- “Да это ж совсем другой человек!”

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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

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  • “А  я  - тот  же  самый!”

Видео  трансформации  испанского  бомжа  с  25-летним  стажем


Jose Antonio's extraordinary free makeover has proven to be a life-changing event.  
Необычайное  преображение  Хосе  Антонио  стало  поворотным  событием  в  его  жизни


Priya Joshi

Прия Джоши  Priya Joshi   March 17, 2017

Бездомный мужчина  живущий  на  острове  Майорка, Испания, разрыдался, когда  увидел  как   драматически  преобразился  его  облик   после того, как  в  местном  салоне  красоты  ему бесплатно  привели  в  порядок  его  внешний  вид.

Бывший электрик, а  ныне  бездомный  с  25-летним  стажем, Хосе Антонио,  известный владельцу салона  по  его  дневной  “левой”  работе парковщиком  на  автостоянке,  был приглашен в салон  La Salvajeria для “получения”  нового  имиджа.  


Хосе Антонио, 55 лет, был бездомным в течение 25 лет,  нелегально  подрабатывал   в качестве  парковщика  на  автостоянке  Facebook / La Salvajeria

Ему  подстригли  его  длинные  седые  волосы  и  всклокоченную  бороду, 55-летний мужчина был поражен, когда он  взглянул  в  зеркало  и впервые увидел свое отражение.

С  окрашенными  в  темный  цвет  и  гладко  зачесанными  назад  волосами, в  ослепительно  белой рубашке, Антонио выглядел  как  истинный  джентльмен.

«Это невероятно, это я?» - сказал  он,  увидев  такую драматическую трансформацию.

«Я  совершенно  другой. Никто не узнает меня, если я не скажу им, кто я».

Это  видео было снято в Пальма-де-Мальорке, в июле 2015 года, но оно стало вирусным только в последние несколько дней,  после того  как   было  выложено  в  публичном  доступе, сообщает Mail Online.


Видео

Homeless man bursts into tears after being given free makeover

Бездомный мужчина  залился  слезами  после  того  как  ему  бесплатно  привели  в  порядок  его  внешний  вид.  YouTube/La Salvajería and Dr Filmgood


Теперь  Хосе Антонио  чисто выбрит и вернулся к седым волосам, но старается  сохранить свой здоровый облик,  не  скитается  на  улицах  и ищет работу.

В интервью испанской телекомпании Антонио сказал, что перемена  имиджа   изменила  его  жизнь. «Это была не просто перемена  внешнего  облика, это изменило мою жизнь», - сказал он. «То, что мне  нужно сейчас, - это  хорошая  работа».

Комментируя трансформацию  Хосе  Антонио, местная жительница Паола Бокардо сказала: «У  меня  нет  слов, Хосе помогает мне каждый день парковать машину. Когда мы увидели его после стрижки, мы не узнали его. Он замечательный человек и видео просто  прекрасное"

Homeless man's makeover videoПреобразившийся  в  джентльмена  Антонио  сказал  что  новый  образ  изменил  его  жизнь  Facebook/La Salvajeria

Видео  снятое  Dr Filmgood,  в  честь  празднования  трехлетия  салона  La Salvajeria  было  выложено  в  Facebook и  за  2  дня  было  просмотрено   более  чем  400 000 раз.  

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теги: Испания  
   
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