раздражение.

Центральная власть в то же время не имеет чистого векселя для сохранения облюбованного ею типа управления. Сугубо юридический подход, скорее всего, будет бесплодным, особенно если он применяется силовым методом. Правительство Испании, похоже, не понимает этого.

Различающие эти вопросы ценности, однако, продуманны и не терпят поспешности. В первую очередь следует определиться с понятием «demos», которое непосредственно или косвенно касается кворума тех, кто принимает решения. Они могут находиться в соответствующем районе, но присутствовать лишь на уровне национального парламента. Большое значение имеет и правовая основа: в случае наличия конституции основной закон следует соблюдать и не нарушать. Если его требуется изменить в борьбе за самоопределение, сторонники перемен должны выдвигать свои аргументы особенно убедительно, чтобы собрать необходимую им поддержку.

Вопросы, касающиеся переговоров по достижению самоопределения, сложны, и это означает, что референдум к разрешению ситуации привлекать не стоит. Плебисцит обоснован в противоречивых ситуациях, когда целью является достижение консенсуса, и может предложить ответ на один вопрос, а поднять иные. Более того – выбор не может быть использован как бинарное решение между полной независимостью и status quo: в политической организации либеральной демократии имеется возможность договориться по автономии в вопросах языка, культуры и религии.

Наконец, внешнее вмешательство бесполезно. Если местное сепаратистское движение получает общественную или скрытую поддержку извне, оно вместо подлинного выражения региональной идентичности будет выступать как фактор угрозы национальной безопасности. Если эта внешняя сила находится в Кремле, то следует заткнуть уши, когда ударят побудку.

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Эдвард Лукас – автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).