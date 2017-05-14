- “Да это ж совсем другой человек!”

“А я - тот же самый!”

Видео трансформации испанского бомжа с 25-летним стажем





Jose Antonio's extraordinary free makeover has proven to be a life-changing event.

Необычайное преображение Хосе Антонио стало поворотным событием в его жизни





Прия Джоши Priya Joshi March 17, 2017

Бездомный мужчина живущий на острове Майорка, Испания, разрыдался, когда увидел как драматически преобразился его облик после того, как в местном салоне красоты ему бесплатно привели в порядок его внешний вид.

Бывший электрик, а ныне бездомный с 25-летним стажем, Хосе Антонио, известный владельцу салона по его дневной “левой” работе парковщиком на автостоянке, был приглашен в салон La Salvajeria для “получения” нового имиджа.





Хосе Антонио, 55 лет, был бездомным в течение 25 лет, нелегально подрабатывал в качестве парковщика на автостоянке Facebook / La Salvajeria

Ему подстригли его длинные седые волосы и всклокоченную бороду, 55-летний мужчина был поражен, когда он взглянул в зеркало и впервые увидел свое отражение.

С окрашенными в темный цвет и гладко зачесанными назад волосами, в ослепительно белой рубашке, Антонио выглядел как истинный джентльмен.

«Это невероятно, это я?» - сказал он, увидев такую драматическую трансформацию.

«Я совершенно другой. Никто не узнает меня, если я не скажу им, кто я».

Это видео было снято в Пальма-де-Мальорке, в июле 2015 года, но оно стало вирусным только в последние несколько дней, после того как было выложено в публичном доступе, сообщает Mail Online.





Видео

Homeless man bursts into tears after being given free makeover

Бездомный мужчина залился слезами после того как ему бесплатно привели в порядок его внешний вид. YouTube/La Salvajería and Dr Filmgood





Теперь Хосе Антонио чисто выбрит и вернулся к седым волосам, но старается сохранить свой здоровый облик, не скитается на улицах и ищет работу.

В интервью испанской телекомпании Антонио сказал, что перемена имиджа изменила его жизнь. «Это была не просто перемена внешнего облика, это изменило мою жизнь», - сказал он. «То, что мне нужно сейчас, - это хорошая работа».

Комментируя трансформацию Хосе Антонио, местная жительница Паола Бокардо сказала: «У меня нет слов, Хосе помогает мне каждый день парковать машину. Когда мы увидели его после стрижки, мы не узнали его. Он замечательный человек и видео просто прекрасное"

Преобразившийся в джентльмена Антонио сказал что новый образ изменил его жизнь Facebook/La Salvajeria

Видео снятое Dr Filmgood, в честь празднования трехлетия салона La Salvajeria было выложено в Facebook и за 2 дня было просмотрено более чем 400 000 раз.

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