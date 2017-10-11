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дата публикации 11.10.17 03:38
скаут: Игорь Львович;
   
 

Новости из Чехии

Чешская статистика разрушила миф о том, что россияне заполонили Чехию и скупили всю недвижимость

Статистика чешских министерств и ведомств, собранная за четыре последних года, с 2012-го по начало 2017 года, разрушила миф о том, что россияне заполонили Чехию, и скупили всю элитную недвижимость. За последние несколько лет в России произошли большие перемены: кризис, санкции, девальвация национальной валюты, обнищание населения…Иностранцы сегодня составляют 4,6% из 10,58 млн населения Чехия. По данным на конец ноября 2016 года, в стране проживало 493505 иностранцев, за год их количество увеличилось на 25 тыс. человек. И по показателю соотношения въехавших и выехавших мигрантов (сальдо) лидируют украинцы (+2600 человек). Далее следуют словаки (+2100) и вьетнамцы (+700).

Как сообщает "Пражский Экспресс" со ссылкой на данные министерства труда и социальных дел Чехии, по данным на конец 2016 года, в стране было зарегистрировано 383 тысячи работающих иностранцев. Большинство из них - граждане ЕС (284 тысячи). На втором месте - украинцы, которых насчитали 54,5 тысяч, они же на первом месте среди граждан третьих стран. А вот работающих россиян было всего около 8290 человек.

Среди желающих получить статус беженца в Чехии также лидируют украинцы - в период с января по июнь нынешнего года за ним обратились 294 украинца. Россияне же подали всего 31 прошение.

Что касается нелегалов, то, как свидетельствуют данные МВД Чехии, и тут лидируют граждане Украины - за пребывание в Чехии без соответствующего разрешения было задержано 828 украинцев (всего было задержано 2162 иностранца).

Если говорить об инвестициях в недвижимость и экономику Чехии, то тут действительно россияне впереди. По данным на второй квартал 2017 года, иностранцам принадлежало более 90 тыс. чешских фирм. Из них около 13 тысяч приходилось на россиян (16% от общего числа фирм, принадлежащих иностранцам), около 9 тыс. - на украинцев, свидетельствуют данные компании Czech Credit Bureau. Особенностью фирм под украинским и российским управлением является тот факт, что ими, как правило, владеют физические лица.

В период финансового кризиса иностранцам принадлежало 30% всех квартир и домов от общей численности недвижимости в Чехии. Национальный состав инвесторов в чешскую недвижимость на протяжении последних лет почти не претерпел изменений. Единственное, что поменялось после экономического кризиса, - снизилась относительная доля иностранных покупателей жилой недвижимости на чешском рынке, на котором в большей мере сосредоточили интересы сами чехи. В последние годы они воспользовались улучшением общей экономической ситуации в своей стране и низкими процентными ставками по ипотечным кредитам и стали чаще приобретать жилье.

В течение последних 10 лет 70% иностранных покупателей в стране составляли россияне и украинцы. Теперь же владельцами чешской недвижимости часто становятся граждане Белоруссии, Азербайджана, Китая и Израиля.

Но россияне все равно преобладают среди иностранцев, которые ищут в Чехии как жилую, так и коммерческую недвижимость. Как сообщает "Радио Прага", для них важным фактором является экономическая стабильность и высокий уровень безопасности Чехии, что гарантирует доходность и надежность инвестиций.

К примеру, на рынке недвижимости Праги иностранцы составляют около 10% всех клиентов и лидирующие позиции среди них занимают россияне, которые покупают недвижимость в качестве места проживания. Соотношение средней чешской заработной платы и стоимости квадратного метра жилья - одно из самых высоких в Европе, что делает пражские квартиры дорогими для местных жителей.

Цены в центре Праги выросли за последние два года на 25% и теперь начинаются от 100 тыс. крон за кв. метр (около $4600 за метр). Но россияне заинтересованы в дорогой недвижимости в престижных районах - таких, как Дейвиц, Винограды, некоторые части Праги 5.

К этим районам интерес не уменьшается, а вот квартиры и дома в Карловарском крае, Брно или Пльзени уже не пользуются популярностью у россиян.

Уезжают они и из Карловых Вар. В последние годы те, что побогаче, перебираются, к примеру, на французскую Ривьеру, другие же - в Прагу.

Часто покупают граждане России и нестандартную недвижимость - к примеру, замки или крепости.


Чехия экстрадирует в Россию беглого руководителя спецгаража Путина

Власти Чехии одобрили экстрадицию в Россию бывшего гендиректора ФГУП "Транспортный комбинат "Россия" Александра Николаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 5 млн рублей при капитальном ремонте знаменитого закрытого правительственного спецвокзала, обслуживающего первых лиц стран, включая президента Владимира Путина.

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на чешскую газету "Право", решение об экстрадиции Николаева в Россию принял министр юстиции Чехии Роберт Пеликан. По его словам, местные власти не нашли никаких обстоятельств, препятствующих экстрадиции российского экс-чиновника.

Пльзеньский судья Павел Файт, в свою очередь, заявил, что Николаева передадут России под гарантии соблюдения всех прав и свобод человека во время судебного процесса. В противном случае это послужит поводом Чехии и другим государствам не выполнять подобные запросы из Москвы в будущем, отмечает портал Around Prague.

Ранее чешские власти отказали Николаеву в предоставлении политического убежища. Экс-чиновник вместе с семьей бежал из РФ в Карловы Вары в 2014 году вскоре после того, как он был обвинен в хищениях бюджетных средств в особо крупном размере.

Николаев был арестован в аэропорту Карловых Вар в январе 2016 года по запросу Москвы. В ноябре чешский суд принял постановление об экстрадиции россиянина. После этого слово оставалось за министром юстиции, который в итоге подтвердил решение суда в отношении российского экс-чиновника. Николаев, которому не удалось получить политическое убежище в Чехии, отрицает все обвинения и считает себя "жертвой новой волны политических репрессий".

В прошлом году телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что Николаев является фигурантом уголовного дела из-за получения взятки в размере 5 млн рублей. По версии следствия, экс-руководитель ФГУП "Транспортный комбинат "Россия" потребовал от бизнесмена построить ему на даче баню. В ответ на эту услугу Николаев заключил с коммерсантом госконтракт на капитальный ремонт знаменитого закрытого правительственного спецвокзала.

"До последнего времени Николаев находился в розыске по другому уголовному делу - за хищения при ремонте перрона и здания вокзала. Общая сумма бюджетных средств, выделенных на ремонт, составила 4 млрд рублей", - рассказывал журналистам летом прошлого года осведомленный источник.

Как выяснили следователи, помимо того, что в ходе ремонта были похищены бюджетные средства, самому заключению контракта на реставрацию вокзала предшествовало еще одно преступление.

В правоохранительных органах объясняли, что Николаев еще в 2009-2011 годах активно вел переговоры с бизнесменом Игорем Жмаевым, руководившим компанией ООО "СПК Стройсервис - XXI". Чиновник предлагал коммерсанту госконтракт на общую сумму в 250 млн рублей в обмен на необычную услугу - построить ему баню на даче в Щелковском районе Подмосковья. При этом сумма расходов на строительство бани составила более 5 млн рублей.

"С весны 2009 года по лето 2011-го шло строительство. Когда же оно было завершено, подозреваемые вместе составили техзадание и аукционную документацию - так, чтобы победила компания Жмаева", - рассказывал собеседник телеканала. В итоге между ТК "Россия" Управления делами президента РФ и ООО "СПК Стройсервис - XXI" были заключены несколько договоров.

Транспортный комбинат "Россия" - Федеральное государственное бюджетное учреждение, в ведении которого находится главный спецгараж, судно специального назначения "Россия", а также железнодорожный вокзал, расположенный в Индустриальном переулке. Спецвокзал, который известен также под названиями ВЧ-4, "Брежневский вокзал" и "вокзал Ким Чен Ира" построен в 1974 году.

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теги: Чехия  
   
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