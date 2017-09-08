Европа ответила на запрет русских школ

Реакция европейского сообщества на очередной русофобский законопроект Украины неприятно удивила Киев. Хотя народные депутаты и должны были, по идее, подготовиться к жёсткому ответу, так как снабдили свой запрет провокационными дополнениями, затрагивающими слишком многих.

С другой стороны, украинские чиновники явно не ожидали столь жёсткой и оперативной ответки от ближайших соседей и «добрых партнёров», рассчитывая на минимальную временную передышку. Как бы то ни было, господа реформаторы снова не угадали. Европа ответила и потребовала объяснений.

Как известно, украинские парламентарии буквально пару дней назад открыли новый политический сезон и первым же законопроектом настроили против себя не только всю страну, но и практически всех соседей. Народные депутаты приняли законопроект, вносящий изменения в образовательную систему Украины и запрещающий обучение в школах и высших учебных заведениях на русском языке. Чтобы сделать украинизацию ещё более масштабной (скорее громкой и заметной) Киев запретил все языки национальных меньшинств кроме украинского. В качестве некоего реверанса поблажки были сделаны только крымским татарам, которые своей лояльностью их заслужили.

Языковой геноцид Киева затронул не только 50% украинцев, которые уже третий год терпят любые унижения и притеснения, но и представителей всех национальных меньшинств, коих в некогда мультикультурной стране проживает несметное количество. Конечно же киевские маргиналы целили в русскоязычных граждан, но накрыли залпом и всех остальных. Неужели они надеялись, что Европа не ответит на очередное оскорбление своих соотечественников, проживающих на Украине?

Первой на решение Верховной Рады отреагировала Венгрия. Государственный секретарь венгерского правительства по вопросам национальной политики Янош Потапи осудил действия Киева, грубо нарушающие конституцию страны и потребовал изменить закон об образовании. Украина грубо нарушает права 150 тысяч венгров, проживающих на её территории, притесняя и ограничивая их свободу. Киев должен немедленно отозвать и переработать этот скандальный законопроект. В ином случае Будапешт вынесет вопрос украинского языкового национализма на уровне Совета Европы.

К венграм присоединились многие европейские правозащитники, осудившие законопроект в целом и призвавшие Киев одуматься и отменить скандальные поправки. Конечно же, та же Венгрия печётся лишь о своих интересах, не желая знать о притеснении других украинцев, но именно антироссийский законопроект вызвал резкий ответ, который может превратиться в бурю на просторах ЕС. Киев совершил огромную ошибку, вычеркнув из списка «истинных украинцев» не только русскоязычное большинство, но и румынское и венгерское меньшинство, соотечественники которых моментально ответили на оскорбительный вызов. А европейских «друзей» Порошенко не может себе позволить игнорировать. Но и на попятный, по идее, Рада тоже не может пойти, ибо этим знатно перевозбудит радикалов, которые и так уже готовы жечь, крушить, ломать за мелкие поблажки крымским татарам.

Скорее всего запрет русских школ в ближайшем будущем всё-таки окажется на повестке дня высших инстанций Евросоюза. И лоббировать его отмену и наказание Украины будут с разных сторон. Как и следовало ожидать, русофобы с депутатскими мандатами снова вырыли себе могилу и свесили ножки.

Юрий Макаренко