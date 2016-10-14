Вишневский опять заврался

Автор «Эха» Борис Вишневский триумфально заявляет о том, что Путин сознался. Возбудила Вишневского фраза Путина, сказанная на форуме «Россия зовёт»: «Мы вынуждены были защищать русскоязычное население на Донбассе».





Вишневский, видимо, увидел в этой фразе признание нахождения российских солдат на Донбассе. Согласно стандартам журналистики, если корреспондент чего-то не понял в заявлении официального лица, то он переспрашивает. Вместо этого Вишневский додумывает и утверждает, что президент солгал. Уровень подобных рассуждений равен уровню рассуждений бабушек на лавочке.





Далее Вишневский вспоминает другие случаи «лжи» президента.





Здесь достаточно привести цитату президента от 4 марта 2014 года. «По поводу введения войск. Пока такой необходимости нет. Но возможность такая есть. У России есть прямое обращение легитимного президента Украины Виктора Януковича об использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины». Так что категорическим отрицанием, как заявляет Вишневский, тут и не пахнет.





Автор говорит так, как будто это две взаимоисключающие задачи. Однако, очевидно, что наиболее эффективно с ИГИЛ борются именно правительственные войска, поэтому их поддержка в борьбе с терроризмом решает проблему ИГИЛ.





Вот прямая речь Путина: «Наша задача заключается в том, чтобы стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса». То есть Вишневский намеренно опустил часть цитаты про компромисс. Заявление сделано 11 октября 2015 года, спустя 12 дней после начала операции, то есть ни о каких переменах в задачах операции говорить не приходится.





30 сентября 2015 года глава президентской администрации Сергей Иванов подчеркнул, что задачей ВКС России является поддержка сирийской армии, ведущей бои против исламистов.





Наконец, Вишневский врёт о ситуации в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Достаточно вспомнить о знаменитых поездах дружбы, обещанных «Правым сектором», и преступлениях батальона «Торнадо» на Донбассе.





В общем, Вишневский нагло врёт, а «Эхо» тиражирует лжеца. Редакторам издания стоит ответственнее относиться к публикациям, потому как ответственность за ложь Вишневского теперь ложится и на их плечи.

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