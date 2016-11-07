«Новая» вбросила ложь о российской авианосной эскадре

Обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр представил читателям свою весьма сомнительную оценку миссии авианосной группы ВМФ России в Сирии.





В первом абзаце эксперт заявляет, что викинги тысячу лет назад могли проплыть от Скандинавии до Сирии быстрее, чем российский авианесущий крейсер.





Что хотел сказать автор несовсем понятно, ведь российский «Кузнецов» не в соревновании участвует. Скорость российского корабля может достигать 29 узлов, что в 3 раза быстрее драккара при постоянном попутном ветре. Экономичная скорость превышает максимальную скорость драккара в 2 раза. Так что вряд ли викинги смогли бы быстрее приплыть в Сирию.





Сравнив Кузнецова с драккаром, автор почему-то делает вывод о неэффективности «тихоходного» авианосца в Сирии. Как «тихий ход» помешает эффективности «Кузнецова»? Видимо, по мысли автора Сирия будет уплывать от российского корабля.





Далее автор делает вывод, что самолёты с борта «Кузнецова» не смогут взлетать с полной боевой загрузкой. Полагаю, что эксперт сделал такой вывод из-за отсутствия катапульты на борту «Кузнецова», однако, отсутствие катапульты с лихвой компенсируется повышенной тягой палубной авиации корабля: Су-33 и Миг-29. Кроме того расстояния в Сирии вряд ли потребуют максимальной топливной загрузки, а если потребуют, то рядом находится авиабаза Хмеймим.





Видимо, автор не понимает, что применение авианосной группы в Сирии – это бесценный боевой опыт для лётчиков и моряков. Кроме того опыт боевого применения кораблей позволит инженерам более качественно модернизировать их. Также российские корабли усилят противовоздушный купол Сирии с западной стороны.





Что касается удара «Калибра» по пикапу, то это намеренное преуменьшение возможностей российской разведки вместе с преуменьшением угрозы, исходящей от террористов. Разумеется, никто не станет уничтожать пикап крылатой ракетой, ведь можно ударить по скоплению бронетехники или укреплённому военному объекту.





Апофеозом экспертного мнения Фельгенгауэра в этой статье является сравнение крылатых ракет и джихад-мобилей террористов по эффективности.





В общем, «Новой Газете» стоит задуматься о квалификации своих военных экспертов, ведь количество лжи и бреда на единицу текста просто зашкаливает.





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